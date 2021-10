Meilleurs écouteurs intra-auriculaires en 2021 : montez le volume

Les écouteurs intra-auriculaires ont fait de grands progrès ces dernières années, notamment en termes de confort et de qualité audio globale. Mais, si vous recherchez un excellent ensemble, vous devrez parcourir un océan d’options différentes. Heureusement, nous avons élaboré ce guide pratique pour vous aider à trouver certains des meilleurs écouteurs intra-auriculaires disponibles actuellement.

Lorsque vous recherchez des écouteurs intra-auriculaires, il y a un certain nombre de choses à rechercher. Le confort est une grande partie d’un excellent ensemble d’écouteurs intra-auriculaires. Il est possible que vous portiez ces écouteurs pendant des heures, il est donc important de trouver un ensemble confortable et bien ajusté. La qualité audio est également un bon facteur à vérifier, car vous voudrez que les écouteurs que vous achetez sonnent bien lorsque vous écoutez de la musique, jouez à des jeux ou tout ce que vous faites.

Si les écouteurs intra-auriculaires ne sont pas votre type d’écouteurs préféré, vous pouvez également consulter les meilleurs écouteurs sans fil pour d’autres options qui pourraient mieux convenir. Nous vous recommandons également de garder un œil sur ces offres d’écouteurs Black Friday si vous souhaitez acheter un excellent ensemble à un prix réduit.

Meilleurs écouteurs intra-auriculaires : les écouteurs Bose QuietComfort à réduction de bruit

Avantages: Excellente suppression du bruit, résistance aux intempéries et à la transpiration, chargement sans fil

Les inconvénients: Prix, un peu encombrant

Peu de marques sont aussi reconnues sur le marché audio que Bose et pour cause. Bien que le coût de ces écouteurs intra-auriculaires ne soit pas aussi bas que les autres, Bose continue d’offrir une excellente qualité audio ainsi qu’une qualité de construction fantastique avec les écouteurs Bose QuietComfort à réduction de bruit. C’était un choix difficile entre ces écouteurs intra-auriculaires et le Sony WF-1000XM4, alors assurez-vous de les vérifier pour une autre option haut de gamme qui vaut chaque centime.

Dotés de ce que Bose appelle la technologie « de réduction de bruit la plus efficace au monde », les écouteurs Bose QuietComfort sont un délice à tous points de vue. Non seulement ils offrent un son haute fidélité lors de leur utilisation, mais l’inclusion de trois embouts auriculaires StayHear Max vous permet de basculer facilement entre les différentes options pour le meilleur ajustement possible, offrant une suppression passive du bruit pendant que vous écoutez. Bose a également équipé cet ensemble d’écouteurs de microphones antibruit, ce qui devrait aider à se concentrer sur un meilleur son d’appel lors de leur utilisation.

Bien que ces écouteurs soient un peu encombrants par rapport à certaines des autres options intra-auriculaires, la résistance aux intempéries et à la transpiration IPX4 signifie que vous pouvez les sortir sous la pluie ou les porter pendant les entraînements si nécessaire. Vous trouverez également une assistance jusqu’à 6 heures d’autonomie sur une seule charge, avec 12 heures supplémentaires stockées dans l’étui. Si vous voulez une excellente paire d’écouteurs antibruit et que cela ne vous dérange pas de dépenser dans le haut de gamme, les écouteurs QuietComfort de Bose seront certainement un succès qui vaut le détour.

Meilleurs écouteurs intra-auriculaires pour les jeux : HyperX Cloud Earbuds

Avantages: Parfait pour Nintendo Switch et autres consoles, qualité audio solide pour le prix

Les inconvénients: pas de micro muet ni de contrôle de volume

Au cours des dernières années, HyperX est devenu un incontournable dans le monde des périphériques de jeu. Des claviers aux écouteurs, l’équipe de Kingston a créé une solide gamme de produits abordables et de bonne qualité. En ce qui concerne les jeux, cependant, il est parfois préférable de choisir quelque chose de simple. C’est le cas des écouteurs HyperX Cloud.

Conçus pour les jeux sur Nintendo Switch et mobiles, les écouteurs HyperX Cloud sont câblés, ce qui signifie moins de risque de décalage audio lors de la lecture de jeux intenses comme Call of Duty Mobile ou Fortnite. Le connecteur audio 3,5 mm inclus signifie que vous pouvez également vous connecter à n’importe quelle console, y compris les plus récentes PlayStation 5 et Xbox Series X. Bien sûr, vous n’aurez pas accès au son surround et à d’autres fonctionnalités haut de gamme, mais pour le prix, vous ne pouvez vraiment pas demander ça.

Ce qui distingue vraiment ces écouteurs, c’est le niveau de confort offert. De nombreux écouteurs intra-auriculaires peuvent devenir inconfortables après un certain temps, et lorsque vous jouez, il y a de fortes chances que vous restiez assis avec des écouteurs pendant au moins quelques heures. HyperX est devenu si bien connu dans le monde des écouteurs de jeu en raison de son dévouement au confort et à la facilité d’utilisation, et les écouteurs HyperX Cloud ne sont pas différents. Vous recherchez d’autres excellents casques de jeu ? Nous avons ce qu’il vous faut avec notre guide des meilleurs écouteurs de jeu.

