Meilleurs échanges pour échanger Dogelon Mars | Invezz

Dogelon Mars (ELON) est actuellement dans une très forte tendance haussière qui a attiré l’attention de la plupart des investisseurs crypto intéressés par les devises dog-meme.

Pour aider les investisseurs et les commerçants qui cherchent à acheter et à conserver la pièce ELON, Invezz a créé un court article pour aider à identifier les meilleurs endroits pour l’acheter.

Pour plus d'informations, continuez à lire.

Les meilleurs endroits pour acheter ELON

Comme ELON est un nouvel actif, il n’a pas encore été coté sur les principales bourses. Cependant, vous pouvez toujours acheter ELON en utilisant un DEX (échange décentralisé), ce qui signifie simplement qu’il y a quelques étapes supplémentaires. Pour acheter ELON dès maintenant, procédez comme suit :

1. Achetez des ETH sur une bourse ou un courtier réglementé, comme eToro ›

Nous suggérons eToro car il s’agit de l’une des principales plateformes de trading multi-actifs au monde, une bourse et un portefeuille tout-en-un avec certains des frais les plus bas du secteur. Il est également convivial pour les débutants et propose aux utilisateurs plus de méthodes de paiement que tout autre service disponible.

2. Envoyez votre ETH vers un portefeuille compatible comme Trust Wallet ou MetaMask

Vous devrez créer votre portefeuille, copier votre adresse et y envoyer vos pièces.

3. Connectez votre portefeuille à l’Uniswap DEX

Rendez-vous sur Uniswap et « connectez » votre portefeuille à celui-ci.

4. Vous pouvez maintenant échanger votre ETH contre ELON

Maintenant que vous êtes connecté, vous pourrez échanger contre des centaines de devises dont ELON.

Qu’est-ce que Dogelon Mars (ELON) ?

Dogelon Mars (ELON) est une pièce de monnaie dog peg meme dont la popularité est à la hausse depuis son dévoilement.

C’est un concurrent proche de Shiba Inu et Dogecoin.

Il retient beaucoup l’attention des passionnés de cryptographie, en particulier de ceux qui s’intéressent à la pièce de monnaie meme chien, mais ils ont raté la bombe Dogecoin.

Faut-il acheter la pièce ELON aujourd’hui ?

Si vous recherchez une pièce dog-meme comme dogecoin qui n’a pas encore été pompée, alors la pièce ELON est un bon choix. Votre communauté a de grands espoirs qu’elle pompera comme Dogecoin et qu’elle surpassera probablement Dogecoin à l’avenir.

Cependant, vous devez être conscient du fait que les achats sur le marché des crypto-monnaies sont extrêmement volatils.

Prédiction de prix Dogelon Mars

Les experts s’attendent à ce que la pièce Dogelon Mars (ELON) poursuive sa tendance haussière actuelle pour le reste de l’année. Ils prédisent qu’il pourrait atteindre son précédent record absolu (ATH) avant la fin de l’année.

Couverture des médias sociaux de Dogelon Mars

