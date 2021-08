Meilleurs écouteurs pour les personnes ayant de petites oreilles 2021

Meilleur

Meilleur écouteurs pour les personnes ayant de petites oreilles Android Central 2021

Si vous avez de petites oreilles, il est probable que vous ayez du mal à vous procurer un casque bien ajusté. Il existe des choix pratiquement infinis de gadgets audio en 2021, mais trouver ceux qui fonctionnent correctement dans des oreilles de plus petite taille peut toujours s’avérer pénible. C’est pourquoi nous avons fait nos devoirs et créé une liste de nos écouteurs et écouteurs préférés pour lesquels il vaut la peine de dépenser de l’argent, même si vos oreilles sont plus petites que le Joe moyen.

Un Galaxy qui s’adapte : les écouteurs sans fil véritables Samsung Galaxy Buds 2



Choix du personnel

Samsung plaide en faveur de l’une des meilleures paires d’écouteurs sans fil avec les Galaxy Buds 2 et, ce faisant, essaie de s’adapter aux oreilles plus petites. Avec la suppression active du bruit (ANC), le mode ambiant, de bonnes performances sonores et une solide autonomie de la batterie, il y a beaucoup à aimer chaque fois que vous les portez. Ajoutez de la couleur au mélange, et vous avez un flair visuel pour aller avec tout cela.

Son amélioré par le diamant : Anker Soundcore Liberty Air 2



S’en tenir à de véritables écouteurs sans fil, un autre excellent choix vient d’Anker avec le Soundcore Liberty Air 2. Le “son amélioré par le diamant” de Soundcore propose une bande passante de fréquence 15 % meilleure et double les basses pour un meilleur son global. Associez cela à Bluetooth 5.0, 28 heures d’autonomie totale et des paramètres d’égalisation personnalisables, et vous obtenez un sacré paquet.

80 $ chez Amazon 80 $ chez Best Buy

Succès surprise : Back Bay Duet 50 True Wireless Earbuds



Les vrais écouteurs sans fil sont extrêmement populaires, et l’une de mes paires préférées est le Back Bay Duet 50. Les Duet 50 sont incroyablement bien construits, offrant une apparence et une sensation de qualité supérieure à la fois avec les écouteurs et l’étui de chargement. Certains points forts incluent 40 heures totales de batterie, un son hi-fi et une bonne protection contre la transpiration. Tout cela est encore meilleur avec le prix compétitif.

50 $ chez Amazon 50 $ chez Walmart

Tout ce dont vous avez besoin : SoundPEATS Q35 HD



Ces écouteurs SoundPEATS ont des pilotes de 10 mm pour un son haut de gamme avec prise en charge AptX, jusqu’à 14 heures d’autonomie et un temps de recharge complet de moins de deux heures. L’indice de résistance à l’eau IPX8 est excellent, tout comme le fermoir magnétique pour empêcher le câble de s’emmêler.

30 $ sur Amazon

Bourgeons d’entraînement : JLab Epic Air Sport ANC



Les crochets d’oreille vous aideront toujours à contrôler les choses autour de vos oreilles, mais le JLab Epic Air Sport ANC est également livré avec un excellent mélange de son puissant, d’un bon confort et d’une autonomie exceptionnelle. Sans parler de l’indice IP66 qui les rend suffisamment robustes et durables pour un marathon ou un entraînement difficile qui vous fera vraiment transpirer.

85 $ sur Amazon

Sosies : TOZO T6



Oui, le boîtier de charge est pratiquement identique à celui des AirPods Apple, mais cela ne vous dissuadera pas de découvrir le TOZO T6. Ces écouteurs sont dotés du Bluetooth 5.0 pour la connexion sans fil, d’une qualité sonore hi-fi, d’une étanchéité IPX8 et d’une autonomie totale d’environ 20 heures. Sans oublier que l’étui prend en charge la recharge sans fil Qi !

25 $ sur Amazon

Ils fabriquent des écouteurs ?! : Adidas RPT-01



Vous n’êtes pas fan des écouteurs ? Pouvons-nous suggérer les écouteurs supra-auriculaires Adidas RPT-01 ? Après s’être fait un nom sur le marché de la chaussure, Adidas est entré dans le créneau de l’audio avec des écouteurs IPX4 résistants à la sueur et à l’eau, avec une autonomie de 40 heures et le Bluetooth 5.0. Le matériau en tissu est également frappant et donne au RPT-01 un look distinct.

170 $ sur Amazon

Tellement stylé : Marshall Major III



Une autre paire d’écouteurs supra-auriculaires que nous recommandons aux personnes ayant de petites oreilles est le Marshall Major III. Ils ont un design unique inspiré du matériel de guitare et ils ont fière allure. Ils sonnent aussi bien, surtout si vous aimez la musique rock, mais vous n’êtes pas obligé de vous en tenir à cela si vous avez des goûts éclectiques. Avec une autonomie de 30 heures en plus, vous êtes prêt à partir.

150 $ sur Amazon

Conduction osseuse : Aftershokz OpenMove



Il peut être un peu inhabituel d’ajouter une paire d’écouteurs à conduction osseuse, mais comme ils se trouvent à l’extérieur de vos oreilles, ils peuvent offrir le type de confort que vous souhaitez, surtout lorsque le bandeau s’y ajoute. Ceux-ci jouent de la musique à travers les vibrations de vos mâchoires, vous permettant d’entendre la musique et tout ce qui se passe dans le monde autour de vous.

80 $ sur Amazon

Petites oreilles? aucun problème

Vous pourriez penser qu’avoir de petites oreilles limite votre choix d’écouteurs, mais si vous savez où chercher, cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Surtout, nous pensons que les Samsung Galaxy Buds 2 sont parmi les meilleurs que vous puissiez acheter.

Les têtes ont une élégance, et ce qui les amène au sommet, c’est leur qualité sonore et leurs fonctionnalités. Avec jusqu’à six heures par charge avec ANC activé, et jusqu’à 30 au total avec l’étui, ce sont de bons écouteurs pour s’adapter à votre style de vie quotidien.

Si vous voulez toujours rester sur le véritable train d’écouteurs sans fil, vous ne pouvez pas vous tromper avec l’Anker Soundcore Liberty Air 2. Ce sont quelques-uns de mes écouteurs préférés que je possède, offrant une expérience utilisateur fantastique dans pratiquement tous les sens.

Enfin, si vous préférez le style des écouteurs supra-auriculaires, je vous recommande d’opter pour l’Adidas RPT-01. L’attention portée aux détails avec le design est sacrément impressionnante, tout comme la durée de vie de la batterie et la qualité sonore.

