Meilleurs écouteurs USB-C 2021 | Android Central

Alors que les fabricants veillent à couper tous les cordons dans le cadre de leur concentration accrue sur les meilleurs écouteurs sans fil, cela ne signifie pas que les connexions filaires ne sont pas une option. Les écouteurs Bluetooth sont excellents, mais si vous préférez vous passer du processus de latence et de charge, certains des meilleurs écouteurs USB-C sont une excellente alternative aux deux. Il suffit de brancher et de jouer – et c’est tout.

Soyez audacieux : les écouteurs PALOVUE SoundFlow USB Type C



Ces écouteurs se distinguent déjà par leur finition entièrement blanche, mais ils ont également un son en plein essor qui peut être une grande surprise pour les écouteurs à ce prix. Ils sont également livrés avec différentes tailles d’embouts d’oreille pour obtenir l’ajustement confortable que vous souhaitez tout en les portant pendant de longues périodes.

22 $ ​​sur Amazon

Le sans fil d’abord avec l’audio USB-C : les écouteurs sans fil à réduction de bruit Sennheiser Momentum 3



Alors que le Momentum 3 Wireless est d’abord Bluetooth, il fonctionne comme une paire d’écouteurs filaires USB-C. Mieux encore, vous pouvez les recharger en même temps que vous écoutez de la musique. Un design haut de gamme et un son solide avec ANC signifient que vous obtenez un excellent package.

Signature Samsung : Écouteurs Samsung AKG USB Type-C



Samsung ne les mettra plus dans une boîte avec un téléphone ou une tablette, mais ces écouteurs AKG sont plus que capables de fournir un bon son pour ce que vous payez. Il n’y a pas de cloches et de sifflets supplémentaires ici. Ils sonnent juste mieux que ce à quoi vous vous attendriez.

À partir de 17 $ sur Amazon

Excellent rapport qualité-prix : Écouteurs CKLYYL USB Type C



Ces écouteurs USB-C de CKLYYL ne sortiront pas grand-chose de votre poche, et ils simplifient les choses en se concentrant uniquement sur les bases. Vous obtenez des commandes de microphone et de média en ligne, ainsi que quelques tailles d’embouts auriculaires dans la boîte pour trouver le meilleur ajustement.

14 $ sur Amazon

Allez au cinéma : Creative SXFI Trio



La technologie Super X-Fi (SXFI) de Creative est intégrée à ces impressionnants écouteurs USB-C, mettant un son surround de style 7.1 entre vos oreilles tout en regardant des films, en écoutant de la musique ou en jouant à des jeux. Ils sonnent bien même sans cela, et l’application SXFI comprend un égaliseur pour personnaliser le profil audio.

140 $ chez Créatif

Stock Google : Écouteurs Google Pixel USB-C



Google a cessé d’inclure des écouteurs avec le Pixel 4 ou le Pixel 4 XL, mais les écouteurs Pixel USB-C sont toujours facilement disponibles et sonnent bien. Ils s’adapteront parfaitement à la boucle réglable, et l’activation de Google Assistant n’est qu’une simple pression sur un bouton. Le prix est correct aussi.

30 $ chez Google

Certifié Hi-Res : Écouteurs TriLink USB Type C



TriLink a réfléchi à la fabrication de ces écouteurs, en se concentrant sur un son exceptionnel grâce à leur certification pour l’audio haute résolution. Cela ne fait pas de mal qu’ils utilisent également un câble plat pour éviter les enchevêtrements, et si vous pouvez les faire s’adapter correctement, ils offriront une excellente isolation passive du bruit.

20 $ sur Amazon

Sans fil et filaire à la fois : 1More Dual Driver ANC Pro



Les tour de cou ne sont pas aussi courants que les autres écouteurs, mais 1More fait du bon travail avec ceux-ci en leur donnant un son excellent et en incluant des performances ANC efficaces. Bien sûr, la prise en charge des codecs haute résolution via AAC et LDAC ne fait pas de mal non plus. La durée de vie de la batterie va également jusqu’à 20 heures de charge.

150 $ sur Amazon

Jeu immersif : casque de jeu Creative SXFI Gamer USB-C



Il existe une combinaison à l’œuvre ici qui rassemble la technologie SXFI de Creative pour un son surround virtuel, d’excellentes performances audio et un micro efficace, qui créent tous un excellent ensemble d’écouteurs de jeu. Utilisez-les sur une console, un ordinateur ou essayez-les sur un téléphone ou une tablette.

À partir de 80 $ sur Amazon

Si vous le devez, connectez-vous en USB-C

L’audio USB-C n’est pas aussi répandu en 2021 qu’on pourrait le penser, bien que la prise casque soit déjà devenue de plus en plus difficile à trouver sur les appareils mobiles. Il y en a encore quelques-uns qui s’en tiennent à la prise jack 3,5 mm, mais les écouteurs sans fil sont la tendance actuelle. C’est juste que Bluetooth peut introduire une latence, ce qui peut être bien si votre téléphone peut combler le vide sur les vidéos YouTube et la musique en streaming, mais pas pour les jeux ou la télévision en direct. C’est là que vous ne pouvez pas compenser la latence à moins de vous connecter.

Ainsi, la sélection peut être quelque peu limitée, mais vous pouvez trouver un excellent casque en utilisant le nouveau connecteur.

Les Palovue SoundFlow sont en tête de liste car ils offrent un son qui dément totalement leur budget, ce qui les rend faciles à recommander. Cependant, si vous êtes d’accord pour dépenser plus en casques supra-auriculaires, essayez le Sennheiser Momentum 3 Wireless pour son excellent son, son ANC et son design haut de gamme.

