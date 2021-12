Meilleurs disques durs USB-C pour Mac 2021

Meilleur

Disques durs USB-C pour Mac iMore 2021

Vous vous demandez peut-être pourquoi vous avez besoin d’un disque dur USB-C pour votre Mac. Voici pourquoi : si vous sauvegardez votre Mac à plusieurs endroits, vos données sont bien plus sûres et vous êtes prêt à toute éventualité. Même si vous utilisez le stockage en nuage pour sauvegarder toutes vos données, vous devriez toujours avoir une copie « papier » sûre sur un disque dur si vos données sont importantes. Voici quelques options pour vous aider à démarrer votre recherche du meilleur disque dur USB-C pour votre Mac.

Favori des fans : G-Technology G-Drive de 1 To



Le G-Drive de G-Technology est un excellent disque dur USB-C pour la plupart des gens. Il dispose de 1 To de stockage et dispose d’une vitesse de lecteur rapide de 7 200 tr/min, avec des taux de transfert allant jusqu’à 136 Mo/s, grâce à l’USB 3.1. Il est compatible Mac et USB-C.

À partir de 88 $ chez Amazon À partir de 65 $ chez B&H

Meilleur pour la vitesse : SSD portable Samsung T7 à partir de 500 Go



Le SSD T7 de Samsung est un disque SSD qui offre des taux de transfert bien plus rapides que les disques durs physiques. Les disques SSD n’ont pas de pièces mobiles, donc si vous faites tomber celui-ci, il y a moins à casser ! Les SSD sont plus chers, mais avec celui-ci, vous obtenez des vitesses d’écriture allant jusqu’à 1 050 Mo/s. Si vous aimez stocker des émissions de télévision et des films sur votre disque dur, pensez à un disque SSD ! La capacité varie de 500 Go à 2 To.

À partir de 80 $ chez Amazon À partir de 80 $ chez Best Buy

Choix robuste : Disque dur Glyph Blackbox Plus 1 To



Le Glyph Blackbox Plus est un disque dur portable robuste qui peut vous suivre où que vous alliez. Il est entouré de caoutchouc pour le protéger des chutes et a une capacité suffisante pour toutes vos sauvegardes et plus encore. Vous obtenez des vitesses d’écriture allant jusqu’à 140 Mo/s à partir de seulement 5 400 tr/min, et il dispose également d’une dissipation de chaleur sans ventilateur, il est donc agréable et silencieux.

À partir de 119 $ chez Amazon À partir de 120 $ chez B&H

Idéal pour la vidéo : disque dur SSD portable Samsung 5X



Avec des vitesses de lecture et d’écriture allant jusqu’à 2 800 Mo/s et 2 300 Mo/s, respectivement, ce lecteur portable est parfait pour les vidéastes. Il est conçu pour rendre et compiler des photos et des vidéos haute résolution avec un transfert de données allant jusqu’à 40 Gb/s. À partir de 500 Go et à partir de là, il ressemble également à la Ferrari des disques durs externes.

À partir de 229 $ chez Amazon À partir de 200 $ chez B&H

Option de mise à niveau : Disque dur SanDisk Extreme 900 SSD 960 Go



Le SSD Extreme 900 de SanDisk est un disque SSD puissant qui offre jusqu’à neuf fois les vitesses de transfert des disques durs externes. Il est fait d’aluminium et de caoutchouc durables, et le noyau à semi-conducteurs est résistant aux chocs. Ainsi, il est beaucoup moins probable que vous le laissiez tomber (par rapport aux disques durs).

À partir de 150 $ chez Amazon 413 $ chez Best Buy

Apple recommandé : G-Technology G-DRIVE Mobile SSD Disque dur de stockage externe portable durable



Le SSD G-DRIVE de G-Technology est l’un des disques SSD les plus polyvalents du marché, et il provient d’une marque recommandée par Apple. Vous obtiendrez des taux de transfert allant jusqu’à 560 Mbps et une connectivité USB-C. De plus, il a une résistance à l’eau/à la poussière IP67, il est testé aux chutes jusqu’à dix pieds et il a une résistance à l’écrasement de 1000 livres.

Longue durée de vie : Disque dur externe LaCie Rugged USB-C de 1 To



Le LaCie Rugged d’antan m’a permis de faire toutes mes études postsecondaires, et maintenant qu’il existe une option USB-C, il vous aidera (et peut-être même vos enfants !) à aller à l’école ou au travail avec fiabilité et cette connexion rapide. Le corps est caoutchouté pour l’aider à résister à l’usure quotidienne. Choisissez parmi 1 To et plus, tout ce dont vous avez besoin pour tous vos fichiers, documents, projets Final Cut et bien plus encore.

