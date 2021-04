Meilleurs écouteurs sans fil pour Samsung Galaxy S21 en 2021

Meilleur

Vous recherchez les meilleurs écouteurs sans fil pour le Galaxy S21? Vous êtes arrivé au bon endroit. Les Galaxy Buds Pro ont été lancés aux côtés de la série S21 et complètent parfaitement le téléphone. Vous trouverez également d’excellentes options sur différents segments de prix, alors jetons un coup d’œil aux meilleurs écouteurs sans fil pour le Galaxy S21.

La nouvelle norme: les écouteurs Bluetooth Samsung Galaxy Buds Pro



Avec le Galaxy Buds Pro, Samsung prend les choses à un nouveau niveau. Les écouteurs offrent une annulation active du bruit comparable à ce que Sony et Bose offrent, et vous obtenez un ajustement sécurisé avec une excellente qualité sonore, une charge sans fil et une résistance IPX7. Ces têtes durent également huit heures sur une charge complète.

Aussi génial: les écouteurs sans fil Samsung Galaxy Buds Live True



Les Galaxy Buds Live ont été lancés avec la série Note 20, et ils continuent d’être une alternative solide, en particulier à prix réduit. Ils ont également une annulation active du bruit, une conception unique qui offre un ajustement serré et un son exceptionnel. Ils durent huit heures avec une charge complète et vous pouvez les recharger sans fil.

Toujours aussi fort: les écouteurs Samsung Galaxy Buds + True Wireless



Les Galaxy Buds + n’ont pas d’ANC, mais ils offrent un son incroyable et durent plus de 10 heures à partir d’une charge complète. Ils s’associent parfaitement à votre téléphone Samsung, offrent une charge sans fil, une charge filaire rapide via USB-C et sont parfaits à utiliser tout au long de la journée.

Bon marché: écouteurs sans fil True Wireless Soundliberty 97 de TaoTronics



Le Soundliberty 97 de TaoTronics est un excellent étui pour les écouteurs sans fil économiques. Ces écouteurs sont livrés avec le codec AptX de Qualcomm pour une diffusion haute fidélité via Bluetooth, ont une résistance IPX8 à la poussière et à l’eau, des commandes sur les deux écouteurs et durent neuf heures avec une charge. La valeur que vous obtenez ici est incroyable.

Plus pour moins: Casque Creative Outlier Air V2 Bluetooth 5.0



Creative’s Outlier Air V2 conserve le même design qui a permis à son prédécesseur de se démarquer, mais comprend des commandes plus intuitives, et ils durent maintenant jusqu’à 12 heures avec une charge complète. Vous bénéficiez également d’une connectivité AptX, d’une charge rapide via USB-C, d’un son surround virtuel et d’une excellente valeur globale.

Tout sur la valeur: les écouteurs sans fil Aukey True



Aukey fabrique certains des meilleurs accessoires de charge que vous pouvez acheter aujourd’hui, et ses écouteurs sans fil offrent un rapport qualité-prix incroyable. Ces écouteurs offrent un son neutre, une charge sans fil, un mode de faible latence pour les jeux, une résistance IPX5 et une autonomie de cinq heures. Oh, et ils mettent automatiquement la musique en pause lorsque vous retirez les boutons de vos oreilles.

Son vraiment polyvalent: écouteurs sans fil Soundcore Liberty Air 2 Pro True



Si vous recherchez un design AirPodsque sur Android, le Liberty Air 2 Pro devrait être votre option préférée. Les écouteurs sans fil offrent une qualité audio fantastique avec la possibilité d’ajuster le profil sonore, une annulation active du bruit réglable, une lecture de 7 heures sur une charge complète, une résistance IPX5 et une charge sans fil.

Une option exceptionnelle: Jabra Elite 85t



L’Elite 85t continue d’être une excellente option globale si vous recherchez des écouteurs sans fil haut de gamme. Vous obtenez une annulation active du bruit entièrement réglable, une excellente signature sonore, une forme semi-ouverte idéale à porter toute la journée, une classification IPX4, une charge sans fil et une lecture de musique de 5,5 heures à partir d’une charge.

Idéal pour les entraînements: Sony WF-SP800N



Le WF-SP800N de Sony a une conception d’aileron qui en fait le choix idéal pour les entraînements, et vous obtenez une solide autonomie de 13 heures. Vous obtiendrez également une excellente qualité sonore avec un égaliseur réglable, un indice IP55, une charge rapide via USB-C et une isolation phonique qui fonctionne extrêmement bien.

Désactivez le monde: écouteurs Bose QuietComfort



Bose sait une chose ou deux sur la suppression du bruit, et ces écouteurs fournissent 11 niveaux d’ANC. Ils ont une conception basée sur des ailettes pour un ajustement sécurisé, offrent une excellente qualité sonore avec des graves lourds, vous permettent de personnaliser l’égaliseur, de vous connecter via Bluetooth 5.1, d’avoir une classification IPX4 et une charge sans fil.

Trouvez les meilleurs écouteurs sans fil pour votre Galaxy S21

Le Galaxy S21 est l’un des meilleurs téléphones Android que l’argent puisse acheter à l’heure actuelle, et vous aurez besoin d’écouteurs tout aussi performants pour le coupler avec l’appareil. Les Galaxy Buds Pro sont le choix idéal si vous avez le budget. Ils ont un design qui permet une utilisation toute la journée, vous obtenez une suppression active du bruit qui est à la hauteur des meilleurs de cette catégorie, et ils ont tous les extras: indice IPX7, chargement sans fil et son personnalisable. Ils relèvent la barre des écouteurs sans fil et constituent un choix fantastique pour votre Galaxy S21.

Si vous recherchez une option plus axée sur le budget, l’Outlier Air V2 de Creative peut être le choix parfait. Ces écouteurs offrent un son exceptionnel, une autonomie exceptionnelle et ne manquez aucun extras tout en conservant un excellent rapport qualité-prix.

Quelle que soit l’option que vous choisissez dans cette liste, vous bénéficiez en standard de quelques fonctionnalités: connectivité Bluetooth 5.0 (ou 5.1), chargement USB-C et excellente qualité sonore. La catégorie des écouteurs sans fil a mûri au cours des deux dernières années, et cela est évident dans le grand nombre d’options intéressantes disponibles de 30 $ à 300 $.

