Meilleurs écrans USB-C/Thunderbolt pour MacBooks

Les options d’affichage USB-C/Thunderbolt ont vraiment augmenté au cours des deux dernières années. Alors qu’Apple fabrique à nouveau son propre moniteur avec le Pro Display XDR, ce n’est pas le meilleur choix pour la majorité des utilisateurs de Mac avec un prix de départ de 5 000 $ (sans support). Jetons un coup d’œil à certains des meilleurs écrans USB-C/Thunderbolt disponibles dans la fourchette de 400 $ à 1 300 $.

Mise à jour 18/06/21 : LG a lancé une nouvelle option budgétaire 4K de 32 pouces à moins de 500 $ avec USB-C, une alimentation de 96 W et 90 % de DCI-P3. Pendant ce temps, le prochain écran UltraFine OLED Pro haut de gamme de LG arrivera cet été avec quatre options dans des tailles d’écran de 27 et 32 ​​pouces. Découvrez tous les détails ci-dessous.

Tous les écrans ci-dessous fonctionnent parfaitement pour une configuration à un seul câble avec votre MacBook Pro, MacBook Air et PC. L’iPad Pro et l’iPad Air 2020 peuvent également être utilisés avec n’importe lequel de ces écrans USB-C/Thunderbolt, mais avec des limitations.

Même si le 6K Pro Display XDR d’Apple est un produit fantastique (examen complet), la réalité est qu’à plus de 5 000 $, il est excessif pour les besoins, les budgets ou les deux de nombreux propriétaires de MacBook.

Notamment, une tendance que nous observons plus récemment – ​​qu’Apple a adoptée avec le Pro Display XDR – est une taille d’écran de 32 pouces. Heureusement, il existe de solides options de 32 pouces d’autres sociétés dans la fourchette de 1 000 $ qui offrent une expérience convaincante. Et nous examinerons également certains écrans USB-C 4K de 27 à 32 pouces dans la fourchette de 400 $ à 600 $.

Meilleurs écrans USB-C/Thunderbolt pour Mac : 32 pouces et plus

LG 32UL950-W

Il s’agit de l’écran UltraFine 32 pouces de LG qui comprend un ensemble de fonctionnalités solides comme deux ports Thunderbolt 3 plus deux ports USB-A, des cadres minces, une prise en charge pour une utilisation en orientation portrait, et plus encore.

Dans son examen complet, mon collègue Jeff Benjamin a trouvé qu’il aimait mieux le design que les autres modèles UltraFine de LG avec bon nombre des mêmes fonctionnalités.

Spécifications :

Écran UHD 4K 31,5 pouces (3840 x 2160) Taux de rafraîchissement 60 Hz Nano IPS avec DCI-P3 98 % VESA DisplayHDR™ 600 Dual Thunderbolt 3 ports (entrée x 1 (PD 60W) / sortie x 1) Chaîne en guirlande 4K avec Thunderbolt™ 3 2 x USB-A DisplayPort 1.4 HDMI 2.0 sortie casque 3,5 mm PDSF : 1 300 $

Le LG 32UL950-W peut être trouvé sur Amazon ainsi que d’autres détaillants comme B&H Photo.

LG 34BK95U-W

En remontant de quelques pouces, l’écran large Thunderbolt 3/USB-C de 34 pouces de LG offre une résolution de 5120 x 2160 (entre 4K et 5K). Jeff a examiné cet écran et a trouvé qu’il s’agissait d’une option intéressante pour les professionnels de la création.

Mais si vous êtes un professionnel de la création qui sait dans quoi vous vous embarquez, cet écran est une amélioration significative de l’immobilier par rapport à la 4K. Assurez-vous simplement de comprendre qu’il s’agit vraiment d’un écran 4,5K et qu’il n’offre aucun avantage de résolution par rapport à un véritable écran 5K comme celui que l’on trouve dans l’iMac 5K ou l’iMac Pro.

Spécifications :

Panneau Nano IPS (In-Plane Switching) Interface Thunderbolt 3 Puissance de sortie : 85 W 5120 x 2160 Résolution 21:9 Format d’image 60 Hz Taux de rafraîchissement Luminosité : 450 (Typ), 360 (min) cd/m2 Prise en charge de VESA HDR 600 DCI-P3 98 % 2 x HDMI 1 x DisplayPort 2 x USB 3.0 Entrée casque 3,5 mm Haut-parleurs : 5 W x 2 Cadre fin sur les quatre côtés PDSF : 1 649 $, mais souvent disponible à moindre coût

Le LG 34WK95U-W est généralement en stock chez Amazon et B&H Photo.

Dell UltraSharp U4021QW – Nouveau pour 2021

Il s’agit du dernier écran 4K USB-C/Thunderbolt 3 de Dell et il est doté d’un écran incurvé de 40 pouces. Il s’agit techniquement d’une résolution 5K2K, mais pour ceux qui recherchent un écran de grande taille, cela peut convenir.

Spécifications :

Écran 4K incurvé de 39,7 pouces (5K2K) (5120 x 2160 à 60 Hz) Format 140 PPI 21:9 (mal étiqueté comme 16:9 sur le site Web de Dell) 90 W pass-thru DCI-P3 à 98 % Prix de détail suggéré : 2 099 $ – souvent disponible pour moins cher

Dell fabrique également l’UltraSharp en versions 32 pouces et 27 pouces.

Moniteurs LG UltraFine OLED Pro – à venir à l’été 2021

Une autre annonce intéressante au CES cette année était le nouveau moniteur LG UltraFine OLED Pro. Il s’agit d’un écran USB-C de 32 pouces qui est 5 pouces plus grand que l’UltraFine de 27 pouces.

Le passage à l’OLED est ici intéressant. Bien qu’il existe certains avantages comme des noirs plus noirs, et plus encore, il peut y avoir des inquiétudes concernant le burn-in de l’affichage. Le moniteur UltraFine OLED Pro semble être environ deux fois plus mince que les écrans LG UltraFine actuels.

Avec un écran plus grand et le passage à OLED, nous nous attendons à ce que cela dépasse le prix de détail de 1 299 $ de l’écran LCD 27 pouces 5K UltraFine.

En mars, LG a fait une présentation privée (via ComputerBase) montrant plus de détails sur le prochain moniteur UltraFine OLED Pro. Au lieu d’un seul modèle de 32 pouces, il s’agira en fait d’une gamme de quatre nouveaux écrans.

Il y aura une version 27 pouces du 32EP950, le 27EP950. Pendant ce temps, les nouveaux 27BP95E et 32BP95E comprendront un capot lumineux et un auto-étalonnage avec des colorimètres intégrés.

La nouvelle gamme UltraFine OLED Pro devrait être lancée à l’été 2021 avec des prix supérieurs compris entre 3 000 et 4 000 €.

Spécifications :

Options d’écran OLED 27 et 31,5 pouces Résolution 4K 3840 x 2160 USB-C avec alimentation pass-thru de 90 W jusqu’à 500 nits de luminosité Dolby HDR 400 True Black Temps de réponse 1 ms Profondeur de couleur 10 bits 2 x DisplayPort 3 x USB 1 x HDMI DCI P3 à 99 % Adobe RVB 99 % PDSF : 3 000 $+ Date de sortie : été 2021

Écrans LG UltraFine approuvés par Apple

Écrans LG UltraFine 24 et 27 pouces

Alors que l’écran UltraFine de 27 pouces (examiné) est vraiment la seule option sur le marché pour prendre en charge USB-C/Thunderbolt 3 à une résolution complète de 5K, le prix de 1 300 $ peut en faire une vente difficile pour certains, d’autant plus qu’il ne l’a pas été. changé depuis 2016.

Un autre compromis ici est des lunettes plus volumineuses pour une webcam intégrée, bien que ces écrans offrent une configuration d’E/S solide. Un autre aspect qui distingue ces écrans est la large gamme de couleurs P3 et la puissance de 85 W.

Les modèles actuels sont les écrans UltraFine 5K 27 pouces et 4K 24 pouces.

À presque la moitié du prix, le 24 pouces 4K UltraFine est une option convaincante pour un écran approuvé par Apple. La version 24 pouces a remplacé le modèle 4K 21,5 pouces en mai dernier et coûte environ 700 $. Découvrez notre critique complète ici.

Si vous êtes tenté par ces écrans, vous pouvez également garder un œil sur 9to5Toys, où nous avons vu des modèles remis à neuf certifiés de l’écran 5K à 1 300 $ aller pour aussi peu que 550 $.

Meilleurs écrans USB-C/Thunderbolt sur un budget

Bien qu’il existe des écrans solides sur le marché qui incluent l’USB-C avec des résolutions inférieures à 4K, dépenser plusieurs centaines de dollars pour un nouvel écran avec une qualité d’image inférieure à celle à laquelle vous êtes habitué sur votre MacBook ne vous conviendra pas. pour beaucoup.

Voici quelques-uns des meilleurs écrans USB-C qui offrent une résolution 4K à 600 $ ou moins.

LG 32 pouces 32UP550-W – Nouveau pour juin

Cette nouvelle version économique de LG est une option plus convaincante que son ancienne version 4K 27UK850 de 27 pouces. Le 32UP550-W dispose d’un écran de 32 pouces, d’une résolution 4K, d’un port USB-C, d’une alimentation de 96 W et plus encore.

Spécifications :

1 x USB-C avec alimentation 96 W 2 x HDMI 1 x DisplayPort 2 x USB 3.0 1 x prise casque Format 16:9 Taux de rafraîchissement de 60 Hz Luminosité jusqu’à 350 nits Résolution 3840 x 2160 DCI-P3 à 90 % HDR10 Antireflet finir PDSF à 450 $

Cet écran USB-C 4K abordable de 32 pouces de LG est disponible à la commande sur Amazon maintenant avec des livraisons expédiées à partir de juillet.

LG 27UK850

Cet écran USB-C 4K est le successeur de l’ancien modèle 27UD88 de LG que nous avons examiné il y a quelques années. Le modèle 27UK850 de 27 pouces est doté d’un panneau IPS rétroéclairé par LED avec prise en charge HDR10, AMD Freesync et une connectivité USB-C à câble unique.

Le 27UK850 propose deux ports USB 3.1, mais comme le modèle précédent, lorsque vous utilisez 4K à 60 Hz, vous êtes limité aux vitesses USB 2.0. Il aurait été agréable de voir une puissance de 87 W pour le chargement à pleine vitesse du MacBook Pro 15 pouces, mais cela ne devrait pas être un problème pour la plupart des utilisateurs.

1 x USB-C v. 3.1 avec 60 W PD 2 x HDMI 1 x Display Port 2 x USB v. 3.1 gen1 Port audio 3,5 mm Format 16:9 Taux de rafraîchissement 60 Hz Résolution 3840 x 2160 sRGB 99 % AMD Freesync Finition antireflet Habituellement disponible autour de 500 $-600 $

Pour un examen plus approfondi de cet écran, consultez notre critique ici.

Le LG 27UK850 est disponible sur Amazon.

Smart Monitor M7 de 32 et 43 pouces de Samsung – Nouveau pour mai

Nouveau pour mai 2021, Samsung a lancé une version 43 pouces du Smart Monitor M7 avec les mêmes spécifications générales que son petit frère 32 pouces qui coûtera 600 $.

Vous bénéficiez d’excellentes fonctionnalités à un prix abordable, telles que la résolution 4K, USB-C, AirPlay 2, etc. Cependant, il semble que la qualité de l’image ne soit pas son point fort.

Vous n’obtenez pas non plus de choses comme une prise audio 3,5 mm, DisplayPort et la luminosité n’est que de 300 nits.

1 x USB-C avec 65W PD 2 x HDMI 3 x USB 2.0 Format 16:9 Taux de rafraîchissement de 60 Hz Luminosité de 300 nits Résolution de 3840 x 2160 sRGB 99% HDR10 Finition antireflet Fonctions Smart TV, y compris AirPlay 2 PDSF à 400 $ pour 32- pouce, 600 $ pour 43 pouces

Vous pouvez en savoir plus sur les Samsung M7 de 32 et 43 pouces sur le site Web de l’entreprise et les trouver en vente chez Best Buy (les 43 pouces n’apparaissent pas encore).

ASUS Designo

Cet écran offre presque toutes les mêmes fonctionnalités que le LG UK850 avec une esthétique légèrement différente. Le panneau IPS rétroéclairé par LED ne prend pas en charge HDR10 et AMD FreeSync, mais sinon, ses spécifications s’empilent presque à l’identique.

1 x USB-C v. 3.1 avec 60W PD 1 x HDMI 1 x port audio DisplayPort 3,5 mm 2 x USB v. 3.1 gen1 16:9 format d’image 60Hz taux de rafraîchissement 3840 x 2160 résolution 100% sRGB Eye Care filtre lumière bleue Anti- finition éblouissante Habituellement disponible autour de 500 $

ASUS Designo est disponible sur Amazon.

Tenir?

Vous envisagez d’attendre encore un peu pour voir ce que les autres fabricants proposeront dans les mois à venir ? Si vous sentez que vous ne pouvez pas faire de compromis sur une résolution 4K mais que vous êtes prêt à économiser de l’argent en sautant la connectivité USB-C/Thunderbolt, Philips propose un écran 4K de 27 pouces pour un prix bien inférieur au prix des autres écrans. sur cette liste. AOC propose également une option 4K de 27 pouces comparable.

En outre, Apple travaillerait sur un écran de marque plus abordable, plus proche de son ancien écran Thunderbolt à 999 $.

Side-car

Une autre option si vous souhaitez attendre un peu plus longtemps avant de prendre un nouvel écran externe, utilisez l’excellente fonctionnalité macOS Sidecar qui vous permet d’utiliser un iPad comme écran secondaire.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :