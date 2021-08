Meilleurs écouteurs sans fil en 2021 : la portabilité rencontre la qualité

Une bonne paire d’écouteurs peut changer votre façon d’écouter de la musique. Non seulement cela peut rendre votre musique bien meilleure et plus immersive, mais cela peut également rendre l’écoute de la musique plus pratique. Les écouteurs de style écouteurs sont particulièrement pratiques compte tenu de leur petite taille, mais il y en a des tonnes. Nous avons élaboré ce guide pour vous aider à trouver les meilleurs écouteurs sans fil.

Il y a un certain nombre de choses à considérer avant d’acheter une paire d’écouteurs sans fil. Pour commencer, vous devrez réfléchir au type d’écouteurs sans fil que vous souhaitez. Certains ont un petit fil qui relie les deux bourgeons derrière votre tête. D’autres écouteurs dits « vraiment sans fil » ne se connectent pas du tout et sont livrés avec un petit étui de chargement dans lequel vous les garderez lorsque vous ne les utiliserez pas.

Bien sûr, il est également important de penser aux fonctionnalités supplémentaires. Certains écouteurs sans fil offrent une suppression du bruit, tandis que d’autres, comme les AirPod d’Apple, ont différentes fonctionnalités de connectivité et d’autres intégrations avec les produits Apple. Et, bien sûr, vous devrez tenir compte de votre budget.

Sans plus tarder, voici les meilleurs écouteurs sans fil. Sinon, consultez nos guides sur les meilleurs vrais écouteurs sans fil et sur les meilleurs écouteurs en général.

Meilleurs écouteurs sans fil dans l’ensemble : Sony WF-1000XM4

Casque Sony WF-1000XM4 sur un Galaxy S21. Source de l’image : Christian de Looper pour .

Avantages: Excellente qualité audio, fonctionnalités intelligentes, ajustement confortable, suppression du bruit

Les inconvénients: Cher

Vous recherchez une excellente paire d’écouteurs sans fil offrant des tonnes de fonctionnalités intelligentes et une excellente qualité audio ? Cherchez pas plus loin. Les écouteurs Sony WF-1000XM4 ont une belle apparence, un son excellent et offrent une gamme de fonctionnalités intelligentes que vous pouvez contrôler directement via l’application qui l’accompagne.

Sony a fabriqué bon nombre des meilleurs écouteurs grand public au cours des dernières années, et ces écouteurs ne font pas exception à cette règle. Ils offrent une excellente qualité de construction avec un étui de chargement de poche, et ils sonnent bien, avec une réponse des basses profondes, des médiums bien réglés et des hautes fréquences détaillées.

Comme mentionné, les écouteurs offrent également de nombreuses fonctionnalités intelligentes qui peuvent être contrôlées dans l’application Sony Headphones Connect. Notamment, vous pouvez contrôler la suppression du bruit, ainsi qu’un mode de transparence, ajuster l’égaliseur et même activer la fonction de conversation. L’application est disponible sur Android et iOS et fonctionne plutôt bien.

Toutes ces fonctionnalités ont un coût. Ce sont parmi les vrais casques sans fil les plus chers du marché. Si vous pouvez vous le permettre, ils en valent la peine, mais il existe également d’excellentes options moins chères. En outre, il convient de noter que si vous êtes un utilisateur Apple éprouvé, cela vaut la peine de regarder les AirPods Pro à la place, grâce à leurs fonctionnalités spécifiques à Apple.

Meilleurs écouteurs sans fil pour les fans d’Apple : AirPods Pro

Véritable casque sans fil Apple AirPods Pro Source de l’image : Christian de Looper pour .

Avantages: Fonctionne extrêmement bien avec les appareils Apple, bon son, ajustement parfait, suppression du bruit

Les inconvénients: Cher, pas génial pour les utilisateurs non Apple

Si vous êtes un fan d’Apple, les meilleurs écouteurs sans fil pour vous sont les AirPods Pro. Non seulement ces écouteurs ont une belle apparence et un bon son, mais ils offrent également toutes les fonctionnalités intelligentes que vous attendez des produits Apple.

Comme quoi? Eh bien, les écouteurs prennent en charge la nouvelle technologie Spatial Audio d’Apple, qui rend les films et certaines musiques plus immersifs. Et, ils prennent en charge la commutation automatique, ce qui signifie qu’ils peuvent se connecter automatiquement à votre iPhone, Mac, iPad, etc., en fonction de ce que vous faites. Il est également facile d’activer ou de désactiver la suppression du bruit et de modifier leurs commandes, directement à partir de l’application Paramètres iOS.

