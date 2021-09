Meilleurs écouteurs de sommeil 2021 : profitez d’un meilleur repos

in

Pour de nombreux adultes, avoir huit heures de sommeil réparateur peut s’avérer plus difficile que toute autre chose dans leur vie. Cela va doubler pour les accros à la caféine, qui sont coincés dans le cercle vicieux de la dépravation du sommeil induite par le café. Si vous avez tout essayé, du comptage des moutons au port d’un masque de sommeil et d’une combinaison de bouchons d’oreille, vous voudrez peut-être essayer une paire d’écouteurs de sommeil. Ces écouteurs confortables peuvent vous aider à vous endormir comme un bébé en jouant votre musique préférée, des sons de sommeil ou même une berceuse pendant que vous reposez votre tête. Ils sont même parfaits pour faire du sport et faire de l’exercice. Cependant, si vous envisagez d’en acheter une paire, vous devriez d’abord faire quelques recherches, au moins en fonction de vos propres besoins et désirs. Heureusement, il y a beaucoup de bons produits parmi lesquels choisir. Mais voici quelques-uns des meilleurs des meilleurs.

Meilleurs écouteurs de sommeil Bluetooth: Casques de sport sans fil Lavince

Lavince Wireless Sports Headband Headphones Source de l’image : Lavince/Amazon

Avantages: 65 pieds de portée sans fil, tissu compressif

Les inconvénients: Le contrôle du volume n’est pas facilement accessible

Évidemment, les fils peuvent gêner votre sommeil. Si vous vous inquiétez d’une telle intrusion et que vous recherchez une configuration sans fil avec une connectivité Bluetooth 5.0, les écouteurs sans fil Lavince Sports Headband devraient être la solution idéale. Il est compatible avec n’importe quel smartphone ou tablette compatible Bluetooth. Cela dispose de 65 pieds de portée sans fil. Vous pouvez les porter pendant le sommeil, l’entraînement ou plus.

L’appareil est construit avec des aimants de haut-parleur stéréo de 12,5 mm et un microphone pour un son cristallin. Il a également une longue durée de vie de la batterie qui joue jusqu’à 10 heures sur deux heures de temps de charge. Le bandeau lui-même est fait d’un tissu compressif spécial. Cela aidera à protéger vos oreilles en route vers une bonne nuit de sommeil. Le groupe est de taille unique.

Écouteurs de sommeil les plus confortables : écouteurs de sommeil et sac de voyage CozyPhones

CozyPhones Sleep Headphones & Travel Bag Source de l’image : CozyPhones/Amazon

Avantages: Doublure en maille fraîche, contours uniques sous les oreilles

Les inconvénients: Peut courir un peu gros

Si le confort est votre préoccupation numéro un, alors vous devriez opter pour le CozyPhones Sleep Headphones & Travel Bag. Sans doute les écouteurs de sommeil les plus confortables du marché, ces écouteurs ultra-doux à base de lycra sont légers et respirants pour vous aider à vous endormir plus rapidement. Vous pouvez les porter soit comme un bandeau, soit les tirer sur vos yeux comme un masque de sommeil impromptu.

Ils sont fabriqués avec un cordon tressé durable de 1,5 mètre et une prise stéréo robuste de 3,5 mm. Vous pouvez facilement les synchroniser avec n’importe quel smartphone. Il y a un câble 52″ pour un son riche et clair. Il y a une doublure en maille fraîche pour vous garder au frais. Ce contour unique plonge sous vos oreilles. Le masque est fin pour plus de confort.

Meilleurs écouteurs de sommeil : les bouchons d’oreilles MAXROCK Sleep

Bouchons d’oreilles MAXROCK Sleep Source de l’image : MAXROCK/Amazon

Avantages: Le bonnet en silicone spongieux favorise le sommeil, technologie d’isolation du bruit

Les inconvénients: Ne rentre pas dans les oreilles de tout le monde

Pour une paire d’écouteurs qui ressemble plus à des bouchons d’oreille – sans parler d’une version plus confortable de vos vrais écouteurs – les bouchons d’oreille MAXROCK Sleep sont votre meilleur choix. Ils sont légers et confortables pour votre repos nocturne. Ils sont faits de silicone spongieux qui favorise le sommeil. Votre tête reposera paisiblement sur le côté avec eux.

Les écouteurs sont fabriqués avec une conception ergonomique à double couche qui s’adapte à presque toutes les tailles de conduit auditif. Ceux-ci disposent d’un haut-parleur breveté de 5 mm avec un son clair et net pour vous aider à vous endormir plus rapidement. Il existe une technologie d’isolation du bruit, vous pouvez donc zoner le ronflement. Ils sont assez confortables pour être portés pendant 24 heures. Il y a un microphone en ligne pour les appels téléphoniques. De plus, ils sont livrés avec un étui pour les ranger.

Le plus compatible : Perytong Bluetooth Sleep Headband Headphones

Perytong Bluetooth Sleep Headband Headphones Source de l’image : Perytong/Amazon

Avantages: 5.2 Connectivité Bluetooth, facile à laver

Les inconvénients: La qualité de l’appel manque légèrement

Vous voulez que vos écouteurs restent connectés pendant que vous les écoutez et que vous dormez. Vous ne voulez pas être réveillé lorsque votre téléphone se déconnecte et que vous entendez votre partenaire ronfler. Les écouteurs Bluetooth Sleep Headband de Perytong garantissent que cela ne se produira pas. Cela dispose d’une connectivité Bluetooth 5.2 avec une puce de qualité. Cela a des vitesses d’appariement rapides pour une certaine facilité.

Vous pouvez garantir un son clair et un son qui bloquera le bruit ambiant. Ceux-ci fonctionneront jusqu’à 10 heures consécutives et n’auront besoin que d’environ deux heures de charge. Confectionné dans une matière confortable et respirante, il est doté d’un cordon tressé. La doublure en mesh est légère sur votre front. Il est également facile à laver. Un son haute fidélité est également diffusé directement dans vos oreilles.

Idéal pour dormir : les écouteurs de sommeil lavables Lightimetunnel

Écouteurs de sommeil lavables Lightimetunnel Source de l’image : Lightimetunnel/Amazon

Avantages: Masque de sommeil 3D, zones sombres absolues

Les inconvénients: A tendance à mieux convenir aux hommes qu’aux femmes

Les écouteurs de sommeil lavables Lightimetunnel sont parfaits pour vous aider à vous endormir. Il s’agit d’un masque de sommeil 3D avec un casque intégré. Le contour des yeux bloque 100% de la lumière. Vous profiterez de zones d’obscurité absolue et pourrez écouter de la musique en silence. Cela a une connectivité Bluetooth 5.0 pour la stabilité. De plus, retirer les haut-parleurs vous permet de les laver pour les garder propres.

La construction de l’éponge à mémoire est extrêmement douce. Ils rebondissent lentement pour garder votre position préférée. Ils joueront pendant plus de huit heures et n’ont besoin que de 2,5 heures de charge. La sangle arrière vous permet de les ajuster à votre guise. Vous pourrez également les porter en voyage ou en méditation.