Durable et petit : CalDigit Tuff Nano Plus Compact Rugged SSD



Les disques durs Tuff de CalDigit sont robustes et colorés. Ils offrent une connectivité USB-C, et il existe même un câble USB-C vers USB-A pour une compatibilité descendante. Avec un indice de protection IP67, ces disques sont résistants à l’eau dans trois pieds d’eau jusqu’à 30 minutes. Ces disques durs ultra-portables sont résistants à la poussière, vous pouvez donc emporter le vôtre partout avec vous, sachant que vos données sont à l’abri des éléments.

2 To : 320 $ sur Amazon 512 Go : 150 $ chez B&H

Portable : SanDisk Extreme SSD à partir de 250 Go



Vous connaissez peut-être SanDisk pour ses cartes SD, mais ses disques durs sont également excellents. Ce disque SSD est plus petit que le smartphone moyen et a un trou pour que vous puissiez le clipser dans un sac. Il est résistant aux chocs et de conception robuste, il est donc parfait pour la vie en mouvement.

À partir de 100 $ (250 Go) sur Amazon À partir de 88 $ (500 Go) sur B&H

Excellent rapport qualité-prix : Western Digital My Passport Ultra Portable Disque dur externe pour Mac



Western Digital fabrique certains des meilleurs disques durs du marché, et ce modèle compatible USB-A et USB-C à un prix avantageux s’intègre parfaitement à tous ses autres excellents disques. Il est conçu pour Mac et est prêt pour Time Machine. La capacité commence à 2 To et augmente à partir de là.

Bon prix : Toshiba Canvio Flex Disque dur externe portable USB-C – Argent



Cette option flexible fonctionne avec votre Mac, PC ou tablette ; il est formaté en exFAT pour une compatibilité entre appareils. Il est équipé de câbles USB-C et USB-A. Choisissez parmi les options 1 To, 2 To ou 4 To. Toshiba soutient ce disque dur avec une garantie de trois ans.

À partir de 55 $ chez Amazon À partir de 55 $ chez Best Buy

Belle apparence : disque dur Seagate Backup Plus Ultra Touch de 1 To



Ce disque dur USB-C de Seagate fonctionne non seulement incroyablement bien, mais il a également l’air bien de le faire. Les lignes simples l’empêchent de ressembler à du fouillis et la housse en tissu ajoute une touche design. Choisissez entre le noir ou le blanc pour aller avec n’importe quel décor.

À partir de 63 $ chez Amazon À partir de 63 $ chez Best Buy

Et si vous avez un ancien disque dur avec une prise USB-A ?

Vous avez peut-être déjà un disque dur en parfait état, mais il possède une prise USB-A. Nous avons une liste des meilleurs hubs USB-C pour vous, vous pouvez donc l’utiliser avec votre nouveau modèle de Mac. La gamme actuelle de MacBook Pro a rajouté des emplacements HDMI et SDXC en plus des ports Thunderbolt/USB-C, mais pas de ports USB-A. Ce n’est pas grave car l’USB-C est rapide et évolutif.

Notre recommandation de disque dur USB-C pour votre Mac

Les disques durs externes sont des périphériques indispensables pour quiconque possède un ordinateur. Ils vous offrent un espace de stockage supplémentaire, qui peut rapidement remplir les ordinateurs portables, et sont essentiels pour sauvegarder vos données en toute sécurité. Tous les disques durs USB-C pour Mac de cette liste sont faciles à installer et à utiliser immédiatement. Tout ce que vous avez à faire est d’en brancher un sur votre Mac. Si vous utilisez un disque dur externe, assurez-vous qu’il peut se connecter à votre Mac.

Si vous achetez un disque dur USB-C pour votre Mac, le G-Drive est le disque dur portable préféré de notre personnel car il est abordable et fiable. Il est compatible Mac mais peut également être reformaté pour les ordinateurs Windows. Si 1 To ne suffit pas, il existe également des versions 2 To, 4 To et 5 To.

D’un autre côté, si vous voulez quelque chose de super portable, léger et peu coûteux, le SSD SanDisk Extreme est un excellent choix. C’est à peu près la taille de votre iPhone, et vous pouvez même l’attacher à votre sac lorsque vous êtes en déplacement.

