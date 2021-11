Meilleurs écouteurs tour de cou à moins de 100 $ en 2021

Meilleur

Lorsque vos poches sont trop petites – ou que vous n’en avez pas du tout – les écouteurs tour de cou sont une alternative pratique au port de casques supra-auriculaires ou supra-auriculaires plus grands. Ils reposent autour de votre cou et enlèvent le poids des écouteurs pour un ajustement plus confortable. Si vous recherchez une paire fiable, les JBL Live 220BT Wireless sont un bon point de départ lorsqu’il s’agit des meilleurs écouteurs tour de cou de moins de 100 $, en raison de leur son, de leur autonomie et de leur confort exceptionnels.

Meilleur dans l’ensemble : JBL Live 220BT sans fil

Source : JBL

JBL a rendu le Live 220BT suffisamment bon pour rester en tête de notre liste, principalement en raison de sa superbe qualité sonore. Vous obtenez une scène sonore assez équilibrée prête à l’emploi qui se démarque pour les bonnes raisons. Les basses sont présentes sans être trop lourdes, tandis que les aigus et les graves se complètent bien.

Trouver le bon ajustement dépendra en grande partie des embouts qui, selon vous, offrent la meilleure étanchéité. Cette partie est essentielle pour s’assurer qu’ils sont bien ajustés et tirer le meilleur parti de la qualité audio. C’est le seul inconvénient en ce qui concerne le confort car les Live 220BT sont légers et faciles à gérer, vous pouvez donc les porter pour les loisirs ou pendant l’entraînement. Le mode Ambient Aware diffuse du bruit de fond pour entendre votre environnement, tandis que TalkThru vous permet de parler rapidement et d’entendre les autres.

Vous pouvez coupler le Live 220BT avec jusqu’à deux appareils simultanément. C’est un excellent moyen d’écouter le son de votre ordinateur tout en gardant votre téléphone accessible pour les appels téléphoniques ou les notifications. Le casque bascule automatiquement lorsque le téléphone sonne, coupant ainsi le son de l’ordinateur d’un seul coup. Amazon Alexa est également intégré via un bouton dédié sur le tour de cou, ajoutant l’assistant vocal à l’ensemble de fonctionnalités.

La durée de vie de la batterie est modeste jusqu’à 10 heures par charge. Ainsi, une charge rapide de 15 minutes peut vous offrir jusqu’à une heure de lecture. C’est assez moyen pour un ensemble d’écouteurs Bluetooth et c’est aussi bon qu’avec Micro-USB.

Avantages:

Excellente qualité sonore Couplage de deux appareils Modes Ambient et TalkThru Intégration Alexa Options de couleur

Les inconvénients:

Le confort pourrait être incertain Chargement micro-USB

Meilleur dans l’ensemble

JBL Live 220BT sans fil

Superbe son pour le prix

Le meilleur rapport qualité-prix pour les écouteurs tour de cou sans fil, avec le son et le confort au bon endroit.

Meilleur rapport qualité/prix : Skullcandy Jib Plus sans fil

Source : Skullcandy

Si vous avez un budget serré dans diverses options budgétaires, les Skullcandy Jib Plus Wireless font partie des écouteurs tour de cou les moins chers que vous puissiez trouver. Ils sont disponibles en plusieurs couleurs pour se démarquer esthétiquement, mais vous devez mesurer vos attentes avec n’importe quoi dans cette gamme de prix.

Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de fonctionnalités et de performances décentes pour vous en donner pour votre argent. La qualité sonore contredit leur prix, s’en sortent mieux que vous ne le pensez. Les basses sont présentes, avec des aigus et des médiums décents pour que la lecture audio soit assez résonnante. Les commandes intégrées incluent également un moyen facile d’accéder à Google Assistant pour effectuer des demandes ou des commandes. Ils sont résistants aux éclaboussures, ils devraient donc être raisonnablement sûrs à utiliser pour les entraînements et montrer qu’ils ont une certaine durabilité.

Vous n’irez pas trop loin sur la durée de vie de la batterie, avec jusqu’à six heures par charge – potentiellement plus courte selon le volume. Vous les rechargerez souvent, mais vous devrez également le faire avec Micro-USB.

Avantages:

Bonne qualité sonore Ajustement confortable Accès à l’assistant vocal Options de couleur Bon prix

Les inconvénients:

La durée de vie de la batterie n’est pas longue Charge micro-USB

Meilleure valeur

Skullcandy Jib Plus sans fil

Son serré, budget serré

Le meilleur rapport qualité-prix pour les écouteurs tour de cou sans fil, avec le son et le confort au bon endroit.

