Meilleurs documentaires sur l’histoire des Noirs – Des documents pour vous aider à devenir un meilleur allié

En 2020, le pays a fait face à un autre calcul sérieux en ce qui concerne la race et les disparités économiques, et malgré les sujets tendances d’un jour donné, cela ne va pas disparaître. Aujourd’hui est le moment idéal pour vous remettre sur la bonne voie en élargissant vos connaissances et en vous renseignant si vous êtes récemment tombé en panne. L’histoire des Noirs est l’histoire américaine et devrait donc être importante pour toutes les races.

Heureusement, il existe une vaste sélection de documentaires incroyables qui plongent dans l’histoire des Noirs et racontent des histoires nécessaires et souvent négligées. Que vous souhaitiez en savoir plus sur les origines du pipeline de l’école à la prison, les histoires derrière les athlètes et artistes noirs bien connus, l’impact du colorisme et de la législation raciste, ou d’autres sujets qui détaillent les expériences de nombreuses batailles d’Amérique noire, il y a probablement un documentaire pour vous.

Et la meilleure partie ? La plupart d’entre eux sont disponibles sur des plateformes de streaming accessibles comme Netflix et YouTube. Voici une liste de documentaires qui peuvent vous renseigner et vous rappeler comment nous en sommes arrivés là.

High on the Hog: Comment la cuisine afro-américaine a transformé l’Amérique (2021)

La cuisine fait partie intégrante de la culture et de l’histoire des Noirs. L’écrivain culinaire Stephen Satterfield présente cette mini-série Netflix en quatre épisodes, basée sur le livre “High on the Hog: A Culinary Journey from Africa to America” ​​de la célèbre auteure de livres de cuisine et historienne Jessica B. Harris. Stephen déballe l’histoire en couches de la façon dont l’Amérique a obtenu certains de ses plats les plus appréciés, du pain de maïs au gombo en passant par le macaroni au fromage au four, et révèle comment la nation a été affectée par les aliments. Non seulement il met en lumière les personnages historiques qui ont introduit ces repas, mais il plonge également dans certaines des techniques qui font de la nourriture ce que nous connaissons aujourd’hui.

Diffusez-le

De bons cheveux (2009)

Ce documentaire examine la beauté, les complexités et les joies des cheveux noirs. Le comédien Chris Rock dirige le film, commençant par lui essayant de répondre à la question de sa fille : “Papa, pourquoi n’ai-je pas de beaux cheveux ?” Ce qui garantit, c’est une exploration de l’expérience des cheveux noirs à grande échelle. Chris étudie toute la gamme des cheveux noirs, leur impact sur la vie quotidienne des Noirs et l’industrie en plein essor qu’ils ont créée. Qu’il s’agisse de visiter des salons de coiffure locaux et de salons de coiffure épiques, ou de voyager en Inde pour voir les origines de l’industrie du tissage, le comédien explore des thèmes sérieux avec humour, empathie et relativité. Des célébrités comme Kerry Washington, Raven Symoné et feu Maya Angelou, ainsi que bien d’autres, partagent des histoires personnelles dans des interviews.

Diffusez-le

La mixtape Black Power 1967-1975 (2011)

Si vous ne regardez qu’un seul film de cette liste (mais vous ne devriez certainement pas le faire), faites-en celui-ci. Tourné au cours des années 60 et 70 tumultueuses, ce lauréat du Festival du film de Sundance est le fruit de l’imagination de cinéastes suédois venus aux États-Unis pour capturer le mouvement anti-guerre et Black Power (qui était présenté à tort comme un groupe terroriste). Les images ont duré près de 30 ans avant d’être compilées dans ce documentaire qui explore les gens, la culture et le style qui ont déclenché le changement social contre un paysage oppressant. Une pléthore d’interviews contemporaines d’artistes, d’historiens, d’activistes et d’autres artistes noirs notables accompagnent les images originales.

