Meilleurs écouteurs pour Nintendo Switch Lite 2021

Meilleur

casque pour Nintendo Switch Lite iMore 2021

Vous venez de vous procurer une Nintendo Switch Lite ? Impressionnant! Vous allez trouver une tonne de jeux à apprécier sur votre nouvelle machine de jeu portable. Mais que faire si vous voulez jouer avec les autres sans les déranger ? Vous allez vouloir vous procurer une bonne paire d’écouteurs ou d’écouteurs. Vous avez le choix entre de nombreuses options, alors par où commencer ? Nous avons rassemblé certains des meilleurs choix qui conviennent à une variété de styles et de budgets – découvrez les meilleurs écouteurs et écouteurs Switch Lite pour vous !

Les meilleurs écouteurs polyvalents : les écouteurs Bluetooth Tribit Xfree Tune



Choix du personnel

Pour le prix, il est impossible de se tromper avec cette superbe paire d’écouteurs économiques de Tribit. Avec jusqu’à 40 heures de lecture via Bluetooth et la possibilité de se connecter également avec un câble filaire, la musique ne s’arrêtera jamais, peu importe où vous voyagez.

43 $ sur Amazon

Écouteurs sans fil : écouteurs véritablement sans fil à réduction de bruit de Sony



Vous cherchez une paire d’écouteurs sans fil de qualité ? Alors ne cherchez plus. Les écouteurs Sony Truly Wireless sont livrés avec une suppression du bruit de pointe, une excellente qualité sonore et jusqu’à 24 heures d’autonomie avec l’étui de transport inclus.

168 $ chez Best Buy 168 $ sur Amazon

Meilleure option économique : les écouteurs Panasonic ErgoFit



Sur un budget? Alors ne cherchez pas plus loin que ces petits mais efficaces écouteurs de Panasonic. Cette option est disponible dans une grande variété de couleurs, vous êtes donc assuré de trouver quelque chose qui correspond à votre Nintendo Switch Lite ou à votre palette de couleurs préférée.

À partir de 10 $ sur Amazon

Sous licence officielle : Casque stéréo filaire PDP LVL40



Conçu pour les longues sessions de jeu, ce casque léger est doté d’un micro bidirectionnel à réduction de bruit qui peut être coupé simplement en le relevant. L’appareil est officiellement autorisé par Nintendo à fonctionner avec le Switch et dispose d’un cadran de volume supra-auriculaire, vous permettant ainsi de régler rapidement le son tout en gardant les yeux sur le jeu.

À partir de 25 $ chez Amazon 25 $ chez Walmart

Profitez de votre musique : casque sans fil à réduction de bruit JBL



Ces écouteurs incluent également des basses améliorées ainsi qu’une autonomie de 16 heures. Cette paire est également livrée avec une réduction de bruit active intégrée. C’est aussi une paire d’écouteurs légère et parfaite pour prendre l’avion.

100 $ sur Amazon

Vous vous sentez bleu ? : Skullcandy Hesh 2 Bluetooth



Des coussinets d’oreille en cuir souple ornent ces écouteurs Bluetooth robustes, pour une écoute agréable sur une longue période. Si vous recherchez un casque durable avec un peu de poids derrière eux, alors c’est le choix qu’il vous faut !

À partir de 59 $ chez Amazon 59 $ chez Walmart

Clipsez-le : écouteurs Panasonic Slim Clip



Un design intéressant de Panasonic, ces écouteurs sont parfaits si vous voulez écouter de la musique ou jouer sur votre Switch Lite mais que vous ne voulez rien dans votre oreille. Ils sont également parfaits si vous voulez entendre des choses autour de vous.

14 $ sur Amazon

Prêt à tout : les écouteurs ultralégers Sennheiser Fitness Workout



Les écouteurs Sennheiser sont ultralégers avec un cordon vert vif, à la fois résistant à la transpiration et à l’eau. Ils sont dotés d’une isolation phonique passive, de sorte que vous pouvez toujours entendre ce qui se passe autour de vous si nécessaire.

90 $ sur Amazon

Léger et sans fil : Skullcandy Ink’d + écouteurs intra-auriculaires sans fil



Une offre légère et élégante de Skullcandy, ces écouteurs sont dotés d’une autonomie d’environ huit heures ainsi que d’un son isolé du bruit. Pesant moins d’une once, ils peuvent également être pliés et rapidement rangés dans n’importe quel sac.