Meilleure autonomie de batterie : Sony WI-C400

Source : Sony

Sony peut souvent jouer dans le haut de gamme, mais il existe également des options abordables. Le WI-C400 a été conçu pour des budgets plus serrés, et lorsque la durée de vie de la batterie compte, ces écouteurs tour de cou sont à la hauteur. Avec jusqu’à 20 heures d’autonomie sur une seule charge, ils font partie des écouteurs les plus durables disponibles. Il aura donc plus qu’assez de jus pour vous rythmer sur quelques jours ou sur un long vol.

Ces écouteurs n’ont pas d’ANC, ni beaucoup d’autres cloches et sifflets, mais vous obtenez une bonne qualité sonore digne de la marque Sony, avec suffisamment de basses pour que le tout soit équilibré. Malheureusement, vous ne pouvez en aucun cas modifier la signature sonore, car ces écouteurs ne sont pas compatibles avec l’application Headphones Connect de Sony. Donc, ce que vous entendez est essentiellement ce que vous obtenez.

Vous devriez vous sentir assez à l’aise de les porter, dans l’ensemble, bien que votre kilométrage puisse varier. Les fils attachant les deux extrémités sont fragiles, l’essentiel est donc de ne pas tirer trop fort et de les fragiliser avec le temps. Ces extrémités sont excellentes, grâce à la gamme de boutons et à la façon dont ils vibrent pour les notifications et les appels entrants.

Malgré la bonne autonomie de la batterie, Sony a opté pour le port Micro-USB vieillissant pour la charge, annulant toute charge rapide et l’inconvénient d’apporter un câble de charge que peu d’appareils utilisent de nos jours. Au moins, il ne faut que deux heures environ pour les recharger complètement.

Avantages:

Bonne qualité audio Superbe autonomie de la batterie Notifications de vibrations Ajustement confortable Plusieurs options de couleurs

Les inconvénients:

Pas de mode ANC ou ambiant Les fils sont délicats Chargement micro-USB Impossible de modifier le son

Meilleure autonomie de la batterie

Sony WI-C400

Longue durée de vie de la batterie

Ce n’est pas parce qu’ils ont un logo Sony qu’ils sont chers, et avec une autonomie de plusieurs jours, les Sony WI-C400 sont prêts.

Meilleure qualité sonore : Creative Aurvana Trio Wireless

Source : Créatif

Si vous n’avez pas envisagé Creative comme option, vous voudrez peut-être essayer l’Aurvana Trio Wireless. La qualité sonore est excellente pour le prix. Ce qui fonctionne si bien, ce sont les basses solides qui complètent une combinaison aussi vivante de médiums et d’aigus. La qualité des appels est également à la hauteur, avec une clarté impressionnante des deux côtés.

Une grande partie des performances audio provient des écouteurs filaires que la société a lancés en 2017. Le sans fil, c’est bien, mais la prise en charge des codecs est ce qui l’amène à un autre niveau. Vous bénéficiez de la prise en charge aptX, aptX LL (faible latence), aptX HD et AAC, ce qui les rend parfaits pour des flux de meilleure qualité et sans décalage lorsque vous regardez une vidéo ou jouez à des jeux. Creative a inclus son incroyable technologie Super X-Fi (SXFI); il ne fonctionne qu’avec les fichiers multimédias que vous avez téléchargés sur votre appareil, pas tout ce que vous diffusez en continu.

L’ajustement est confortable, et avec les embouts en silicone et en mousse inclus, il y a de bonnes chances que vous trouviez le meilleur joint possible. Chaque fois que vous ne les utilisez pas, les deux écouteurs se connectent avec des aimants. La durée de vie de la batterie atteint 20 heures, ce qui est formidable, mais vous devez malheureusement les charger via Micro-USB.

Avantages:

Excellente qualité sonore Construction légère Prise en charge solide des codecs Grande autonomie de la batterie Ajustement confortable Les aimants maintiennent les écouteurs ensemble

Les inconvénients:

Super X-Fi est trop limité Chargement Micro-USB obsolète

Meilleure qualité sonore

Creative Aurvana Trio Sans Fil

Clair, concis et ponctuel

Creative donne à l’Aurvana Trio Wireless les bons outils pour se démarquer. Donner la priorité au son est payant.

Idéal pour les appels téléphoniques : Anker Soundcore Life U2

Source : Anker

Les appels téléphoniques mains libres sont super pratiques, et bien que n’importe quelle paire d’écouteurs soit capable, tous ne sont pas nécessairement doués pour cela. Vous ne pensez peut-être pas que la marque Soundcore d’Anker relève ce défi, mais les Life U2 sont une solide paire d’écouteurs tour de cou – pas seulement pour les appels téléphoniques, mais aussi pour plusieurs autres fonctionnalités. La clé réside dans la technologie de réduction du bruit CVC 8.0 qui amplifie les microphones pour capter votre voix plus clairement.

