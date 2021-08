Meilleurs duos Justin Bieber : 12 collaborations essentielles

Deux pour le prix d’un est une proposition de consommation courante. Au 21e siècle, le concept du duo à succès a été développé à un degré improbable, les artistes se présentant souvent plus régulièrement sur les morceaux d’autres que sur les leurs. Cela a du sens commercial – toucher deux fanbases à la fois – mais c’est aussi responsable à la fois d’une innovation créative vivante et de certaines des plus grandes chansons de notre temps. Au début de sa carrière, Justin Bieber a été encadré par l’icône R&B Usher – et ils ont ensuite travaillé ensemble – mais il y a un ensemble beaucoup plus large de collaborateurs qui ont enregistré avec lui depuis. Voici les dix meilleurs duos de Justin Bieber à ce jour.

Meilleurs duos de Justin Bieber : 10 collaborations essentielles

12 : « Despacito (Remix) » (Luis Fonsi et Daddy Yankee, avec Justin Bieber)

Moins une collaboration classique, plus un coup de pouce tout-puissant. Le morceau original du chanteur portoricain Luis Fonsi et du rappeur Daddy Yankee avait fait des affaires raisonnables pendant quelques mois, avant qu’un remix mettant en vedette la voix de Justin ne l’aide à le pousser dans la stratosphère. Le remix du classique reggaeton/latin est devenu l’une des plus grandes chansons de 2017, avec des ventes par millions et des milliards de streams. Il a même été crédité d’avoir donné à Porto Rico, où la vidéo a été tournée, un essor touristique majeur.

11 : « 2U » (David Guetta, avec Justin Bieber)

Largement connu sous le nom de Grandfather Of EDM, le DJ pionnier David Guetta a travaillé avec de nombreux artistes au cours des deux dernières décennies. La contribution de Justin à ce puissant banger pop/club ne s’est pas étendue au tournage d’une vidéo – la paire s’est appuyée sur un groupe de modèles de synchronisation labiale pour cela – mais “2U” a été un succès substantiel en 2017.

10 : « Amis » (avec BloodPop)

Après des années passées à écrire pour des actes tels que Lady Gaga et Madone, BloodPop (alias Michael Turner) a fait un pas en avant avec ce tube dance sorti en 2017. Justin a co-écrit le morceau, marquant son retour à la musique après un an de pause. Ce fut un grand succès, en particulier au Royaume-Uni – où il a culminé au n ° 2 – et a ensuite été réédité sous une forme remixée avec des voix supplémentaires de Julia Michaels.

9 : “Beauty And A Beat” (avec Nicki Minaj)

Tiré du troisième album de Justin, Believe, ce single de 2012 n’était pas l’un de ses plus grands succès, mais il a atteint le sommet des charts des clubs américains. Nicki Minaj a est apparu avec presque tout le monde depuis sa percée, y compris des tours d’invités notables avec Katy Perry et Madonna, bien qu’elle ait également pris une forte avance dans la création de cette coupe. Zedd a également participé à son écriture, faisant de “Beauty And A Beat” le seul morceau de Believe sur lequel Justin n’a pas obtenu de crédit d’écriture.

8 : “#thatpower” (will.i.am, avec Justin Bieber)

Un voyage aux Brit Awards à Londres a conduit à l’enregistrement de “#thatpower”, qui est issu du quatrième album studio de will.i.am, #willpower. Le duo a interprété la chanson aux Billboard Music Awards 2013 et elle a été utilisée comme musique « d’impact » dans plusieurs grandes émissions de télévision. Le morceau a été un succès de danse important et s’est retrouvé dans les charts grand public du monde, y compris un sommet n ° 2 au Royaume-Uni et un classement dans le Top 20 en Amérique.

7: “Stuck with U” (avec Ariana Grande)

Même une pandémie ne pourrait pas séparer ces deux popstars. “Stuck with U” a réuni la royauté pop pour une bonne cause, créant la chanson d’amour de quarantaine ultime et l’un des meilleurs duos de Justin Bieber. Le doux duo mêle harmonieusement deux des meilleures voix de la pop, tout en abordant les hauts (et les bas) de la cohabitation.

6. “Intentions” (avec Quavo)

Le succès de Bieber’s Changements L’album a vu le crooner revenir à sa “forme R&Bieber”. Propulsé par un rythme brillant et vacillant, “Intentions” recrute Quavo of Migos pour un single contagieux, mais sincère.

5: « Laissez-moi vous aimer » (DJ Snake, avec Justin Bieber)

Le partenariat transatlantique entre le DJ français Snake et le chanteur canadien Justin n’était pas le premier single à être tiré du premier album du Français, Encore, mais c’était le plus gros succès. Une puissante vidéo sur le thème de Bonnie And Clyde a certainement aidé à jouer son rôle aussi.

4: “Cold Water” (Major Lazer, avec Justin Bieber et MO)

S’il y a un morceau sur cette liste des meilleurs duos de Justin Bieber qui définit l’ère de la facturation multi-artistes, c’est « Cold Water ». Major Lazer est un collectif construit autour du über-producteur EDM Diplo, et l’équipe a travaillé avec des artistes comme Ellie Goulding et Bruno Mars. Le chanteur danois MO rejoint Justin sur ce morceau, qui a frappé les clubs en 2016 et est devenu le plus grand succès croisé de Major Lazer à ce jour.

3: “Tant que tu m’aimes” (avec Big Sean)

Rodney “Darkchild” Jenkins a participé à “As Long As You Love Me”, le deuxième single de Believe en 2012. La chanson offre les premiers signes d’expérimentation de Bieber au-delà de l’évidence, et la contribution de Big Sean ajoute du lest à l’electronica lourde de dub. Aux États-Unis, elle est devenue l’une des 40 plus grandes chansons de l’année.

2 : « Où sont Ü maintenant ? » (avec Jack Ü)

Qui peut imaginer à quel point la démo vocale et piano originale de Justin sonne par rapport à la coupe que nous connaissons tous, qui a été remodelée par Diplo et Skrillex ? Les titans EDM ont aidé à tourner “Où sont Ü maintenant?” dans l’un des plus grands succès de danse de la décennie et la chanson marque le moment où Justin a vraiment dépassé sa base de fans adolescents pour la première fois. Sorti avant Purpose, il a fait monter les attentes pour cet album de 2015 à un paroxysme.

1 : « Je m’en fiche » (avec Ed Sheeran)

Vous pouvez imaginer l’attrait commercial d’associer les deux plus grandes stars de la pop masculine au monde sur un nouveau morceau, mais personne ne devrait peut-être être surpris que cette chanson pop midtempo soit également un triomphe créatif. Tiré de l’album de collaborations d’Ed Sheeran, No.6 Collaborations Project, il a été écrit par Ed et Justin, aux côtés des toujours fiables Max Martin et Shellback, avec Poo Bear et Fred Gibson. C’était la première nouvelle musique d’Ed depuis plus de deux ans, et sa vidéo jet-set, avec des séquences tournées au Japon et aux États-Unis, a déjà été vue des millions de fois.

