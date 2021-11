Meilleurs documentaires de Formule 1 – GRAND PRIX 247

La dernière décennie a sans aucun doute été un âge d’or pour le cinéma documentaire. Beaucoup pensent que l’essor des plateformes de streaming devrait être crédité pour cet événement.

Cependant, les documentaires ont commencé à gagner en popularité avant Netflix lorsque le numérique et Amazon ont décidé de se lancer dans la vidéo à la demande. Aujourd’hui, regarder des docudrames est une forme établie de divertissement à domicile qui rivalise avec les machines à sous sur les sites de bingo et les plateformes de jeux britanniques.

Le nombre de films documentaires sortis au Royaume-Uni est passé de 4 en 2001 à 117 en 2016. Un taux d’expansion similaire s’applique aux États-Unis.

Naturellement, avec autant de documentaires en salles et sur les plateformes de s-VOD, il y en a plus que quelques-uns qui se concentrent sur le monde des courses de Formule 1. Ce n’était pas le cas avant 2010, lorsque les fans de course n’avaient à visionner que de courtes productions télévisées documentant la croissance de ce sport mondial et de ses héros.

Ci-dessous, nous mettons en lumière quatre films qui valent la peine d’être regardés pour quiconque a déjà eu un intérêt éphémère pour la course de F1.

Une vie de vitesse

Juan Manuel Fangio, surnommé le Maître, était un pilote argentin né à Balcarce en 1911 qui a dominé la première décennie des courses de F1, avec https://www.imdb.com/title/tt1950186/featuining son championnat à cinq reprises.

L’histoire de sa vie est montrée dans le film 2020 intitulé – Fangio : El hombre que domaba las máquinas en espagnol. Il a été produit en collaboration avec Fox Sports, Netflix et Cinema 7.

A Life of Speed ​​dure 92 minutes et est sorti en mars 2020. Il présente Alain Prost, Nico Rosberg, Mika Hakkinen et Fernando Alonso parlant de Fangio et de son impact sur le sport.

Schumacher

Michael Schumacher est un nom qui n’a pas besoin d’être présenté. Cela s’applique non seulement aux fans de course, mais à pratiquement tous les laïcs. Beaucoup le considèrent comme le Michael Jordan de la course, remportant sept championnats de F1 et affichant le plus grand nombre de tours les plus rapides de tous les temps.

Après sa deuxième retraite en 2012, il a été impliqué dans un accident de ski l’année suivante qui l’a conduit à un coma artificiel.

Le documentaire Netflix publié en septembre de cette année montre des images inédites qui documentent sa carrière en F1 tout en donnant un aperçu de sa vie privée. Il a principalement reçu des critiques positives, malgré certains critiques le qualifiant d’un peu stérile.

McLaren

Bruce McLaren était un pionnier de la course automobile, un concepteur automobile, un pilote et un innovateur. Né à Auckland, en Nouvelle-Zélande, McLaren a développé un amour pour la course de son père, un ancien passionné de courses de motos et pilote de compétition de niveau club.

Son nom survit avec l’un des constructeurs de Formule 1 les plus connus. Le célèbre réalisateur néo-zélandais Roger Donaldson a relevé le défi de raconter la vie de Bruce McLaren sur grand écran à travers des recréations, des images d’archives et des interviews.

L’acteur Dwayne Cameron joue McLaren dans les récréations présentées dans ce film, dont la première a eu lieu en mai 2017. Il a obtenu des critiques décentes mais est difficile à trouver, car il n’a pas été distribué en masse.

La guerre de 24 heures

Le duo du célèbre podcasteur Adam Carolla et du producteur de films Nate Adams a relevé le défi d’éclairer les gens sur la bataille historique des années 1960 entre Enzo Ferrari et Henry Ford II. Bien sûr, cette histoire a reçu le traitement hollywoodien en 2019 avec un long métrage mettant en vedette Matt Damon et Christian Bale.

Mais, la guerre de 24 heures a été la première à la course. Pour ainsi dire. Sorti en 2016, il est actuellement disponible sur Amazon Prime, avec une note de 100 % sur Rotten Tomatoes. Cependant, ce pourcentage impressionnant provient de seulement six avis.