Meilleurs disques durs longue durée pour NAS 2021 : Synology, QNAP

Les meilleurs disques durs pour boîtiers NAS sont conçus pour fonctionner 24h/24 et 7j/7 et offrent de solides performances au quotidien. Des marques comme Seagate et Western Digital proposent désormais plusieurs disques durs axés sur le NAS qui excellent en termes de fiabilité à long terme, et la série Seagate IronWolf, en particulier, se démarque. J’ai utilisé tous les lecteurs de cette liste. Étant donné que j’ai un serveur domestique de 140 To, je sais une chose ou deux sur le choix du bon disque dur pour un boîtier NAS. Ce sont les meilleurs disques durs que vous pouvez acheter pour votre NAS aujourd’hui.

Vraiment exceptionnel : Seagate IronWolf



J’utilise trois disques IronWolf de 14 To depuis plus d’un an, et ils sont très solides en utilisation 24h/24 et 7j/7. Les disques IronWolf sont dotés de la technologie AgileArray de Seagate pour de meilleures performances et fiabilité et sont livrés avec des capteurs de vibration rotatifs pour minimiser les vibrations. À partir du modèle 6 To, tous les disques durs tournent à 7 200 tr/min, ont une charge de travail nominale de 180 To/an et un délai moyen d’un million d’heures entre les pannes (MTBF). Tous les disques IronWolf disposent également de la technologie CMR et sont livrés avec une garantie de trois ans en standard et sont idéaux pour les boîtiers NAS avec jusqu’à 8 baies.

Toujours génial, avec une mise en garde: Western Digital Red Plus



La série Red de WD est conçue pour une utilisation NAS, et tous les disques sont dotés d’une protection contre le bruit et les vibrations. Malheureusement, WD a été embourbé dans une controverse pour l’utilisation de SMR au lieu de la technologie CMR dans certains disques rouges de 4 To, 6 To et 8 To. Le SMR est plus lent et généralement pas aussi fiable que le CMR, donc si vous êtes intéressé par un lecteur Red, assurez-vous d’en obtenir un qui est étiqueté Red Plus. Vous pouvez obtenir des disques Red Plus de 2 To, 3 To ou 4 To qui utilisent CMR dès maintenant, et tant que vous achetez sur le disque Plus, vous n’aurez aucun problème.

Conçu pour Synology : Synology HAT5300



Synology vend désormais ses propres disques durs de la série HAT5300, et si vous utilisez un NAS Synology dans un environnement de bureau et souhaitez une fiabilité 24h/24 et 7j/7, ce sont les disques idéaux. Ces disques sont disponibles en versions 8 To, 12 To et 16 To. Ils tournent à 7 200 tr/min, offrent une garantie de cinq ans en standard et offrent 2,5 millions d’heures de temps moyen entre les pannes. Les disques sont construits par Toshiba mais disposent d’un micrologiciel personnalisé qui déverrouille de meilleures performances et vous garantit une fiabilité.

Idéal pour les utilisateurs SOHO : Seagate IronWolf Pro



Les disques IronWolf Pro de Seagate sont idéaux pour les utilisateurs de petits bureaux/bureaux à domicile (SOHO). Tous les disques de cette série tournent à 7 200 tr/min, offrent des lectures séquentielles de plus de 214 Mo/s et disposent d’une protection robuste contre le bruit et les vibrations. Vous bénéficierez également du système de gestion de l’intégrité des disques de Seagate et des services de récupération de données de deux ans en standard. Ces disques sont parfaitement adaptés à une utilisation jusqu’à un boîtier NAS à 24 baies et sont livrés avec une charge de travail nominale de 300 To/an et 1,2 million d’heures de temps moyen entre les pannes (MTBF). Ils commencent à 4 To et vont jusqu’à 16 To.

Stabilité à long terme : WD Red Pro



Le Red Pro de WD est la mise à niveau idéale de la série standard Red Plus. Tous les modèles de la série Red Pro sont dotés du CMR, tournent à 7 200 tr/min et bénéficient d’une garantie de cinq ans. Ils intègrent également une protection contre le bruit et les vibrations et sont disponibles dans des tailles de stockage allant de 2 To à 16 To. Ces disques sont également dotés du NASware 3.0 de WD pour une intégration plus étroite avec les boîtiers NAS et ne deviennent pas bruyants ou chauds. Donc, si vous cherchez un NAS pour votre bureau à domicile, ce sont les disques durs idéaux à insérer dans le boîtier.

