Meilleurs écrans grand format de 2021 : les meilleurs grands écrans pour votre entreprise

L’achat du meilleur écran grand format (LFD) auquel votre budget peut s’étendre peut rapporter des dividendes lorsqu’il s’agit de promouvoir votre entreprise.

Non seulement les meilleurs écrans grand format que vous trouverez sur cette page vous aident à afficher des publicités et une image de marque pour votre entreprise, ils peuvent être utilisés pour afficher des informations pour vos clients, et cela peut être particulièrement important si ces informations changent régulièrement, ce qui rend grand format affiche un investissement plus judicieux que les affiches imprimées traditionnelles.

Les meilleurs écrans grand format peuvent également rendre n’importe quel magasin, bureau ou restaurant moderne et dynamique.

Alors, que sont les écrans grand format ? Ce ne sont pas seulement des moniteurs de grande taille, mais des écrans haute définition allant de 32 pouces à plus de 100 pouces, et ils ont souvent des cadres ultra-fins qui entourent les écrans. Cela permet à des LFD uniques de montrer des images, des séquences et plus encore sans perdre d’espace, et cela vous permet également de relier plusieurs LFD pour créer également un écran très grand.

L’achat du meilleur écran grand format pour votre entreprise peut être un processus délicat, alors laissez-nous vous montrer les meilleurs LFD en vente.

La plupart des meilleurs écrans grand format ne sont pas bon marché, mais ils offrent une expérience premium qui fait ressortir le meilleur du contenu grâce à des panneaux éblouissants, une large gamme d’options de connectivité et des services en ligne intégrés utiles.

Nous avons sélectionné les meilleurs écrans grand format pour les entreprises qui ne voudront pas faire de compromis, et pour celles qui le font, nous avons également prévu quelques budgets ou deux.

Les meilleurs écrans grand format – en un coup d’œil

Sony FWD-85Z9G 85 pouces 8K Smart Commercial IPTVNEC MultiSync X981UHD-2 98 pouces 4KSharp 8MB70AUU 70 pouces 8K Moniteur CommercialLG 84WS70B 84 pouces 4K UHDNEC MultiSync E905 SST Série E 90″ LEDSamsung QM85D 85″ 4K Ultra HD LEDiiyama ProLite LE8640UH B1 86″ LED 4K Ultra HDBenQ CP8601K DuoBoard 86 pouces 4K UHD Écran plat interactif

(Crédit image : Sony)

1. Sony FWD-85Z9G 85 pouces 8K Smart IPTV commercial

L’écran grand format gigantesque de Sony

Raisons d’acheter

+Écran 85 pouces+Couleurs riches+Contraste optimal+IPTV intégré+Chromecast intégré

Raisons à éviter

-Cher

Couvrant 85 pouces, cet écran grand format gigantesque est joli tout en coûtant un joli centime. Il justifie son prix élevé car il utilise la dernière technologie d’écran 8K, qui affiche quatre fois le nombre de pixels en 4K et 16 fois celui d’un téléviseur 1080p ordinaire.

Cet écran époustouflant est optimisé pour les applications d’affichage professionnelles et utilise le processeur d’image Sony is X1 Altimus associé à 8K X-Reality PRO pour afficher des images HDR à contraste élevé, riches en détails, riches en couleurs et au contraste exceptionnel. Il fonctionne sous Android 8.0, vous pouvez donc afficher le contenu d’autres appareils à l’aide de son service IPTV intégré ou des capacités intégrées de Chromecast.

(Crédit image : NEC)

2. NEC MultiSync X981UHD-2 98 pouces 4K

Grand écran grand format pour une utilisation professionnelle

Raisons d’acheter

+Écran géant 98″+4K UHD+Conçu pour les entreprises+Compatible NEC

Bénéficiant d’un écran géant de 98 pouces, ce modèle opte pour une résolution 4K plus sensible, plutôt que 8K, ce qui lui confère un plus grand degré de compatibilité avec le contenu à l’état sauvage. Conçu pour être utilisé dans les salles de contrôle ou les grandes salles de formation où l’ultra-haute définition est requise, il est également compatible avec une gamme de solutions NEC.

Ils comprennent le NEC MultiPresenter Stick de la société, sa solution de présentation sans fil pour les écrans NEC, et il prend également en charge plusieurs connexions simultanées sur Windows, macOS, iOS et Android.

(Crédit image : Sharp)

3. Moniteur commercial Sharp 8MB70AUU 70 pouces 8K

Écran grand format pour le streaming

Raisons d’acheter

+Écran HDR+Couleurs naturelles+Bon pour le streaming

Si vous recherchez un écran grand format qui double la qualité de l’image, cet écran de grande taille offre une couverture de gamme de couleurs élevée, ce qui le rend idéal pour les services de streaming vidéo.