Même s’ils n’offraient pas de fonctionnalités spécifiques à Apple, ce seraient d’excellents écouteurs. L’une des meilleures choses à leur sujet est leur ajustement. Les AirPods Pro sont livrés avec trois tailles d’embouts auriculaires différentes, et leur forme garantit qu’ils restent confortables dans vos oreilles. L’étui de chargement est assez petit pour tenir bien dans une poche ou un sac, ce qui est pratique.

Les AirPods Pro sont parfaits pour les utilisateurs Apple, mais les utilisateurs non Apple devraient probablement s’en tenir aux écouteurs Sony WF-1000XM4. N’oubliez pas non plus qu’il s’agit des écouteurs haut de gamme d’Apple et qu’ils sont donc un peu plus chers. Pourtant, si vous pouvez vous le permettre, les écouteurs valent absolument la peine d’être achetés.

Meilleurs écouteurs sans fil économiques : Samsung Galaxy Buds Plus

Casque Samsung Galaxy Buds Plus Source de l’image : Samsung

Avantages: Pas cher, bien conçu, excellente autonomie de la batterie

Les inconvénients: Le son n’est pas aussi bon que les autres

Ce n’est pas parce que vous ne voulez pas dépenser une tonne d’argent pour une véritable paire d’écouteurs sans fil que vous ne pouvez pas obtenir quelque chose de haute qualité. Les Samsung Galaxy Buds Plus offrent un beau design, la possibilité de se recharger sans fil et une excellente autonomie de batterie – en plus, ils coûtent moins de 100 $.

La durée de vie de la batterie en particulier est utile pour une paire d’écouteurs dans cette gamme de prix. Les Samsung Galaxy Buds Plus offrent une autonomie allant jusqu’à 11 heures sur une seule charge, ce qui est excellent. L’étui de chargement donne au casque une charge complète – donc au total, vous aurez 22 heures.

Les écouteurs sonnent très bien aussi. Samsung dispose d’un système à double pilote dans le Galaxy Buds Plus, ce qui signifie essentiellement qu’ils peuvent gérer séparément les hautes et les basses fréquences, ce qui leur donne une réponse des basses plus profonde et une meilleure clarté dans le haut de gamme. En fin de compte, la réponse des basses est un peu réduite sur ces écouteurs, mais la plupart apprécieront toujours le fait qu’ils sonnent plats et naturels.

Les écouteurs offrent également d’autres fonctionnalités. Dans l’application, vous pouvez modifier l’égaliseur, ce qui signifie que vous pouvez au moins quelque peu remédier au manque de basses. Vous pouvez également modifier les commandes et utiliser une fonction de type « Find My » qui vise à vous assurer de ne pas perdre le casque.

Alors quels sont les inconvénients ? Eh bien, à savoir, les écouteurs sont un peu volumineux hors des oreilles, et comme mentionné, le son n’est pas aussi bon que certaines des autres options de cette liste. Mais si votre budget est d’environ 100 $, alors vous ne pouvez pas vraiment faire mieux que ces écouteurs.

Meilleurs écouteurs sans fil pas chers : JLab JBuds Air

JLab Audio JBuds Air Headphones Source de l’image : Christian de Looper pour .

Avantages: Bon marché, bonne qualité sonore, résistant à l’eau

Les inconvénients: Un peu encombrant, la durée de vie de la batterie est médiocre

Vous cherchez une paire d’écouteurs super bon marché qui offrent toujours une qualité solide ? Les JLab Audio JBuds Air sont la voie à suivre. Ces écouteurs sont peut-être bon marché, mais ils ont encore beaucoup à offrir, notamment une qualité sonore solide et la possibilité de modifier certains paramètres à votre guise.

Habituellement, les écouteurs de cette gamme de prix sacrifient la qualité sonore, mais ces écouteurs sonnent toujours assez bien. Ils offrent un son plutôt grave, mais la plupart l’aimeront, et vous pouvez choisir parmi trois réglages d’égalisation pour trouver le meilleur profil sonore selon vos préférences.

Le JLab JBuds Air offre également un design solide. Les écouteurs sont un peu encombrants, mais la plupart s’y habitueront. Ils sont cependant étanches IP55, ce qui signifie que vous pouvez les utiliser sous la pluie sans vous soucier de la casse du casque. Et, ils sont disponibles dans quelques couleurs différentes, vous pouvez donc trouver quelque chose qui correspond à vos besoins.

Outre le design légèrement encombrant, l’autre problème principal est le fait que la durée de vie de la batterie n’est pas excellente. Vous obtiendrez environ quatre heures avec une seule charge. L’étui de charge offre 12 heures supplémentaires ou trois charges complètes. Ce n’est pas mal – et de toute façon, vous n’utiliserez probablement pas le casque plus de quatre heures d’affilée.

Meilleurs écouteurs sans fil pour s’entraîner : Beats PowerBeats Pro

Véritable casque sans fil Beats PowerBeats Pro Source de l’image : Christian de Looper pour .

Avantages: Bon ajustement, qualité audio solide, fonctionne bien avec les appareils Apple

Les inconvénients: Un peu cher

Si vous recherchez une paire d’écouteurs pour courir, vous avez besoin de quelque chose qui s’adapte bien et reste dans vos oreilles même lors de mouvements intenses. C’est là qu’interviennent les écouteurs Beats Powerbeats Pro. Ces écouteurs offrent une conception de contour d’oreille et une forme de bourgeon bien conçue qui garantit qu’ils restent bien dans vos oreilles, même lorsque vous êtes en train de courir et de vous entraîner.

Les écouteurs sonnent très bien aussi. Ils sont définitivement orientés vers les basses, mais c’est probablement ce que vous attendez d’une paire d’écouteurs que vous utilisez lorsque vous vous entraînez. En général, les hautes fréquences sonnent également assez bien. Encore une fois, ce n’est pas le son le plus naturel, mais la plupart l’apprécieront.

Les écouteurs sont construits par Apple et, par conséquent, ils s’intègrent assez bien avec vos autres appareils Apple. Vous bénéficierez notamment de fonctionnalités telles que la commutation automatique, ce qui signifie qu’elles basculeront de manière transparente entre votre iPhone, Mac, Apple Watch et iPad, en fonction de ce que vous faites. Cela signifie que vous n’avez pas besoin de ré-appairer les écouteurs à chaque fois que vous les utilisez.

Alors, quels sont les inconvénients des écouteurs ? Eh bien, ils sont un peu chers. Si vous recherchez une excellente paire d’écouteurs axés sur Apple, cela vaut probablement la peine d’opter pour les AirPods standard ou les AirPods Pro, à la place. Mais si vous voulez quelque chose à utiliser pour le sport, alors c’est la voie à suivre.

Écouteurs sans fil au meilleur son : Master & Dynamic MW08

Les nouveaux écouteurs Master & Dynamic MW08 sur fond stylisé. Source de l’image : maître et dynamique

Avantages: Excellent design, excellente qualité sonore, antibruit

Les inconvénients: Pas de contrôle d’égalisation, cher

Si votre priorité absolue est d’obtenir une paire d’écouteurs qui sonnent bien, alors les écouteurs Master & Dynamic MW08 sont la voie à suivre. Ces écouteurs offrent une réponse en fréquence passionnante avec de belles basses profondes et des détails dans le haut de gamme. Et, ils ont également une suppression du bruit pour vous aider à mieux entendre votre musique. Vous avez le choix entre plusieurs modes de suppression du bruit.

Les écouteurs offrent également un design solide. Le design est un peu différent de certains autres vrais casques sans fil. Mais cela garantit toujours qu’ils tiennent bien dans vos oreilles, sans craindre qu’ils ne tombent dans le cadre d’une activité normale. Le boîtier de charge offre une belle finition brillante, ainsi que des indicateurs LED pour vous aider à savoir combien il reste de batterie.

En parlant de batterie, vous bénéficierez d’une autonomie de 10 heures avec une charge, avec la suppression du bruit activée. C’est assez stellaire. L’étui de charge vous offre également 30 heures d’utilisation. Ainsi, au total, vous bénéficierez de 42 heures d’utilisation avant de devoir recharger les écouteurs. C’est excellent.

Il y a quelques problèmes à considérer ici. Notamment, les écouteurs sont assez chers. Et, bien qu’ils sonnent bien, vous ne pouvez pas ajuster ce son à vos préférences avec un égaliseur. Néanmoins, si vous pouvez vous permettre de dépenser de l’argent et que vous voulez les vrais écouteurs sans fil au meilleur son, les écouteurs Master & Dynamic MW08 valent la peine d’être envisagés.

