Meilleurs disques externes pour NVIDIA Shield TV Pro 2021

La NVIDIA Shield TV Pro est la meilleure box Android TV que l’argent puisse acheter en ce moment, mais vous voudrez toujours vous procurer l’un des meilleurs disques externes pour la Shield TV Pro. Il est livré avec un chipset Tegra X1+ costaud et 3 Go de RAM, mais le stockage interne est limité à 16 Go. Si cela ne semble pas être un espace de stockage suffisant pour vos besoins multimédias, vous pouvez utiliser les ports USB du téléviseur NVIDIA Shield et monter un périphérique de stockage externe pour étendre facilement votre stockage disponible. Voici nos meilleurs choix de disques externes pour votre NVIDIA Shield TV Pro.

Meilleur rapport qualité/prix : Disque dur externe portable Seagate 4 To



Choix du personnel

Vous cherchez à obtenir le meilleur rapport qualité-prix ? Ensuite, le disque Seagate Portable devrait être votre choix de prédilection. Le lecteur fonctionne sur USB 3.0, se couple facilement à votre Shield TV et vous offre un meilleur rapport gigaoctet-dollar que les autres options répertoriées ici.

À partir de 93 $ chez Amazon 112 $ chez Walmart

Approuvé par NVIDIA : SanDisk – Extreme Pro 128 Go USB 3.2 Flash Drive



Le SanDisk Extreme Pro est l’un des rares lecteurs flash que NVIDIA recommande spécifiquement d’utiliser avec le NVIDIA Shield. Les performances à semi-conducteurs ici vous donneront des vitesses de lecture/écriture « extrêmes », ce qui est idéal pour le streaming multimédia. Nous recommanderons le modèle 128 Go, mais un modèle plus grand de 256 Go est également disponible si vous souhaitez doubler.

À partir de 40 $ chez Amazon À partir de 40 $ chez B&H Photo

Stockez tout : Western Digital My Passport Ultra 4 To



Le disque dur externe My Passport Ultra de Western Digital est l’un des meilleurs que vous trouverez sur le marché aujourd’hui, et cette option particulière vous offre 4 To de stockage. Compte tenu du prix que vous payez pour cela, c’est l’une des meilleures offres si vous cherchez à maximiser le stockage sur votre téléviseur Shield.

Stockage abordable : SSD portable Crucial X6



Avec le SSD portable Crucial X6, vous disposez jusqu’à 4 To de stockage, ainsi que des vitesses de lecture et d’écriture ultra-rapides grâce à l’USB 3.2 intégré. Le X6 est léger et compact, ce qui en fait une excellente option si vous souhaitez emporter vos films avec vous, ou vous pouvez simplement le laisser branché sur le Shield TV Pro et le ranger.

Rien de clinquant : Toshiba Canvio Basics 4 To



Le disque dur Canvio Basics de Toshiba offre une expérience plug-and-play, ainsi que différentes tailles de stockage. Avec USB 3.0, il fonctionnera parfaitement avec votre Shield TV Pro (2019) et comprend une garantie limitée d’un an de Toshiba.

Plus rapide que rapide : SSD portable Samsung T5 (1 To)



Le Samsung T5 n’est pas seulement un excellent SSD portable pour les créateurs et ceux qui ont besoin d’un stockage rapide en déplacement. Avec sa compatibilité USB 3.0, le T5 sera également une option parfaite pour ceux qui veulent un disque dur externe avec des vitesses rapides à coupler avec le Shield TV Pro. Et avec son design super petit et compact, vous pouvez cacher ce SSD externe à peu près n’importe où.

Pas seulement pour les joueurs : WD Black P10 5 To



Bien que le WD Black P10 ait été conçu pour les joueurs, vous pouvez utiliser ce disque dur pour tout ce dont vous avez besoin. Avec jusqu’à 5 To de stockage, le P10 pourra héberger à peu près tout, des jeux aux films et bien plus encore.

Choix de valeur: SanDisk Ultra Fit USB 3.1 Flash Drive



Si vous cherchez à garder les choses en ordre dans votre configuration de divertissement à domicile, vous voudrez vous procurer ce lecteur flash ultra-mince de SanDisk. Il est disponible dans la taille de stockage de votre choix, mais vous feriez mieux d’utiliser les 128 Go pour maximiser votre valeur.

Durable et fiable : Samsung Bar Plus USB 3.1 Flash Drive



La clé USB BAR de Samsung est en métal et conçue avec un porte-clés intégré. Ces clés USB élégantes et portables sont parfaites pour une utilisation avec votre Shield et au-delà. Nous avons lié la version 256 Go ci-dessous, mais vous trouverez également le même style disponible avec 32 Go, 64 Go ou 128 Go sur la page du produit.

Rapide et facile : PNY Turbo Attaché 4 256 Go



En apparence, le PNY Turbo Attaché 4 n’a peut-être pas l’air super flashy, mais vous aurez l’USB 3.0 à bord pour des vitesses de transfert rapides. Et si 256 Go c’est trop, PNY propose cette clé USB en différentes tailles, à partir de 32 Go. Et il présente l’avantage supplémentaire d’être rétrocompatible avec les périphériques USB 2.0 si vous devez transférer des éléments entre un ordinateur plus ancien et le Shield.

Branchez et oubliez : Samsung FIT Plus 256 Go



Bien que le Samsung FIT Plus propose des vitesses USB 3.1, il est compatible avec le Shield TV Pro (2019) et ses ports USB 3.0. Vous obtiendrez des vitesses de transfert rapides et une conception qui vous permet de le brancher et de l’oublier. Cette clé USB est même résistante à l’eau et aux chocs au cas où le Shield TV Pro tomberait de votre centre de divertissement.

Stockez tout : PNY Pro Elite 512 Go



Habituellement, les clés USB sont limitées dans leur capacité en raison de leur taille. Ce n’est pas un problème avec le PNY Pro Elite. Cette clé USB offre différentes tailles de stockage jusqu’à 1 To, bien que la version 512 Go puisse contenir jusqu’à près de 30 heures de contenu vidéo 4K UHD. Avec le Pro Elite, vous ne serez pas déçu lorsqu’il sera temps d’ajouter quelques vidéos supplémentaires à votre Shield TV Pro.

Développez votre stockage avec les meilleurs disques externes pour le Shield TV Pro

Que vous envisagiez de les utiliser pour remplacer le disque dur de 16 Go du Shield ou pour télécharger du contenu à partir des fichiers de votre PC sur le téléviseur de votre salon, ce sont les meilleurs disques. Cependant, si vous cherchez à maximiser votre stockage interne, nous vous recommandons le disque dur externe portable Seagate de 5 To. Pour ce que vous payez finalement pour jusqu’à 5 To de stockage, c’est une véritable aubaine.

Notez que si vous décidez de monter et d’utiliser un lecteur USB comme stockage interne pour votre NVIDIA Shield, il formatera le lecteur et l’effacera, et vous devrez le reformater à nouveau pour l’utiliser avec un autre appareil. Alternativement, NVIDIA recommande de sélectionner l’option “stockage amovible” si vous utilisez le lecteur pour transférer ou regarder du contenu multimédia. Nous recommandons également le lecteur flash à semi-conducteurs SanDisk Extreme Pro USB 3.2, car il s’agit de l’une des rares options de stockage externe réellement recommandées par NVIDIA.

Une fois que vous avez trouvé les meilleurs disques externes pour le Shield TV Pro, assurez-vous d’aller chercher le meilleur contrôleur de jeu pour le Shield TV, afin que vous disposiez du meilleur système de cinéma et de jeu à domicile.

