Meilleurs drones avec caméra en 2021 : jetez un œil dans le ciel

Il y a à peine dix ans, vous n’avez peut-être entendu que le mot “drone” en regardant Star Wars. Mais de nos jours, les drones sont utilisés tout le temps et dans la vie quotidienne. Il existe de nombreuses utilisations des drones photo pour justifier l’achat d’un drone – que vous soyez un amateur qui aime les faire voler à l’extérieur, un photographe professionnel à la recherche de la photo parfaite pour un mariage ou que vous souhaitiez simplement offrir quelque chose à votre prochain. voisin de porte sans quitter votre chambre. Il n’y a vraiment aucune limite à la façon dont un drone peut être utilisé. Mais lequel, exactement, devriez-vous acheter?

Eh bien, il y a quelques options là-bas. Si vous êtes débutant ou si vous achetez l’appareil pour votre enfant, vous devez savoir lequel acheter. D’un autre côté, si vous êtes un vidéaste qui a besoin d’un drone pour capturer des images spectaculaires à l’extérieur, alors vous devriez aller dans une direction complètement différente. Nous avons présenté quelques-uns des meilleurs drones à caméra – dont le prix est plus que raisonnable – avec une variété de spécifications afin que vous puissiez choisir celui qui convient à votre propre style de vie. Nous allons jeter un coup d’oeil.

Meilleurs drones avec caméra pour les débutants : Drone Ninja DROCON pour les enfants et les débutants

Avantages: Objectif grand angle 120 °, opération facile

Les inconvénients: Doit enregistrer via Wi-Fi

Si vous venez d’entrer dans le vaste monde des drones, le drone DROCON Ninja pour enfants et débutants devrait être votre tout premier achat de drone. Pour commencer, il dispose d’une caméra HD 1080p/30fps de haute qualité avec connectivité Wi-Fi pour capturer facilement des images et des vidéos haute résolution. La caméra elle-même contient un merveilleux objectif grand angle de 120 ° capable de capturer des couleurs vives et vraies en plus de vues panoramiques de haute qualité. Le drone est équipé d’un baromètre avancé et dispose d’un mode de maintien d’altitude pratique. Cela aide le drone à maintenir un vol stable tout au long, rendant ainsi vos photos et vidéos plus fluides et plus claires.

Le drone peut également être entièrement contrôlé avec une application correspondante, que vous pouvez connecter à votre téléphone via Wi-Fi. L’application offre une transmission d’images en temps réel, vous pouvez donc immédiatement capturer et partager ou envoyer les vidéos et les images à vos amis ou à votre famille. Sa conception pliable le rend également ultra-portable dans presque toutes les situations. Le drone est livré avec une fonction de mode sans tête et un décollage/atterrissage à une touche, en plus de la fonction de maintien d’altitude susmentionnée. Cela permet une utilisation facile, quelle que soit l’expérience que vous avez des drones volants.

DROCON Ninja Drone pour Enfants avec Caméra 1080P FHD, FPV RC Drone pour Débutants, Quadcopter Wi-Fi…

Prix: $59.99

Meilleur drone à commande vocale : Drone HASAKEE Q8 FPV avec caméra pour enfants et adultes

Avantages: Feux de navigation nocturne, commande vocale intelligente

Les inconvénients: Durée de vie de la batterie très limitée

HASAKEE Q8 FPV Drone avec Caméra pour Enfants Adultes Source de l’image : HASAKEE/Amazon

Pour ceux qui sont un peu plus à l’aise avec un drone haut de gamme et qui souhaitent un appareil doté de fonctionnalités avancées, à savoir la commande vocale, le drone HASAKEE Q8 FPV avec caméra pour enfants et adultes est la meilleure option. Cela a une conception d’éclairage unique qui vous aide à éclairer le ciel nocturne. Il est bien conçu pour protéger le drone pendant qu’il vole. Cela a un flux de caméra HD ainsi qu’une fonction vidéo en direct. Vous pouvez capturer et télécharger instantanément sur les réseaux sociaux depuis votre smartphone.

Vous pourrez contrôler cela avec des gestes et votre voix. Un signe de paix lui fera prendre des vidéos. Un signe OK lui fera prendre des photos. Vous pouvez lui donner des commandes simples avec votre voix pour le faire voler. Le mode Capteur de gravité vous permet également de le contrôler en inclinant l’angle du téléphone. Le mode de vol de trajectoire vous permet de tracer des itinéraires de vol.