Un tour de cou flexible et léger aide à garder les choses à l’aise, même lorsque vous voulez aller courir ou faire de l’exercice. Ils devraient être confortables à porter pendant des périodes plus longues, à condition que vous sachiez à quel point ils peuvent être légers et fragiles. L’indice IPX7 donne à ces écouteurs un poids renforcé pour les rendre abordables et durables à la fois. La qualité sonore est solide pour le prix et peut vous surprendre lorsque vous commencez à les pousser. Malheureusement, ils ne sont pas compatibles avec l’application Soundcore pour tirer le meilleur parti du son.

Avec le chargement USB-C pour adoucir l’affaire, vous obtenez jusqu’à 24 heures d’autonomie par charge. C’est une excellente autonomie qui devrait durer des jours, et lorsque vous avez vraiment besoin de commencer à écouter, une charge rapide pendant cinq minutes vous donnera jusqu’à deux heures de lecture.

Avantages:

Idéal pour les appels téléphoniques Excellente qualité sonore Bon pour les entraînements et les courses Longue durée de vie de la batterie Charge rapide

Les inconvénients:

Peut-être trop fragile Pas de support d’application Impossible de modifier le son avec l’application

Idéal pour les appels téléphoniques

Anker Soundcore Vie U2

Bonjour? Es-tu là?

Avec une longue durée de vie de la batterie et des fonctionnalités très pratiques, le Level U de Samsung est excellent dans la plupart des scénarios.

Meilleurs écouteurs d’entraînement : Philips Wireless

Source : Philips

Ce n’est jamais un mauvais moment pour faire de l’exercice, et vous aurez besoin d’un excellent ensemble d’écouteurs d’entraînement. En ce qui concerne les écouteurs tour de cou, les Philips Wireless se démarquent. Ils présentent une résistance à l’eau IPX5, ce qui signifie qu’ils peuvent résister à des entraînements légers ou modérés et à de fortes pluies sans problème. Ne les plongez pas dans l’eau ou n’allez pas nager avec eux. Ils disposent également d’un moteur de vibration pour vous avertir lorsque vous recevez un appel. Les deux têtes se fixent magnétiquement lorsqu’elles ne sont pas utilisées, de sorte qu’elles ne pendent pas seulement autour de votre cou.

Lorsque vous ne vous entraînez pas, les Philips Wireless fonctionnent bien, vous permettant de les porter pendant de longues périodes en raison de leur ajustement confortable. Ils sonnent bien, avec des basses et des aigus puissants qui ne sont pas rares pour les écouteurs de cette gamme de prix. Ils sont assez dynamiques et correspondent au son généralement émis par les écouteurs sportifs.

La durée de vie de la batterie peut atteindre huit heures avec une seule charge. Malheureusement, il n’y a pas de charge rapide, il faudra donc environ trois heures pour charger de vide à plein.

Résistance à l’eau IPX5 Confort exceptionnel Longue durée de vie de la batterie Bons graves et aigus renforcés Notifications d’appel

Les inconvénients:

Micro-USB pour la charge Pas de charge rapide

Les meilleurs bourgeons d’entraînement

Philips sans fil

Ne transpire pas

Excellents écouteurs d’entraînement qui offrent huit heures d’autonomie, une excellente reproduction sonore et sont résistants à l’eau IPX5.

En bout de ligne

Les écouteurs tour de cou ne sont peut-être pas aussi populaires que les autres types d’écouteurs, mais au moins, il existe d’excellentes options parmi lesquelles choisir, surtout si vous avez un budget limité pour trouver les meilleurs écouteurs tour de cou à moins de 100 $. Les JBL Live 220BT valent le détour si vous recherchez des écouteurs tour de cou qui font tout et font également partie des meilleurs écouteurs JBL disponibles. Les Creative Aurvana Trio Wireless sont une bonne alternative si la qualité sonore est votre principale motivation.

Que vous considériez ou non les écouteurs tour de cou comme un goût acquis, ils constituent une option valable si vous ne voulez pas quelque chose de gros ou si vous ne faites pas confiance aux autres écouteurs sans fil pour être confortables ou rester en place. Mais, bien sûr, si vous avez élargi votre recherche, vous pouvez toujours rechercher les meilleurs vrais écouteurs sans fil.

Crédits — L’équipe qui a travaillé sur ce guide

Ted Kritsonis aime prendre des photos lorsque l’occasion se présente, que ce soit avec un appareil photo ou un smartphone. Au-delà du sport et de l’histoire du monde, vous pouvez le trouver en train de bricoler des gadgets ou de savourer un cigare.