L’étalon-or : WD Gold



La série WD Gold est destinée aux centres de données et, en tant que tels, ces disques sont parfaitement adaptés aux cas d’utilisation NAS. Ils ont une conception à sept plateaux, disposent d’une protection contre les vibrations, tournent à 7 200 tr/min et offrent des lectures soutenues de plus de 177 Mo/s. Vous bénéficiez de 2,5 millions d’heures de temps moyen entre les pannes (MTBF), d’une charge de travail de 550 To/an (trois fois plus que les disques IronWolf classiques) et d’une garantie de 5 ans en standard. Ces disques durs sont conçus pour durer et sont disponibles de 1 To à 14 To.

Créez votre propre centre de données : Seagate Exos



Seagate Exos est ce vers quoi vous vous tournez si vous recherchez une fiabilité comparable à celle d’un centre de données pour votre bureau à domicile. Ces disques sont livrés avec une charge de travail nominale de 550 To/an, 2 millions d’heures de temps moyen avant défaillance (MTBF) et une garantie de 5 ans en standard. Ils ont une tolérance aux vibrations rotationnelles, des fonctions d’efficacité intégrées et offrent des lectures séquentielles de plus de 249 Mo/s. Ils sont très similaires au WD Gold, et la différence se résume au coût et à la marque avec laquelle vous êtes plus à l’aise.

Fiabilité à toute épreuve : Toshiba N300



La série N300 de Toshiba est conçue pour les boîtiers NAS. Ces disques ont une charge de travail nominale de 180 To/an ainsi que des capteurs de vibrations rotationnelles et des commandes intégrées pour détecter une chaleur excessive. Toshiba offre une garantie de 3 ans pour les disques en standard, et ils sont disponibles dans des configurations de 4 To à 14 To. Ils tournent à 7 200 tr/min et offrent des lectures séquentielles allant jusqu’à 260 Mo/s.

Une affaire fantastique : WD Easystore 8 To



Ce n’est pas un disque dur traditionnel, mais les boîtiers Easystore de WD offrent un excellent rapport qualité-prix. Il suffit d’acheter le boîtier, de lire ces instructions sur la façon de placer le disque dur et d’avoir un disque dur de 10 To ou 12 To pour un prix nettement inférieur au prix de vente au détail. Les disques durs à l’intérieur de ces boîtiers sont tout aussi fiables que les disques WD Red Plus ou IronWolf ordinaires (ce sont les mêmes disques durs, mais en marque blanche), et ils s’insèrent dans les boîtiers NAS sans aucun problème. J’utilise depuis un certain temps deux disques durs de 10 To et la navigation s’est bien déroulée.

Vous ne pouvez pas vous tromper avec l’un de ces disques durs NAS

Quel que soit le lecteur que vous choisissez dans la liste ci-dessus, vous bénéficierez d’une fiabilité 24h/24 et 7j/7 et d’une stabilité à long terme. Ma recommandation de prédilection pour un lecteur NAS en 2021 est la série Seagate IronWolf. Seagate offre ce petit plus en termes de fiabilité. Ayant utilisé des disques IronWolf totalisant plus de 40 To de stockage pendant quelques années, je peux affirmer avec confiance que ces disques sont idéaux pour la plupart des utilisateurs de NAS. Avec des options disponibles de 1 To à 16 To, vous trouverez un disque idéal pour votre NAS domestique.

Si vous avez besoin de la sécurité supplémentaire d’une garantie de 5 ans, l’IronWolf Pro est le choix évident. Cependant, ces disques sont mieux adaptés aux bureaux à domicile ou aux petites entreprises, et la meilleure partie est que vous obtenez un plan de récupération de données de deux ans avec chaque disque dur en standard. J’utilise quelques disques IronWolf Pro dans le DiskStation DS1520+, et ils fonctionnent très bien.

Enfin, avec Synology vendant désormais ses propres disques durs, le HAT5300 peut être le choix idéal si vous utilisez un NAS dans un environnement de bureau. Ces disques incluent un micrologiciel personnalisé qui offre des vitesses d’écriture supérieures de 23 % par rapport à des disques durs similaires axés sur le NAS, et ils sont conçus exclusivement pour les boîtiers Synology NAS.