La sauce secrète ici est sa plage dynamique élevée (ou HDR), qui élargit le rapport de contraste et la palette de couleurs pour afficher une image plus réaliste et naturelle. Avec une luminosité maximale de 400 nits, cela ne vous épatera pas, mais c’est plus que suffisant pour afficher du contenu dans tout sauf les pièces les plus lumineuses.

(Crédit image : LG)

4. LG 84WS70B 84 pouces 4K UHD

Écran grand format de LG

Raisons d’acheter

+Écran 84″+4K HDR+Bon son

LG fabrique des écrans haut de gamme depuis des années, dont beaucoup sont apparus sur les smartphones et, plus récemment, les casques de réalité virtuelle. Ce grand format 4K de 84 pouces reprend cette qualité pour fournir des images à contraste élevé et fidèles à la réalité.

L’écran offre une couverture de gamme de couleurs élevée, qui, combinée au HDR, est idéale pour diffuser en continu une gamme de services vidéo. Le 84WS70B offre également un son impressionnant qui peut être adapté à l’environnement, vous permettant de choisir parmi les modes Standard, Musique, Cinéma, Sports et Jeux.

(Crédit image : NEC)

5. LED NEC MultiSync E905 SST série E 90″

Écran grand format multitouch

Raisons d’acheter

+Taille d’écran 90″+Multitouch+Positionnement optique+Revêtement antireflet

Il n’y a pas beaucoup d’écrans grand format dotés du multitouch, ce qui fait du NEC MultiSync E905 SST une option intéressante. Ce n’est guère un petit écran de 90 pouces de diagonale, mais il peut interagir avec jusqu’à 6 points de contact simultanés grâce à la technologie ShadowSense de NEC.

Technologie avancée de détection de position optique, il utilise des capteurs hautes performances pour fournir des performances, une stabilité et une précision élevées. L’écran arbore également un revêtement antireflet pour réduire les reflets au minimum, ce qui rend le contenu affiché plus facile à lire.

(Crédit image : Samsung)

6. Samsung QM85D 85″ 4K Ultra HD LED

L’écran grand format de Samsung

Raisons d’acheter

+ écran 85 pouces + taux de rafraîchissement 120 Hz + upscaling UHD + mode Picture-in-Picture

Le QM85D de Samsung est un écran grand format qui affiche un taux de rafraîchissement impressionnant de 120 Hz, ce qui rend les mouvements sur l’écran – qu’il s’agisse de faire glisser des fenêtres et d’autres contenus ou de regarder une vidéo – semblent beaucoup plus fluides tout en réduisant le bégaiement.

Ce modèle intègre également la mise à l’échelle UHD, ce qui est utile pour afficher du contenu Full HD en 4K. Une autre fonctionnalité pratique est la capacité du QM85D à diviser l’ensemble de l’écran en quatre quadrants en utilisant le mode PIP (Picture-in-Picture), vous permettant de partager le contenu de jusqu’à quatre appareils différents.

(Crédit image : iiyama)

7. iiyama ProLite LE8640UH-B1 86″ LED 4K Ultra HD

affichage grand format iiyama pour le marketing

Raisons d’acheter

+Écran 86″ 4K UHD+Compatible avec le logiciel iiyama+Norme OPS

Ce modèle ProLite est un écran grand format avec une résolution 4K nette. Il présente un design mince avec pratiquement aucun cadre visible, ce qui permet au contenu de son panneau LED IPS de briller lorsqu’il est combiné avec ses couleurs et ses performances d’image exceptionnelles.

De plus, il est livré avec le logiciel de création et de gestion de contenu iiSignage d’iiyama, qui est une aubaine pour les entreprises qui souhaitent faire passer leurs messages à leurs clients. Son connecteur d’extension intégré prend en charge la norme OPS (Open Pluggable Specification), qui simplifie l’installation d’un PC enfichable pour les applications d’affichage numérique.

(Crédit image : BenQ)

8. Écran plat interactif BenQ CP8601K DuoBoard 86 pouces 4K UHD

Écran tout-en-un pour la collaboration virtuelle

Raisons d’acheter

Écran interactif +86″ avec 20 points de contact simultanés+Composants tout-en-un, audio, vidéo et collaboration intégrés+Facile à utiliser et à déployer pour toutes les plateformes de visioconférence+Rejoindre deux DuoBoards ensemble pour plus d’espace de création

Plus qu’un écran, le BenQ CP8601K DuoBoard IFP ne ressemble à aucun autre écran de salle de réunion sur le marché. Il comprend tout le matériel et les outils dont les participants aux réunions ont besoin : caméra vidéo HD, haut-parleurs, un ensemble de six microphones, visioconférence et fonctionnalités de partage d’écran, d’annotation et de collaboration basées sur le cloud, sans avoir à se soucier de logiciels et de systèmes distincts et incompatibles.

Ce hub tout-en-un permet à plusieurs participants à la réunion d’accéder aux fichiers à partir de n’importe quel logiciel ou service cloud tel que Google ou Dropbox et de partager l’écran avec jusqu’à quatre autres personnes avec des outils d’annotation simples à utiliser. Les participants peuvent collecter, catégoriser, éditer et partager des notes entre l’IFP et leurs appareils mobiles ou ordinateurs portables de n’importe où et les enregistrer sur leur stockage cloud.

Obtenez des fonctionnalités prêtes à l’emploi attrayantes qui profitent non seulement aux équipes en personne et à distance, mais également aux responsables informatiques et techniques. Peut-être que notre fonctionnalité préférée permet aux organisations ayant des besoins de réunion et de visualisation robustes de combiner deux DuoBoards pour doubler l’espace de collaboration.

Qu’est-ce qu’un écran plat interactif ?

Nous avons interrogé Claire Mc Lin, chef de produit senior pour les solutions de collaboration d’entreprise et Google Jamboard chez BenQ America Corp, au sujet de l’écran plat interactif omniprésent et en quoi il diffère des autres écrans grand format du marché.

Un écran plat interactif (IFP) est au lieu de rencontre ce que l’appareil intelligent est au quotidien : pratique, facile à utiliser et un véritable couteau suisse de capacités. Ces écrans sont conçus pour apporter plus d’interactivité et de collaboration aux réunions. Les réunions rejointes à partir d’un IFP permettent aux participants, qu’ils soient à distance ou en personne, de favoriser un échange d’idées fluide et illimité.

L’attrait de ces écrans est qu’ils correspondent à la facilité avec laquelle les gens utilisent des appareils intelligents tels qu’un téléphone portable ou une tablette, tout en offrant une image suffisamment grande pour être visible par tous. Les principaux modèles vont de 55 pouces à 86 pouces et comportent jusqu’à 20 points de contact permettant à plus d’une personne de travailler simultanément sur l’écran.

Ce qui distingue une marque IFP d’une autre, ce sont leurs capacités. Idéalement, ils sont aussi intuitifs que l’utilisation d’un appareil intelligent. Les IFP avancés incluent des outils collaboratifs basés sur le cloud qui stimulent l’innovation et la productivité tout en réduisant ou en éliminant les appels au service d’assistance.

Les fonctionnalités typiques incluent le tableau blanc numérique et l’annotation. À partir de là, ils peuvent inclure une capture d’écran personnalisable d’applications, de sites Web ou de vidéos ; stylos avec différentes couleurs « encre » ; et la reconnaissance de l’écriture manuscrite qui convertit l’écriture manuscrite difficile à lire en texte.

Les IFP aident également à garder la salle de réunion flexible. Par exemple, des options telles que la mise en miroir bidirectionnelle permettent aux utilisateurs de présenter à l’écran à l’aide de leur ordinateur portable personnel ou de leur appareil intelligent de n’importe où sans se connecter à des câbles HDMI. Le contrôle tactile bidirectionnel permet de contrôler certains appareils directement depuis l’IFP.

De plus, les IFP créent une collaboration dynamique et évolutive à l’écran avec la possibilité de partager plusieurs écrans simultanément ; certaines marques permettent de présenter jusqu’à quatre écrans à la fois. Pour les environnements de travail où plus d’espace d’écran est nécessaire, certains panneaux innovants peuvent être montés côte à côte et leurs surfaces de travail combinées pour deux fois plus d’espace de collaboration.

Pour plus de flexibilité, les utilisateurs n’ont pas besoin d’apporter un appareil dans la salle pour présenter. Au lieu de cela, ils peuvent accéder directement au contenu du réseau ou des applications cloud telles que Google Drive et Dropbox en se connectant simplement. Certains modèles rendent cette étape incroyablement simple avec des badges d’utilisateur qui peuvent être scannés à l’écran.

Les IFP sont également conçus avec des avantages de gestion informatique et technologique. Les capacités de contrôle et de surveillance à distance centralisées réduisent le coût de possession et la consommation d’énergie. Les mises à jour qui peuvent être effectuées sans fil (OTA) sont un moyen efficace de déployer de nouveaux micrologiciels et de les maintenir en bon état de fonctionnement. Que sont les IFP ? Ils sont l’avenir des réunions et de la collaboration.