Streamez-le

L’histoire d’amour (2011)

Jusqu’à récemment, l’histoire de Richard et Mildred Loving, un couple interracial en Virginie qui s’est rendu à Washington pour se marier légalement seulement pour faire face à une bataille juridique massive et à une peine de prison à leur retour chez eux, n’était pas de notoriété publique. L’American Civil Liberties Union s’est occupée de leur affaire et est allée jusqu’à la Cour suprême. Leur victoire a marqué un tournant et 16 États ont annulé les interdictions du mariage interracial en réponse, le tout à cause d’un couple doux et sans prétention. Ou si vous voulez plutôt une version fictive de cette histoire, consultez Loving (2016) avec Ruth Negga et Joel Edgerton.

Diffusez-le

Je ne suis pas ton nègre (2018)

C’est un choix un peu évident – l’intérêt pour le documentaire nominé aux Oscars de Raoul Peck qui explore le travail inachevé de James Baldwin a augmenté en juin 2020. Mais cela ne rend pas les mots de Baldwin et comment il se souvient des figures du mouvement des droits civiques (Martin Luther King Jr ., Malcolm X et Medgar Evers) moins importants. Le documentaire souligne le lien entre le mouvement des droits civiques et le mouvement Black Lives Matter, qui doit malheureusement encore être réitéré encore et encore.

Diffusez-le

Notions ethniques (1987)

Vous aurez besoin d’une carte de bibliothèque pour diffuser ce documentaire, mais cela en vaut vraiment la peine. Ethnic Notions de Marlon Riggs retrace l’histoire des stéréotypes anti-noirs dans la culture populaire, en particulier les dessins animés, et comment ces représentations nuisibles ont évolué depuis la période d’avant-guerre jusqu’aux années 1980. Nous avons tous été codés avec des images racistes depuis la naissance et nous voyons encore des variations sur la « maman », « nègre magique » et d’autres tropes dans les films et la télévision aujourd’hui. Si on vous a déjà dit qu’un film populaire était raciste et que vous ne pensiez pas que c’était grave, ce documentaire est fait pour vous.

Diffusez-le

Cavaliers de la liberté (2010)

Si vous avez besoin de preuves que les manifestations fonctionnent et que les jeunes peuvent faire la différence, ne cherchez pas plus loin que l’histoire des Freedom Riders, qui ont repoussé les lois Jim Crow dans le sud des États-Unis en 1961. Ce groupe de centaines d’activistes comprenait le représentant John Lewis. et a attiré une attention sans précédent sur la ségrégation et les troubles sur le front intérieur lorsque l’attention nationale s’était tournée vers l’étranger.

Diffusez-le

13e (2016)

Le 13e amendement a officiellement mis fin à l’esclavage aux États-Unis en 1865, et le 13e de Netflix, nommé d’après cet amendement, explique pourquoi l’esclavage n’a jamais vraiment pris fin et a été simplement remplacé par une incarcération de masse. Réalisé par la cinéaste Ava DuVernay, le film met en lumière l’histoire du pays en matière d’inégalité raciale à travers l’objectif des prisons du pays, qui sont remplies de manière disproportionnée de Noirs américains.

Diffusez-le

Filles noires (2011)

Dark Girls explore les préjugés profondément enracinés au sein de la culture noire contre ceux qui ont des tons de peau plus foncés. Ce documentaire, qui a été nominé pour un NAACP Image Award 2011 pour le meilleur documentaire, est rempli d’interviews d’enfants, d’actrices primées et de comédiennes noires qui ont connu ce parti pris. Un documentaire de suivi tout aussi puissant, Dark Girls 2, va encore plus loin sur les préjugés auxquels les femmes à la peau foncée sont confrontées culturellement et dans le monde.