HASAKEE Q8 FPV Drone avec Caméra pour Enfants Adultes, Drones RC pour Enfants, Quadcopter avec Lumière Jaune…

Prix: $49.99

Vous économisez : 20,00 $ (29 %)

Meilleur combo de drones : DJI FPV Combo

DJI FPV Combo Source de l’image : DJI/Amazon

Avantages: Venez avec des lunettes pour une vue de première main, mode S

Les inconvénients: La durée de vie de la batterie n’est pas forte

Vous ressentirez une expérience immersive avec le DJI FPV Combo. Les DJI FPV Goggles V2 et DJI FPV UAV Quadcopter vous permettent de voir exactement ce que regarde votre drone. Vous aurez une expérience de visionnage fluide et en temps réel. Il peut enregistrer des vidéos 4K/60fps jusqu’à 120 Mbps. Cela a un très grand angle de 150 ° pour votre vue. Cela a un tout nouveau mode S et obtient l’aspect dynamique des séquences FPV.

L’éclairage inférieur auxiliaire et le retour intelligent à la maison sont des caractéristiques fantastiques. Cela a également un retour de batterie faible à la maison afin qu’il ne tombe pas pendant qu’il vole. Il est orienté vers l’avant et vers le bas pour la détection d’obstacles, même à grande vitesse. La vidéo HD Low-Latency Transmission est limpide en temps réel. Il peut voler jusqu’à 10 km de haut.

DJI FPV Combo – Drone UAV Quadcopter avec vue à la première personne avec caméra 4K, mode de vol S, Super-Wid…

Prix: Prix ​​trop bas pour être affiché

Meilleur drone caméra 4K : Holy Stone HS720E 4K EIS Drone

Holy Stone HS720E 4K EIS Drone Source de l’image : Holy Stone/Amazon

Avantages: Technologie EIS, temps de vol plus long

Les inconvénients: Ne supporte pas bien le vent

Si vous voulez une qualité d’image exceptionnelle, le drone Holy Stone HS720E 4K EIS vous le donnera. Cela a EIS, ou stabilisation d’image électrique, qui réduit le flou vidéo. La caméra 4K captera beaucoup plus de détails que les autres options. Les vidéos peuvent être enregistrées en 1080p@60fps ou 4K@30fps. Ceci est livré avec une télécommande qui peut ajuster l’angle jusqu’à 90°. Vous pourrez obtenir une transmission d’image plus longue et plus fluide, grâce au FPV 5 GHz.

Cela a des modes de vol avancés et des moteurs sans balais. Cela offre 46 minutes de temps de vol. Il est livré avec un sac de transport qui permet de le ranger facilement. Le système de contrôle du débit optique de l’air et de l’altitude de la pression atmosphérique l’aide à voler plus régulièrement. Vous pourrez le localiser avec le GPS et il rentrera intelligemment chez vous.

Holy Stone HS720E Drone GPS avec caméra 4K EIS UHD 130° FOV pour adultes débutants, FPV Quadcopter…

Prix: 339,99 $

Meilleur rapport qualité/prix : Mini drone DEERC D20

DEERC D20 Mini Drone pour Enfants Source de l’image : DEERC/Amazon

Avantages: Caméra Wi-Fi HD 720P, flips 3D

Les inconvénients: Peu de fonctionnalités avancées

Le mini drone DEERC D20 pour enfants a la capacité de prendre des photos HD. Il est équipé d’une caméra Wi-Fi HD 720P qui peut prendre de meilleures photos aériennes. Cela prend en charge une transmission FPV, vous pouvez donc voir votre œil dans le ciel. Celui-ci dispose d’une alarme de faible puissance, de sorte qu’il ne s’effondrera pas. Il est incroyablement simple à utiliser, donc les enfants peuvent le faire. Il fera des flips 3D et vous pourrez dessiner la trajectoire de vol sur votre téléphone. Vous pouvez le contrôler avec votre voix et lui faire un geste pour lui dire quoi faire. Il s’agit d’une option économique que vous adorerez à coup sûr.

DEERC D20 Mini Drone pour Enfants avec Caméra 720P HD FPV Télécommande Jouets Cadeaux pour Garçons Filles…

Prix: $49.99