40 $ chez Best Buy 59 $ sur Amazon

Connectez-vous : Nintendo Switch Gaming Earbuds Pro avec mélangeur par HORI



Sous licence officielle de Nintendo, ces écouteurs sont spécialement conçus pour fonctionner avec la fonction de chat de l’application en ligne Nintendo Switch et sont disponibles en rouge et bleu pour correspondre à la Switch. Personnalisez votre ajustement et votre fonction avec trois tailles d’écouteurs remplaçables plus un micro en ligne et un micro de type bras amovible.

25 $ chez Amazon 14 $ chez Walmart

Couleurs à gogo : casques sans fil Beats Solo3



Démarquez-vous de la foule avec ces écouteurs faciles à plier avec autant d’options de couleurs de Beats by Dr. Dre. Ils offrent jusqu’à 40 heures d’autonomie et une option de carburant rapide où vous pouvez charger les écouteurs pendant cinq minutes, puis obtenir jusqu’à trois heures de lecture lorsque la batterie est faible.

Stéréo de précision : écouteurs supra-auriculaires Philips HiFi



Vous êtes à la recherche d’un casque ouvert à utiliser à la maison ? Alors jetez un œil à cette offre à prix raisonnable de Philips, qui offre un son exceptionnel, un double serre-tête confortable et des coussinets d’oreille respirants.

75 $ sur Amazon

Isoler le bruit : Sennheiser Pro Audio HD 300



Cette paire de casques de monitoring suprêmes axés sur le studio offre un son de qualité à tous les niveaux. Ils ne comportent pas de basses trop vigoureuses comme certaines autres paires, mais chaque partie d’une chanson est entendue clairement, des points bas aux points hauts.

200 $ sur Amazon

Conception simplifiée : écouteurs à réduction de bruit Bose



Avec 11 niveaux de suppression du bruit, ces écouteurs élégants sont garantis pour empêcher tout son externe d’entrer. Que vous soyez en avion, en train ou simplement en train de marcher dans la rue, profitez de la musique ou des jeux tels qu’ils sont censés être entendus.

Éteignez le monde : les écouteurs à réduction de bruit de Sony



Ces écouteurs de pointe sont appréciés dans le monde entier par les utilisateurs du monde entier. La fonction de suppression active du bruit est incomparable et garantie de ne pas décevoir même les auditeurs les plus exigeants.

À partir de 300 $ sur Amazon

Prêt pour le voyage : Audio-Technica – QuietPoint ATH-ANC700BT



Ces écouteurs antibruit offrent un son haute fidélité tout en s’adaptant confortablement à vos oreilles. Ils sont idéaux pour les voyages car ils sont légers, ont une conception pliable à plat et sont livrés avec un étui de transport et un adaptateur spécial pour les accrocher à n’importe quel système de divertissement en vol.

200 $ chez Best Buy 99 $ sur Amazon

Qualité THX : casque sans fil ANC à réduction de bruit active Razer Opus



Le casque Razer Opus est parfait pour votre style de vie mobile, y compris les jeux sur la Nintendo Switch. Il utilise Bluetooth pour la connectivité sans fil, mais comprend également des câbles si vous souhaitez une connexion filaire. L’Opus propose également un son de haute qualité avec la certification THX et la suppression active du bruit, afin que vous puissiez vraiment vous immerger dans vos jeux. Il est également très léger et confortable à porter pendant des heures.

200 $ chez Amazon 200 $ chez Razer

Pas trop fort : écouteurs filaires à limitation de volume PuroBasic pour enfants



Les écouteurs filaires PuroBasic Volume Limited sont disponibles en quatre couleurs différentes que les enfants adoreront. Cette paire d’écouteurs légère et confortable limitera le volume à 85 dB pour éviter tout dommage à l’audition des enfants lorsqu’ils jouent sur la Switch.

35 $ ​​sur Amazon

Jouez et écoutez avec style

Nos écouteurs préférés, sans aucun doute, sont les écouteurs Bluetooth Tribit Xfree Tune en raison de leur qualité sonore et de leur prix. La mise à jour 13.0.0 de la Nintendo Switch et de la Switch Lite permet une connexion Bluetooth pour la première fois, vous pouvez donc les coupler facilement ! Si vous avez un budget limité, les écouteurs colorés ErgoFit de Panasonic sont votre prochain meilleur ami.

Vous cherchez quelque chose pour simplement faire le travail sans fil sans alourdir votre sac et qui se glisse facilement dans n’importe quel étui Nintendo Switch Lite ? Alors les écouteurs Skullcandy Ink’d + sans fil sont votre meilleur pari. Pour jouer dans des endroits bruyants, comme dans un avion, découvrez les écouteurs antibruit de Sony. Quelle que soit la façon dont vous aimez jouer, il y a une paire d’écouteurs ici pour vous.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.