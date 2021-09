Meilleurs écrans portables pour MacBook : USB-C, 4K, plus

in

Vous cherchez à ajouter plus d’espace d’écran à votre Mac qui est facile à utiliser à la maison, au travail ou en déplacement ? Que vous souhaitiez utiliser votre iPad ou que vous préfériez vous procurer un moniteur portable dédié, lisez attentivement pour découvrir les meilleurs écrans portables pour MacBook.

Tous les écrans inclus ci-dessous fonctionnent avec un seul câble USB-C connecté à votre MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, autres Mac et PC. Ou dans le cas de Sidecar avec iPad, vous pouvez même l’utiliser sans fil comme écran externe.

En ce qui concerne les écrans portables dédiés, la taille la plus courante est de 15,6 pouces, mais il existe également des options dans les tailles 14 et 17 pouces.

En relation: Meilleurs écrans USB-C et Thunderbolt pour Mac

Meilleurs écrans portables pour MacBooks

Side-car

Si vous avez un iPad et un MacBook compatibles, vous disposez déjà d’un écran portable qui fonctionne sans fil ou avec fil.

Les iPad compatibles incluent tout iPad Pro, iPad 6e génération et versions ultérieures, iPad mini 5e génération ou iPad Air 3e génération (exécutant iOS 13 ou version ultérieure). Pour votre Mac, vous aurez besoin d’un MacBook ou MacBook Pro 2016 ou ultérieur ou d’un MacBook Air 2018 ou ultérieur (exécutant macOS Catalina ou ultérieur).

Même si vous n’avez pas d’iPad, en choisir un pour l’utiliser comme écran portable peut être une bonne solution car vous obtenez un appareil polyvalent, pas seulement un moniteur portable.

Les autres avantages incluent un écran Retina, très fin et léger, et avec l’iPad, vous avez la possibilité de choisir entre l’iPad mini de 8 pouces, les options de 10 à 11 pouces de l’iPad, de l’iPad Air et de l’iPad Pro, ou le iPad Pro 12,9 pouces.

Et si vous recherchez un excellent support/montage pour votre iPad à utiliser comme deuxième écran, je ne saurais trop recommander le HoverBar Duo de Twelve South.

Écran ZenScreen 15,6 pouces ASUS

En l’occurrence, les écrans portables sont en quelque sorte un produit de niche et de nombreuses grandes marques ne les proposent pas. Bien que vous remarquerez de nombreux écrans portables hors marque, il existe quelques options de joueurs connus.

L’un des principaux avantages d’un écran portable dédié est que vous pouvez trouver des tailles d’écran plus grandes que les 12,9 pouces maximum de l’iPad Pro et qu’ils fonctionnent généralement à la fois horizontalement et verticalement.

ASUS fabrique quelques écrans portables différents dans la gamme ZenScreen. L’une des options intéressantes est le ZenScreen de 15,6 pouces avec USB-C.

Vous obtenez ici un écran portable mince et grand, la commodité d’un seul câble USB-C qui gère l’alimentation et la vidéo, et plus encore, autour de 200 $. Le principal inconvénient est une résolution de 1080p au lieu de 4K.

Spécifications :

Écran de 15,6 poucesRésolution de 1080pTaux de rafraîchissement de 60HzPanneau IPS, sans scintillement, filtre de lumière bleueBéquille intégréeConnectivité USB-CFinition antirefletLuminosité : jusqu’à 250 nitsSurface antibactérienneMontage de filetage pour trépied 1/4-inchPDSF ~ 200 $

ASUS fabrique également une version 14 pouces de l’USB-C ZenScreen pour à peu près le même prix. Les écrans portables ASUS ZenScreen sont généralement en stock sur Amazon.

Fait intéressant, ASUS fabrique un moniteur 4K portable appelé ProArt. Cependant, il s’agit d’une taille de 21,6 pouces avec un prix élevé avoisinant les 4 000 $. Ci-dessous, nous examinerons une meilleure alternative portable 4K à moins de 400 $.

AOC 15,6 pouces 1601FWUX

Cet écran portable AOC est livré avec la plupart des mêmes fonctionnalités que l’ASUS ZenScreen mais à un prix plus abordable. Cependant, vous envisagez une conception un peu plus maladroite, une luminosité légèrement inférieure et quelques autres compromis.

Spécifications :

Écran 15,6 poucesRésolution 1080pPanneau IPS, mode lumière bleue faibleLivré avec un couvercle/support intelligentConnectivité USB-C (gère l’alimentation et la vidéo)Luminosité : jusqu’à 220 nitsFinition antirefletTaux de rafraîchissement de 60HzSurface antibactérienneMontage de filetage pour trépied 1/4″PDSF : 180 $, souvent disponible pour moins

PARFAIT 4K 15,6 pouces

Si vous êtes doué pour choisir une autre marque, l’écran portable UPERFECT 4K USB-C de 15,6 pouces offre une grande valeur à 340 $. Vous obtenez une construction tout en aluminium, une résolution 4K, une luminosité de 300 nits, des E/S robustes et plus encore.

Au moment d’écrire ces lignes, cela ressemble à l’écran portable 4K le mieux noté sur Amazon avec une moyenne de 4,3/5 étoiles.

Spécifications :

Écran 15,6 poucesRésolution 4K 3840 x 2160Panneau IPSHDR 10 et prise en charge FreeSyncCorps en aluminium completUSB-C pour la connectivité + port USB 3.1, HDMI, mini DisplayPort, prise casque, plusTaux de rafraîchissement de 60HzLuminosité : 300 nits100% sRGBCover/support inclusPDSF : 340 $, parfois disponible pour moins

Meilleur récapitulatif des écrans portables

Bien qu’il existe une multitude d’autres écrans portables sans nom sur le marché, UPERFECT, ASUS et AOC offrent une belle variété d’options à différents prix si vous préférez un moniteur dédié au lieu d’utiliser un iPad.

De plus, si vous n’avez pas d’iPad et que vous n’êtes pas sûr d’en acheter un et d’aller avec Sidecar, vous pouvez d’abord demander à votre famille ou à un ami d’emprunter un iPad pour le tester.

Et pour un aperçu complet des meilleurs moniteurs de bureau pour Mac, consultez notre résumé complet :

Meilleurs écrans USB-C et Thunderbolt pour Mac

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :