Meilleurs écouteurs Bluetooth pour Apple Watch en 2022

L’Apple Watch Series 7 est la dernière version de la montre connectée la plus populaire du marché. Vous pouvez écouter de la musique, des podcasts et tout le reste directement sur votre Apple Watch, et vous pouvez également passer et recevoir des appels téléphoniques. Un si petit appareil portable est parfaitement conforme aux petits écouteurs portables comme les AirPods Pro et autres écouteurs Bluetooth. Nous avons testé de nombreux écouteurs différents tout en faisant de l’exercice, en nous promenant en ville et en nous asseyant simplement sur le canapé pour trouver certains des meilleurs écouteurs Bluetooth Apple Watch que vous puissiez acheter.

Meilleur dans l’ensemble: Apple AirPods Pro

Apple a fait passer ce que les gens aiment des AirPod au niveau supérieur avec les AirPods Pro. Apple a amélioré la qualité sonore avec Adaptive EQ, qui crée un son riche en ajustant automatiquement les basses et moyennes fréquences de la musique à la forme de votre oreille.

Les AirPods Pro disposent également de la suppression active du bruit tant attendue à l’aide de deux microphones et d’un logiciel avancé pour s’adapter en permanence à chaque oreille. Ou, vous pouvez passer les AirPods Pro en mode Transparence afin que vous puissiez entendre votre environnement. De plus, vous obtenez plusieurs embouts auriculaires pour un ajustement parfait. Les AirPods Pro sont résistants à la sueur et à l’eau.

Avantages:

Égaliseur adaptatif pour une excellente qualité sonore Couplage facile Prise en charge de Siri Réduction active du bruit Variété d’embouts auriculaires pour un ajustement parfait Résistant à l’eau

Les inconvénients:

Le petit facteur de forme les rend faciles à perdre

Meilleur dans l’ensemble

AirPods Pro d’Apple

La dernière technologie d’Apple

Annulation active du bruit, égaliseur adaptatif, résistance à l’eau, plusieurs embouts auriculaires ajoutent à l’expérience Pro.

Idéal pour s’entraîner : Beats by Dr. Dre – Powerbeats Pro

Le premier casque véritablement sans fil de Beats, le Powerbeats Pro, améliore la qualité sonore, le confort et le design par rapport aux versions précédentes et actuelles. Les Powerbeats Pro sont pratiquement parfaits à tous points de vue. Ils s’adaptent confortablement, ont un son incroyablement riche et arborent la puce H1 d’Apple avec prise en charge de la commande vocale Siri. Si vous vous inquiétez du son emblématique de Beats, riche en basses, ne le faites pas.

Les Powerbeats Pro sont conçus pour un public complètement différent. Ils sont calibrés pour un public plus large. Avec une résistance à la sueur et à l’eau, un crochet d’oreille pour la stabilité et diverses options d’ajustement des oreilles, ce sont les meilleurs écouteurs intra-auriculaires sans fil pour la plupart des gens.

Avantages:

Son riche et clair Couplage rapide avec les appareils Apple Prise en charge de Siri Écouteurs gauche/droit indépendants Variété d’options d’ajustement des oreilles Résistant à l’eau

Les inconvénients:

Les boutons de canal ne sont pas pour tout le monde Le boîtier de charge est grand

Idéal pour s’entraîner

Beats by Dr. Dre – Powerbeats Pro – les couleurs varient

Prise en charge de Siri et design confortable = parfait pour Apple Watch.

Avec des crochets d’oreille et un ajustement intra-auriculaire confortable, le Powerbeats Pro peut être porté pendant l’entraînement sans tomber.

Meilleurs écouteurs connectés : Beats by Dr. Dre – Beats Flex

Le Beats Flex d’Apple répond à tous les critères importants lors de la recherche d’écouteurs pour votre Apple Watch. Ils fournissent une connexion instantanée à votre Apple Watch et à sa musique via la puce W1 de l’entreprise. Bien que les écouteurs soient toujours attachés par un fil et deux télécommandes lestées, les écouteurs Beats Flex sont plus confortables et durent plus longtemps que les AirPods d’Apple. Les Beats Flex ont tendance à être un peu lourds pour certains goûts, mais ils disposent d’une connexion Bluetooth solide et d’un processus d’appairage ultra-simple, ce qui les rend idéaux pour une utilisation avec l’Apple Watch. Obtenez jusqu’à 12 heures d’autonomie. Si vous manquez d’énergie, une charge Fast Fuel de 10 minutes vous procurera 1,5 heure de lecture.

Avantages:

Batterie longue durée Puce W1 Compact Relativement bon marché

Les inconvénients:

Son riche en basses Pas de résistance à l’eau

Les meilleurs écouteurs connectés

Beats by Dr. Dre – Beats Flex

Un rapport parfait entre caractéristiques et prix.

La longue durée de vie de la batterie, l’ajustement léger et personnalisable et la puce W1 font de BeatsX un excellent rapport qualité-prix à un prix raisonnable.

Le plus portable : Apple AirPods 2

Les AirPods de deuxième génération sont toujours une bonne option, même si avec l’arrivée des AirPods 3, ils ne sont plus le modèle le plus récent. Si vous n’avez pas besoin des nouvelles fonctionnalités offertes par les AirPods 3, mais que vous préférez un facteur de forme plus petit, vous adorerez les AirPods 2. Cet étui ultra-compact de la taille d’un fil dentaire est parfaitement dimensionné pour se glisser dans une poche de jean. C’est la paire parfaite à avoir avec vous en toute occasion car ils ne prennent pas beaucoup de place dans votre sac (ou votre poche) et ont une autonomie de batterie relativement longue – combinée avec l’étui de charge, jusqu’à 24 heures.

Avantages:

Longue durée de vie de la batterie Super petit boîtier de charge Prise en charge de Siri Écouteurs gauche/droit indépendants Couplage rapide avec les appareils Apple

Les inconvénients:

Les écouteurs ne sont pas pour tout le monde Pas de résistance à l’eau

Le plus portable

Apple AirPods 2 – avec étui de chargement sans fil

Petit boîtier de charge pour une portabilité totale.

Il est indéniable que les AirPod sont de minuscules écouteurs portables et véritablement sans fil qui fonctionnent tout simplement.

Meilleur modèle de budget ANC véritablement sans fil : EarFun Free Pro

Ces écouteurs véritablement sans fil ont une suppression active du bruit (ANC) et peuvent être chargés sans fil ou via USB-C. Un réseau de quatre microphones permet des appels téléphoniques d’une clarté cristalline. Le mode à faible latence est idéal pour jouer et regarder des vidéos. En plus de régler le volume sur votre Apple Watch, vous pouvez contrôler le son sur les écouteurs EarFun Free Pro eux-mêmes. De plus, vous pouvez accéder à Siri (ou à Google Assistant.)

Obtenez jusqu’à 32 heures de lecture : sept heures sur les écouteurs et 25 heures supplémentaires avec l’étui de charge. La fonction de charge rapide vous offre deux heures de lecture à partir d’une charge de 10 minutes. Ils sont classés IPX5, ce qui signifie qu’ils sont résistants à l’eau et à la transpiration. Le mode écouteur unique signifie que vous pouvez utiliser les écouteurs ensemble ou un seul. La qualité sonore de ces écouteurs est excellente !

Les écouteurs EarFun Free Pro sont livrés avec plusieurs embouts et crochets auriculaires, afin que vous puissiez trouver votre ajustement parfait. Je les ai trouvés confortables à porter pendant de longues périodes.

Avantages:

Véritablement sans fil Réduction active du bruit Résistant à l’eau et à la transpiration (IPX5) Charge sans fil ou USB-C 32 heures de lecture (sept sur les écouteurs plus 25 avec étui de charge) Fonction de charge rapide : deux heures de lecture pour 10 minutes de charge

Les inconvénients:

Les commandes tactiles ne sont pas très intuitives et peuvent être difficiles à utiliser

Meilleur modèle de budget ANC véritablement sans fil

EarFun Free Pro – Écouteurs sans fil avec suppression active du bruit

Obtenez beaucoup pour votre argent

Obtenez des écouteurs véritablement sans fil de haute qualité avec ANC à un prix attractif.

Meilleure valeur longue durée véritablement sans fil : Tribit FlyBuds C1

Si vous souhaitez recharger vos écouteurs moins souvent, pensez aux Tribit FlyBuds C1. Vous obtiendrez jusqu’à 50 heures d’autonomie à chaque fois que vous chargez l’étui : 12 heures d’écoute sur une seule charge et 38 heures supplémentaires d’autonomie à partir de l’étui de recharge. De plus, seulement 10 minutes de charge USB-C rapide vous offrent 1,5 heure de lecture.

Utilisant la technologie Bluetooth 5.2 et une puce Qualcomm QCC3040, les écouteurs vous offrent une connexion rapide et une expérience d’écoute à faible latence. Je les ai testés de manière approfondie et le son est excellent. Si vous passez et recevez des appels téléphoniques, quatre microphones dotés de la technologie de réduction du bruit filtreront jusqu’à 90 % du bruit de fond autour de vous pour une meilleure clarté des appels.

Un seul petit bouton sur la tige de chaque écouteur facilite les commandes. Jouez et mettez votre musique en pause d’un simple clic sur l’un des boutons. Répondez et raccrochez les appels de la même manière, ou double-cliquez pour rejeter un appel. Un double clic de droite fait avancer la piste ; la gauche recule. Triple-cliquez sur l’un ou l’autre pour activer Siri. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton droit pour augmenter le volume ou le bouton gauche pour le diminuer.

Cinq embouts différents sont inclus, vous serez donc sûr d’en trouver un qui correspond à vos oreilles. Je les trouve assez confortables à porter longtemps et j’ai les oreilles sensibles. Ils sont résistants à l’eau (IPX5), vous pouvez donc transpirer sans souci.

Avantages:

Vraiment sans fil Excellente qualité audio pour l’écoute et pour les appels téléphoniques Résistant à l’eau et à la transpiration (IPX5) Commandes faciles par bouton-poussoir 50 heures de lecture (12 sur les écouteurs plus 38 avec étui de charge) Fonction de charge rapide : 1,5 heures de lecture sur un 10 minutes de charge Assistance Siri

Meilleure valeur de longue durée véritablement sans fil

Tribit FlyBuds C1

Chargez moins souvent

Obtenez un son de grande qualité et des fonctionnalités intéressantes à un prix attractif.

Les meilleurs écouteurs Bluetooth Apple Watch pour vous

Les AirPods Pro d’Apple ont toutes les mêmes fonctionnalités que les AirPods d’Apple, mais plus, comme la suppression active du bruit, la résistance à la sueur et à l’eau, plusieurs embouts en silicone pour un ajustement plus confortable, une qualité sonore supérieure avec Adaptive EQ, le mode Transparence et des commandes personnalisables. Ils sont le compagnon idéal pour écouter de l’audio sur votre Apple Watch, tout simplement le meilleur casque Bluetooth Apple Watch pour à peu près tout le monde. Si vous avez besoin d’un étui pour protéger l’étui de chargement AirPods Pro, nous avons ce qu’il vous faut.

Cependant, si vous souhaitez des fonctionnalités différentes ou un prix inférieur, l’un des écouteurs de ce guide vous plaira à coup sûr. Bonne écoute !

