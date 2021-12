Meilleurs documentaires sur la crypto-monnaie s’attaquant aux plus gros problèmes

La crypto-monnaie a fait la une des journaux l’année dernière, et il ne semble pas que cela va changer de si tôt. Avec tout le battage médiatique entourant les crypto-monnaies, de nombreuses personnes cherchent à en savoir plus sur cette nouvelle forme de monnaie.

Une façon de le faire est de regarder des documentaires sur la crypto-monnaie. Il existe plusieurs excellents documentaires qui abordent différents aspects des crypto-monnaies ; en voici quelques-uns que nous recommandons.

La blockchain et nous

Une autre vidéo pertinente sur ce sujet s’intitulerait « La Blockchain et nous ». Beaucoup de gens ont suivi leur cours sur ce qu’ils pensent de la blockchain, mais très peu comprennent exactement ce qu’elle peut faire ou pourquoi quelqu’un en aurait besoin. Ce film a été créé pour aider les gens à comprendre ce qu’est la blockchain, comment elle fonctionne et quels sont les avantages de l’utilisation de cette technologie.

Bitcoin : la fin de l’argent tel que nous le connaissons

Le prochain documentaire qui devrait être ajouté à toute collection de crypto-monnaie est « Bitcoin : la fin de l’argent tel que nous le connaissons ». Il vous montre exactement pourquoi les crypto-monnaies sont si perturbatrices et comment elles pourraient potentiellement affecter notre société au fil du temps si elles étaient adoptées par de nombreuses entreprises à travers le monde. L’objectif principal de cette vidéo serait le bitcoin, mais d’autres devises comme Ethereum recevront également une mention tout au long de sa durée.

Or numérique : dans le monde secret des mineurs chinois de monnaie numérique

Ce documentaire suit Jihan Wu, PDG de Bitmain Technologies Ltd., qui dirige Antpool, la plus grande exploitation minière existante à ce jour. Le film montre également comment les mineurs chinois gagnent de l’argent pour les conglomérats de crypto-minage. Si vous êtes intéressé par la façon dont la Chine influence la blockchain, c’est un incontournable !

Le phénomène Bitcoin

Ce film explore le phénomène mondial croissant des crypto-monnaies et ses implications de grande envergure pour la finance telle que nous la connaissons, et les personnes qui sont devenues millionnaires du jour au lendemain en investissant dans la monnaie numérique. En particulier, ce documentaire se concentre sur ceux qui sont à l’origine de l’ascension fulgurante d’Ethereum, ainsi que sur ceux qui ont été touchés par l’effondrement de MtGox, autrefois l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde avant d’être piraté ou dynamité. .

Dans Blockchain nous avons confiance

Un aperçu de ce qui fait fonctionner Bitcoin avec les principaux experts de l’industrie, notamment Gavin Andresen (scientifique en chef de la Fondation Bitcoin), Roger Ver (investisseur) et Vitalik Buterin (créateur d’Ethereum). Le film plonge dans le potentiel de la technologie blockchain pour changer nos vies et peut-être même le monde.

La technologie de réaction en chaîne décentralisée révolutionne les industries

Ce documentaire explore comment les technologies comptables décentralisées changent les industries, de la finance à la logistique d’expédition, et bien plus encore ! Si vous êtes fasciné par tout ce qui touche à la décentralisation, cela ne manquera pas de retenir votre attention jusqu’à la toute fin.

De l’argent pour rien

Regardez ce documentaire pour un examen approfondi des crypto-monnaies qui vont au-delà du Bitcoin lui-même. Money For Nothing couvre également d’autres formes de monnaies numériques, y compris le Litecoin, ainsi que des alternatives comme Ripple, qui ont connu une croissance exponentielle depuis sa création.

Dernières pensées

Ces documentaires vous aideront à comprendre en quoi consiste cette nouvelle technologie et comment elle peut être utilisée à l’avenir. Il peut être utilisé comme moyen d’apprentissage et ouvre également votre esprit au monde des crypto-monnaies et de la technologie blockchain.