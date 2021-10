Meilleurs écouteurs supra-auriculaires en 2021 : Perdez-vous dans les rythmes

Trouver un bon casque peut être difficile, surtout lorsque vous recherchez un style distinctif, comme des écouteurs supra-auriculaires. Bien sûr, vous pouvez trouver différentes marques et options à chaque coin de rue des grands magasins d’électronique et même des vitrines en ligne, mais comment savoir quels ensembles valent réellement votre temps et votre argent ? C’est là que nous intervenons. Nous avons dressé une liste des meilleurs écouteurs supra-auriculaires disponibles pour vous aider à trier les déchets et à trouver un diamant qui vaut la peine d’être ramené à la maison.

Bien sûr, il y a toujours certaines choses que vous pouvez surveiller lorsque vous recherchez les meilleurs écouteurs. Tout d’abord, cherchez quelque chose qui vous conviendra. Si vous avez une tête plus petite ou plus grande, vous voudrez quelque chose de ajustable. Cela vous permettra de porter le casque confortablement. Vous aurez également envie de décider si vous voulez sans fil ou filaire. Il existe de nombreuses options pour les deux, mais peu de paires vous permettent de basculer facilement entre les deux options.

Certains écouteurs souffrent également de saignements audio, ce qui signifie que votre audio peut fuir, laissant les autres diriger ce que vous écoutez. Bien que cela puisse être un problème dans les environnements calmes, les environnements plus bruyants devraient assez bien couvrir les choses. Si vous vous trouvez dans un endroit où vous n’avez pas à vous soucier de la perte de son audio, il vaut peut-être la peine de vous pencher sur l’un des meilleurs haut-parleurs Bluetooth du moment.

Meilleurs écouteurs supra-auriculaires : Beyerdynamic Aventho Wireless

Avantages: Profils sonores réglables, commandes tactiles, prise en charge de plusieurs codecs audio Bluetooth

Les inconvénients: Cher, pas d’annulation active du bruit

Beyerdynamic est devenu un nom bien connu sur le marché des écouteurs et pour une bonne raison. Bien que la plupart des écouteurs de la société soient conçus pour le monitoring ou l’utilisation en studio, ils peuvent presque toujours être utilisés dans d’autres contextes. Pour l’Aventho Wireless, cependant, Beyerdynamic apporte sa qualité audio éprouvée et fiable à un excellent ensemble de boîtes audio que vous voudrez garder un œil sur.

Ce ne sont pas les écouteurs sans fil les plus abordables disponibles, mais vous obtenez plus que ce que vous payez. La prise en charge de plusieurs codecs audio Bluetooth signifie que vous pouvez les utiliser avec à peu près tous les types audio que vous pourriez rencontrer. La possibilité d’utiliser des profils sonores réglables dans une application secondaire est également pratique, bien qu’ils ne soient pas nécessaires pour profiter du son délicieux que ces boîtes émettent.

Enfin, vous pouvez vous attendre à ce que les commandes tactiles habituelles de ces styles de casques fassent leur retour. Cela permet de se déplacer facilement dans vos listes de lecture sans avoir à sortir votre téléphone. Il n’y a pas non plus de suppression active du bruit ici, ce qui est décevant pour le prix. Cependant, vous pouvez toujours consulter les meilleurs écouteurs antibruit pour plus d’idées.

Casque supra-auriculaire sans fil Aventho de beyerdynamic avec personnalisation du son – Noir

Prix: 229 $

Acheter maintenant

Meilleurs écouteurs supra-auriculaires pour les jeux : Bowers & Wilkins PX5

Avantages: Système de détection d’usure, à faible latence avec Qualcomm APTX HD Audio

Les inconvénients: Coûteux, faible autonomie de la batterie

En ce qui concerne les écouteurs sans fil, leur utilisation pour les jeux peut souvent être difficile. Non seulement vous devez vous soucier de la latence audio, mais vous ne voulez pas non plus avoir à vous soucier du fait que la batterie de votre casque s’éteigne à mi-chemin d’un match. Bien que les Bowers et Wilkins PX5 ne satisfassent pas ceux qui recherchent une autonomie de batterie longue durée, ils résolvent une partie de l’équation : la latence.