Meilleurs écouteurs intra-auriculaires économiques : Skullcandy Dime True Wireless

Avantages: Prix, résistance à la sueur et à l’eau IPX4, l’étui se glisse facilement dans la poche

Les inconvénients: pas génial pour les grandes oreilles, les commandes par bouton pourraient être meilleures

Skullcandy est un nom que beaucoup d’entre nous se sont probablement habitués à voir dans les files d’attente des supermarchés et des épiceries. Bien qu’elle ait perdu une partie de l’angoisse des adolescents qu’elle portait au début des années 2000, la société continue de proposer des écouteurs solides à un prix décent. Peut-être l’une des paires les plus remarquables qu’il ait sorties ces dernières années, le Skullcandy Dime True Wireless propose de véritables écouteurs intra-auriculaires sans fil dans l’un des packages les plus petits et les moins chers disponibles aujourd’hui.

Pour seulement 20 $, les utilisateurs ont accès à une résistance à l’eau classée IPX4, à 12 heures d’autonomie de la batterie et à la possibilité d’appeler, de sauter des pistes et de modifier le volume. La vraie particularité de cette paire d’écouteurs, cependant, est la taille. L’étui de chargement est aussi petit que le dongle d’une voiture, ce qui signifie que vous pouvez le ranger facilement dans n’importe quelle poche, sac à main ou sac à dos selon vos besoins. Ces écouteurs se connectent également automatiquement lorsqu’ils sont retirés de l’étui, ce qui permet de les insérer facilement et de commencer à écouter votre musique préférée.

Bien sûr, vous n’obtenez pas les écouteurs de la plus haute qualité à ce prix, alors ne vous attendez pas à quelque chose comme les AirPods Pro. La qualité sonore ne fournira pas non plus ce que vous attendez d’un ensemble plus cher, mais, si vous recherchez une excellente paire d’écouteurs intra-auriculaires qui ne cassera pas votre tirelire, Skullcandy a ce qu’il vous faut.

Meilleurs écouteurs intra-auriculaires pour l’entraînement : Bose SoundSport Wireless

Avantages: Le câble maintient les écouteurs en sécurité, excellente qualité audio

Les inconvénients: Faible durée de vie de la batterie, pas de résistance à l’eau

Lorsque vous vous entraînez ou participez à tout type d’activité intense, il est crucial d’avoir un bon ensemble d’écouteurs qui ne tombent pas. Encore une fois, Bose offre une entrée solide à notre liste avec le sans fil Bose SoundSport. Ces écouteurs offrent une excellente qualité audio tout en offrant une résistance à la transpiration et un câble pratique pour les empêcher de glisser de votre cou pendant votre course matinale.

Contrairement aux autres écouteurs intra-auriculaires, les écouteurs Bose SoundSport n’offrent aucun type d’étui de transport rechargeable, ce qui signifie que vous devrez brancher les écouteurs directement pour les charger. C’est assez facile, mais pour ceux qui aiment pouvoir jeter leur étui de charge sur un chargeur sans fil, cela pourrait être considéré comme un inconvénient.

La durée de vie de la batterie n’est pas exceptionnelle non plus, Bose promettant seulement 6 heures de batterie par charge. C’est assez long pour faire votre entraînement, mais si vous prévoyez de participer à des activités plus longues pour lesquelles vous souhaitez écouter de la musique, vous pourriez être déçu par la durée de vie de la batterie de ces écouteurs.

Il n’y a pas non plus de véritable résistance à l’eau ici, autre que la résistance de base à la transpiration, ce qui signifie que les nageurs ou les utilisateurs qui vont dans des environnements plus humides ne voudront pas prendre le risque d’emmener ces mauvais garçons.

Meilleurs écouteurs intra-auriculaires filaires : Audio-Technica ATH-E50

Avantages: Grande qualité, pas de bruit de câble, peut être utilisé confortablement pendant des heures

Les inconvénients: Prix, le câble est un peu court

Bien qu’il existe de nombreuses offres intéressantes pour les utilisateurs qui aiment les écouteurs intra-auriculaires sans fil, ceux qui recherchent des écouteurs intra-auriculaires filaires haut de gamme n’ont pas besoin de chercher plus loin que l’Audio-Technica ATH-E50.

La qualité audio a toujours été un grand avantage des écouteurs Audio-Technica et l’ATH-E50 offre un son exceptionnel tout en restant léger et confortable pendant des heures d’utilisation. La réponse précise sur toute la gamme et les embouts en silicone offrent une isolation acoustique, vous permettant de vous concentrer sur le contenu sur lequel vous travaillez.

Les fils signifient moins de décalage audio, ce qui est idéal pour les utilisateurs qui comptent sur la lecture audio à des performances optimales. Cela signifie également que vous n’aurez pas à vous soucier de garder vos écouteurs chargés pour pouvoir les utiliser. Au lieu de cela, vous pouvez simplement le brancher et vous mettre au travail. Vous devrez utiliser le dongle pour écouter sur iPhone, mais d’autres appareils prenant en charge les entrées 3,5 mm fonctionnent parfaitement.

Le câble inclus ici est un peu court, mais cela peut facilement être résolu en choisissant une rallonge de câble de 3,5 mm si vous avez besoin de quelque chose de plus long. Il n’y a pas non plus de bruit de câble, si c’était un problème, ce dont les consommateurs disposant d’écouteurs filaires moins chers doivent souvent s’inquiéter. Ces écouteurs n’offrent pas de technologie antibruit, mais vous pouvez consulter notre guide des meilleurs écouteurs antibruit pour plus d’options.

