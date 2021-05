Meilleurs écouteurs sans fil anti-transpiration 2021

Meilleur

Écouteurs véritables sans fil résistants à la transpiration Android Central 2021

Les écouteurs anti-transpiration sont essentiels, surtout lorsque vous vous entraînez. En règle générale, un indice IPX4 (résistant à la sueur et aux éclaboussures) convient à la plupart des types d’entraînement, mais certains écouteurs sans fil vont encore plus loin en essayant d’isoler l’eau de pénétrer dans vos écouteurs. Nous avons rassemblé une liste des meilleurs écouteurs véritablement sans fil résistants à la transpiration.

Meilleur dans l’ensemble: Samsung Galaxy Buds Pro



Samsung a essayé de résoudre de nombreux problèmes avec les Galaxy Buds Pro, notamment leur durabilité. En les déplaçant jusqu’à une classification IPX7, ces écouteurs ont le type de robustesse qui rend toute activité plus facile à gérer. Pas tout à fait pour la natation, remarquez, mais quand il est temps pour une longue course ou un entraînement intensif, ces écouteurs continueront à jouer.

Finaliste: Jabra Elite Active 75t



Prenez tout ce qui est génial sur le Jabra Elite 75t et améliorez encore la résistance à l’eau et à la poussière, avec un indice IP57, et vous obtenez l’Elite Active 75t. Ces écouteurs peuvent résister à la plupart des types d’entraînement (sans nage ou immersion dans l’eau). Associez cela à un excellent confort, une longue durée de vie de la batterie et une grande personnalisation grâce à l’application pour smartphone de Jabra, et l’Elite Active 75t est difficile à battre.

Son robuste: Jaybird Vista



La résistance à l’eau IPX7 place déjà le Jaybird Vista dans une position solide sur cette liste, mais ce qui le rend encore meilleur, c’est le son en plein essor et la personnalisation audio disponible. L’application Jaybird dispose d’une multitude de préréglages d’égaliseur différents, dont beaucoup ont été créés par d’autres utilisateurs de Vista. Vous obtenez des morceaux comme vous les aimez, plus un confort et une autonomie décente. Pas une mauvaise combinaison du tout.

Longue durée de vie de la batterie: Powerbeats Pro



Bien qu’ils ne soient certes pas les meilleurs sur Android, il est indéniable que les Powerbeats Pro offrent une des plus longues autonomie de batterie pour un ensemble de véritables écouteurs sans fil avec jusqu’à 9 heures avant de devoir se recharger. Si vous avez besoin d’une batterie longue durée avec une résistance à l’eau IPX4, les Powerbeats Pro sont un choix facile. Ses plus gros inconvénients sont que le boîtier est massif et le manque de personnalisation sur Android.

Valeur incroyable: Anker Soundcore Liberty Neo



À son prix, l’Anker Soundcore Liberty Neo offre une résistance à l’eau IPX7, ce qui signifie que vous pouvez faire presque n’importe quel type d’entraînement avec eux. Les écouteurs vous offrent 5 heures de jus sur une seule charge, et l’étui de chargement inclus vous offre 15 heures supplémentaires. Les Liberty Neo sont super petits, légers et portables, ce qui les rend parfaits pour les petits budgets.

Son fantastique: Master & Dynamic MW07 Go



Si vous recherchez la meilleure qualité sonore et êtes prêt à débourser l’argent pour cela, le Master & Dynamic MW07 Go devrait être sur votre radar. Ils offrent certains des meilleurs sons pour de véritables écouteurs sans fil tout en offrant simultanément une résistance à l’eau IPX6 et une longue durée de vie de la batterie avec jusqu’à 10 heures de charge. L’étui de chargement inclus vous offre également 30 heures supplémentaires de jus.

Super polyvalent: Jabra Elite 75t



Bien que les Elite 75t de Jabra soient uniquement classés IP55, cela reste bon pour la plupart des entraînements légers et modérés. Ils font également partie des rares écouteurs de notre liste résistants à la poussière. L’Elite 75t offre de loin la plus grande personnalisation de tout ce qui se trouve sur notre liste, vous permettant de personnaliser des éléments tels que la signature sonore via l’égaliseur et une fonction utile pour trouver mes écouteurs si vous les perdez.

Autour des oreilles: JLab Epic Air Sport ANC



Avec les crochets d’oreille fermement en place, le JLab Epic Air Sport ANC garde le confort et la stabilité à l’esprit lorsque vous êtes actif. Sans oublier que vous disposez de nombreux embouts différents, y compris une paire en mousse, pour trouver l’ajustement parfait. Avec une bonne signature sonore et une application décente pour personnaliser l’audio à votre guise, il existe ici un ensemble de produits valant le prix demandé.

Écouteurs et haut-parleur: Phiaton Bolt BT 700



Si vous avez toujours voulu de véritables écouteurs sans fil, parfaits pour s’entraîner, mais également utilisés comme mini haut-parleur, le Bolt BT 700 de Phiaton peut être fait pour vous. Le haut-parleur ne vous épatera pas car il est intégré au boîtier, mais étant donné sa taille, c’est un haut-parleur ultra-portable décent.

Il est temps de transpirer …

Les véritables écouteurs sans fil continuent d’évoluer en tant que catégorie d’écouteurs, c’est pourquoi vous voyez différents types s’adressant à différents clients. Pour ceux qui aiment s’entraîner, il est préférable de trouver une paire qui a un niveau décent de résistance à l’eau. Les Samsung Galaxy Buds Pro sont actuellement la meilleure combinaison d’autonomie, de confort et de qualité sonore. Ils résistent à la poussière et à l’eau IPX7, ce qui est largement suffisant pour la plupart des entraînements.

Tout de même, les Jabra Elite Active 75t sont une excellente alternative, compte tenu de leur ajustement et de la solide combinaison de fonctionnalités et de performances qu’ils offrent. L’indice IP57 n’est pas aussi robuste, mais vous pouvez toujours transpirer en les portant et ne pas manquer un représentant. À moins que vous ne prévoyiez de courir un marathon dans une tempête tropicale, l’Elite Active 75t devrait survivre.

