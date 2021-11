Meilleurs écouteurs prenant en charge l’audio spatial 2021

Meilleur

En ce qui concerne l’audio spatial, ce ne sont pas seulement les écouteurs intra-auriculaires qui s’amusent. Même parmi les meilleurs écouteurs sans fil, vous trouverez des paires qui prennent en charge un effet holographique audio virtuel, émulant le son surround 5.1 ou 7.1 pour donner l’impression que le contenu arrive à vos oreilles de toutes les directions. Mais tous ne figurent pas sur cette liste, et ceux inclus ici peuvent utiliser des termes différents pour décrire l’audio spatial. Quoi qu’il en soit, lorsque vous voulez entendre plus que de la stéréo, ces écouteurs ont ce qu’il faut.

Chien supérieur : Sony WF-1000XM4



Ces écouteurs figurent régulièrement sur les listes, les comptant parmi les meilleurs que vous puissiez placer dans vos oreilles, et l’une de leurs fonctionnalités les plus intéressantes est le 360 ​​Reality Audio de Sony, qui peut fonctionner avec la plupart des appareils Android. Abonnez-vous à Tidal HiFi, Deezer HiFi ou Amazon Music HD et vous pourrez écouter des morceaux masterisés pour le son surround.

Le meilleur de Samsung : Samsung Galaxy Buds Pro



Samsung s’est aventuré dans l’audio spatial avec le Galaxy Buds Pro sous la forme de 360 ​​Audio, la conception de l’entreprise pour créer l’effet. Vous avez besoin d’un appareil Samsung fonctionnant sur One UI 3.1 ou version ultérieure pour le faire fonctionner, mais si vous disposez de l’équipement requis, vous pouvez écouter n’importe quel contenu compatible de cette façon.

Le meilleur d’Apple : Apple AirPods Pro



Apple a inventé le terme « audio spatial » pour ses produits compatibles. Parmi eux, les AirPods Pro, qui incluent la technologie de suivi de la tête, vous permettent d’entendre toujours l’effet surround approprié à chaque fois que vous détournez le regard. Il fonctionne avec Dolby Atmos sur tout appareil Android le prenant en charge, ainsi qu’avec Apple Music si vous vous y abonnez.

Suivre les rythmes : Beats Fit Pro



Ces écouteurs prennent en charge toutes les qualités audio spatiales des AirPod, y compris le suivi de la tête, de sorte que vous obtenez la même expérience surround virtuelle sur une paire d’écouteurs arborant le logo Beats. Et comme les AirPod, certaines fonctionnalités peuvent être destinées aux appareils Apple, mais l’audio spatial peut tout de même fonctionner sur Android.

Écoute en 3D : Anker Soundcore Liberty 3 Pro



Anker ajoute 3D Surround en option lors de l’écoute avec ces écouteurs, mais ce n’est pas la même technologie que les autres proposent. Il émule le surround virtuel, en particulier pour le contenu musical et vidéo. Dans l’ensemble, bien que la compatibilité ne soit pas spécifique au contenu maîtrisé de cette façon, donc si vous recherchez un gratuit pour tous, ces bourgeons le sont.

Entendre les bruits de pas : Razer Hammerhead True Wireless Pro



Lorsque vous voulez ressentir un jeu à travers les sons ambiants, le son spatial peut faire la différence entre rester en vie ou recommencer. Razer a conçu ces écouteurs de jeu dans cet esprit, grâce au son certifié THX et aux options surround virtuelles dans l’application mobile. C’est ainsi que vous saurez d’où viennent ces pas.

Dans le mix : Apple AirPods (3e génération)



Apple n’a pas laissé ses derniers écouteurs en dehors du mix audio spatial, donc si vous cherchez à obtenir le même traitement, il est également pleinement efficace avec ces AirPod de 3e génération. La technologie ne fonctionne pas vraiment différemment, cependant. Contrairement aux AirPods Pro, ceux-ci n’utilisent pas d’embouts auriculaires pour aider à isoler les bruits ambiants au cas où vous voudriez vraiment vous immerger.

Choix budgétaire : Xround Aero



Pour ce que vous payez, vous obtenez beaucoup de valeur avec ces écouteurs. Conçu pour les jeux et les films, le surround virtuel Xround Lite essaie d’imiter l’effet, et bien que les résultats puissent varier, il n’est pas facile de trouver ce niveau de complexité à un prix aussi avantageux. L’application compagnon MyTune dispose d’un égaliseur complet pour personnaliser davantage le son.

Câblé: Écouteurs filaires Hii 360 Extra Bass



Si vous êtes à l’aise avec le branchement d’une prise jack 3,5 mm, vous pouvez essayer l’effet surround virtuel dans ces écouteurs filaires. Gardez vos attentes mesurées et vous pourriez en ressortir surpris. Bien sûr, le son surround s’applique à tout ce que vous écoutez, donc le kilométrage variera probablement, mais au moins vous pouvez l’utiliser en option.

Si vous le pouvez, écoutez de l’audio spatial

« Audio spatial » est un terme utilisé par Apple, mais il pourrait tout aussi bien décrire toute autre marque essayant de faire la même chose, à savoir reproduire une véritable configuration de son surround dans un casque. Tous les écouteurs n’offrent pas ce genre d’expérience audio et tous ne le font pas nécessairement de la même manière. La plupart des contenus disponibles ne sont pas encore maîtrisés pour être lus en audio spatial, et certains services ne les proposent pas du tout. Bien que l’adoption ne soit pas encore répandue, vous pouvez vous attendre à ce que cela change dans les années à venir.

L’audio spatial vous plonge dans le contenu que vous écoutez, et l’effet peut être plus prononcé s’il s’agit d’un concert en direct ou d’un film d’action dramatique. En utilisant n’importe quelle variété de techniques similaires – quelque chose connu dans ces cercles sous le nom de « rendu binaural » – les ingénieurs peuvent jouer avec le son pour donner l’impression qu’il voyage jusqu’à vos oreilles dans plus de deux directions. Notre cerveau a une capacité innée à déterminer la direction dans laquelle les sons proviennent, et cette supercherie virtuelle a un moyen de le faire avec des paires d’écouteurs.

Bien que tous ne figurent pas sur cette liste parmi les meilleurs écouteurs sans fil, mais une paire comme le Sony WF-1000XM4 le sont certainement. Tout comme les Samsung Galaxy Buds Pro et AirPods Pro, qui pilotent tous cette technologie à leur manière.