Grâce à l’inclusion de l’audio HD APTX de Qualcomm, les Bowers et Wilkins PX5 constituent un ensemble fantastique de boîtes pour ceux qui cherchent à jouer un peu sur leurs appareils compatibles Bluetooth. L’audio à faible latence signifie que vous entendrez les pas et autres bruits de jeu le plus rapidement possible, ce que vous n’obtiendrez tout simplement pas avec beaucoup d’autres casques.

L’inconvénient, bien sûr, est le prix élevé associé à cet ensemble. Malgré cela, Bowers et Wilkins ont livré un excellent casque que les joueurs seront plus qu’heureux d’utiliser lorsqu’ils joueront à leurs jeux préférés. Bien sûr, si vous souhaitez un casque spécialement conçu pour les jeux, nous vous suggérons de consulter notre guide sur les casques de jeu disponibles dès maintenant.

Casque d’écoute sans fil à réduction de bruit Bowers & Wilkins PX5 On Ear – Bleu

Prix: 299,00 $

Acheter maintenant

Meilleurs écouteurs intra-auriculaires économiques : JBL Tune 510BT

Avantages: Autonomie de 40 heures, commandes sur le casque, prise en charge de Siri et de Google Assistant

Les inconvénients: Pas d’annulation active du bruit, peut être difficile à connecter au PC

JBL est un autre nom bien connu dans le monde des écouteurs. Bien qu’elle se soit fait un nom avec des options comme la JBL Tour One, la société fait également des progrès avec ses options plus abordables comme la JBL Tune 510BT. Conçu pour fonctionner à la fois avec Android et iOS, ce casque sans fil plus abordable est doté d’une autonomie de 40 heures, de commandes sur le casque et d’une prise en charge de Siri et de Google Assistant.

En concevant les écouteurs spécifiquement pour les appareils mobiles, JBL les a rendus exceptionnellement faciles à installer et à utiliser. Le profil sonore à bord ici est également excellent, surtout pour un ensemble de canettes dans cette gamme de prix. Bien sûr, vous ne trouverez pas les fonctionnalités les plus chères comme la suppression active du bruit, mais pour ce prix, vous ne pouvez vraiment pas vous y attendre.

Bien qu’il existe sans aucun doute d’autres options dans cette gamme de prix, si vous recherchez un bon ensemble d’écouteurs supra-auriculaires économiques, le Tune 510BT de JBL offre une qualité sonore exceptionnelle à un prix imbattable. Comme si cela ne suffisait pas, les 40 heures d’autonomie de la batterie sont encore améliorées grâce à la technologie de charge rapide, qui vous permet de recharger cinq minutes pour jusqu’à deux heures de jeu supplémentaires.

JBL Tune 510BT : Casque supra-auriculaire sans fil avec son Purebass – Noir

Prix: $29.99

Vous économisez : 19,96 $ (40 %)

Acheter maintenant

Meilleur casque supra-auriculaire pour s’entraîner : JBL Live 400BT

Avantages: Ajustement plus serré parfait pour l’exercice, connexion filaire alternative, fonction de prise en compte de l’environnement

Les inconvénients: Peut-être trop serré pour certains utilisateurs, aspect et sensation bon marché

Une autre entrée sur notre liste de JBL, le Live 400BT apporte tout ce que vous auriez pu aimer du JBL Tune 510BT à un autre casque parfait pour ceux qui veulent jouer sur leurs chansons préférées tout en s’entraînant. Une autre option abordable sur la liste, ces canettes peuvent souvent être trouvées pour moins de 60 $, malgré le prix de détail de 100 $ qu’elles portent généralement.