Diffusez-le

Quand ils nous voient (2019)

D’accord, cela tombe techniquement plus dans la catégorie “biopic” car c’est une fictionnalisation d’événements réels, mais nous le mettons ici quand même. Une autre création d’Ava DuVernay, cette série Netflix illustre l’histoire des cinq exonérés – anciennement connus sous le nom de Central Park Five – à la fois astucieusement et puissamment. Cette série limitée en quatre parties raconte comment les cinq hommes, quatre noirs et un latino, ont été faussement accusés et poursuivis pour avoir violé et agressé une femme à Central Park. La série rappelle à quel point le système judiciaire a laissé tomber les personnes de couleur (et continue de le faire).

Diffusez-le

Faubourg Tremé : L’histoire inédite de la Nouvelle-Orléans noire (2008)

Le Faubourg Tremé est l’un des plus anciens quartiers noirs d’Amérique, et il a été le berceau du mouvement des droits civiques et où la musique jazz a vraiment fait ses débuts. Ce documentaire raconte l’histoire de ce quartier à travers des interviews qui explorent son héritage. Les personnes qui souhaitent en savoir plus sur l’histoire des Noirs, les racines du jazz, les droits civiques et la sociologie doivent l’ajouter à leur liste de surveillance.

Diffusez-le

La mort et la vie de Marsha P. Johnson (2017)

Réalisé par le documentariste primé David France, ce film Netflix enquête sur la mort en 1992 de la drag queen, activiste et pionnière Marsha P. Johnson (photo ci-dessus), qui a été retrouvée flottant dans la rivière Hudson. A l’origine jugé un suicide, beaucoup pensent qu’elle a été assassinée. Le combat pour les droits LGBTQ+ est loin d’être terminé, et ce documentaire vous rappellera, ou vous éclairera, les nombreux défis auxquels sont confrontés ceux des identités intersectionnelles.

Diffusez-le

Da 5 Bloods (2020)

Un autre film qui n’est techniquement pas un documentaire mais qui est toujours basé sur des événements réels, ce film Netflix plonge dans l’esprit de quatre soldats noirs qui ont combattu pendant la guerre du Vietnam à une époque où les Noirs étaient activement opprimés dans les États. Mêlant commentaires sociaux et émotions percutantes, ce film de Spike Lee vous fera réexaminer ce que vous avez peut-être appris sur le Vietnam dans votre cours d’histoire des États-Unis.

Diffusez-le

Étape (2017)

Sincère et émouvant, ce documentaire vous emmène à travers la dernière année d’une équipe de filles du centre-ville de Baltimore alors qu’elles tentent de devenir des étudiantes de première génération. Avec des obstacles et des troubles sociaux sur leur chemin, les filles tentent de réussir dans la forme de la danse. Les téléspectateurs seront émus et touchés par cette célébration de la féminité noire.

Diffusez-le

À travers un objectif sombre : les photographes noirs et l’émergence d’un peuple (2014)

À quoi ressemblerait l’histoire de l’histoire des Noirs en Amérique si nous voyions réellement des photos qui ont été supprimées, perdues ou oubliées ? Through a Lens Darkly pose cette question et, en utilisant des images puissantes que vous n’avez probablement jamais vues auparavant, explore le rôle de la photographie dans le façonnement de l’identité et de l’émergence sociale des Noirs. Pendant que vous regardez, vous réfléchirez à l’importance de la photographie pour raconter l’histoire, mais aussi à son lien avec le racisme et à ce que cela signifierait de capturer la noirceur dans toute sa splendeur.

Diffusez-le

Apprends-nous tous (2017)

Ce film Netflix traite de l’état actuel du système éducatif américain et des raisons pour lesquelles les écoles se sentent toujours si séparées malgré Brown v. Conseil de l’éducation. Faisant également office de campagne sociale, le film met l’accent sur la nécessité d’une action collective pour rectifier les disparités éducatives entre les enfants américains. Cela vous fera penser au chemin parcouru (ou non) au cours des 60 années écoulées depuis Brown v. Board of Education et où nous allons à partir d’ici.

Diffusez-le