Même au prix fort, cependant, ces 100 $ vous procurent un casque d’écoute au son exceptionnel, doté d’un ajustement serré mais confortable pour ceux qui ont besoin de quelque chose pour rester sur la tête pendant qu’ils courent ou font de l’exercice. Ceux-ci sont également livrés avec la prise en charge du mode de détection de l’environnement, qui vous permet d’entendre ce qui se passe autour de vous, pour vous assurer que vous êtes en sécurité lorsque vous êtes en déplacement.

Ils n’ont pas tout à fait la durée de vie de la batterie des Tune 510BT moins chers, cependant, avec 24 heures d’autonomie, vous ne manquerez pas de jus pendant votre entraînement. De plus, vous pouvez facilement recharger les choses avec une escapade de 15 minutes sur le chargeur, ce qui vous donnera encore deux heures d’autonomie. Enfin, le micro intégré vous permet de parler à vos amis et à votre famille en déplacement, même s’il ne s’agit pas du microphone le mieux noté que vous puissiez trouver sur un casque comme celui-ci.

JBL LIVE 400BT, Écouteurs supra-auriculaires sans fil, Noir

Prix: 54,99 $

Vous économisez : 44,96 $ (45 %)

Acheter maintenant

Meilleur casque supra-auriculaire filaire : Audio-Technica ATH-M60X

Avantages: Aucun problème de durée de vie de la batterie, qualité sonore supérieure, options de câbles interchangeables

Les inconvénients: Les câbles peuvent être trop courts pour certains utilisateurs, pas très portables

Si vous aimez les écouteurs supra-auriculaires mais que vous n’aimez pas vraiment le sans fil, alors l’Audio-Technica ATH-M60X est le casque parfait pour vous. Sans aucune fonctionnalité sans fil, vous n’aurez pas à vous soucier de la durée de vie de la batterie ou de savoir si vous l’avez chargée ou non la veille. Au lieu de cela, il vous suffit de brancher votre option de câble préférée et de l’utiliser.

La connexion filaire en fait également un complément parfait pour ceux qui souhaitent les utiliser avec leur ordinateur, surtout s’ils utilisent un système qui ne prend pas en charge Bluetooth par défaut. Bien sûr, le prix est un peu un concurrent ici. Mais l’histoire passée d’Audio-Technica dans l’industrie audio et la qualité globale qu’offrent ces boîtes en font plus que le prix que vous paierez.

Les câbles peuvent être un peu courts pour les utilisateurs qui ont besoin de câbles mesurant généralement six pieds environ, mais avec trois options différentes au choix, il est probable que vous en trouviez une qui vous convienne. Ce qui fait vraiment briller le M60X, c’est à quel point il fournit la puissance et la qualité de casques plus chers à une paire de canettes qui ne coûtent que 200 $. Cela peut sembler cher à payer pour des écouteurs, mais sur un marché où vous pouvez dépenser des milliers de dollars en options haute fidélité, Audio-Technica continue d’offrir d’excellentes performances et un son à un prix qui n’est pas complètement hors de portée.

Casque Audio-Technica, réglable (ATH-M60X)

Prix: 199,00 $

Acheter maintenant

La publication Meilleurs écouteurs supra-auriculaires en 2021 : Perdez-vous dans les rythmes est apparu en premier sur ..

Les meilleures offres du jour

Découvrez pourquoi TikTok est si obsédé par cette surprise Amazon à 20 $ ! Les premières offres d’Amazon pour le Black Friday sont en ligne dès maintenant.

Tendance en ce moment :

L’USDA émet un rappel urgent de viande, alors jetez-le si vous en avez.

Meilleurs écouteurs supra-auriculaires en 2021 : Perdez-vous dans les rythmes initialement apparus sur ..com le jeu 21 octobre 2021 à 18:27:31 EDT. S’il vous plait, reportez vous à nos conditions d’utilisation des flux.