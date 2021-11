Meilleurs émetteurs Bluetooth pour votre ancien autoradio | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous avez une vieille voiture et que vous souhaitez utiliser ses haut-parleurs pour diffuser votre musique à partir de podcasts Spotify, ces émetteurs vous aideront pour très peu d’argent.

Le mélange de la nouvelle normalité et du manque d’approvisionnements et de puces dans le monde automobile, a généré un curieux effet multipliant la vente de voitures d’occasion.

Si vous faites partie de ces personnes qui ont dû acheter une vieille voiture pour aller travailler et que vous souhaitez écouter de la musique même si vous avez une vieille sono, cela vous intéresse.

Pour pouvoir écouter votre musique préférée sur Spotify ou dans toute autre application dans une vieille voiture avec un autoradio, il vous suffit d’avoir un émetteur Bluetooth car c’est la solution la plus simple et la moins chère que vous trouverez.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Ces émetteurs Bluetooth fonctionnent parce que ils émettent le signal qui vient de votre mobile vers une bande radio FM. Vous n’avez qu’à syntoniser la radio et vous aurez votre musique et votre podcast disponibles à chaque fois que vous monterez dans la voiture.

D’autres émetteurs Bluetooth fonctionnent avec entrée audio 3,5 mm. Il s’agit d’une solution à laquelle il faut incorporer un câble USB pour l’alimentation dont il a besoin, il faudra donc peut-être le combiner avec un chargeur allume cigare.

Émetteur Bluetooth / FM Cocoda

Émetteur Bluetooth et FM Cocoda sur Amazon

L’un des produits les plus vendus sur Amazon pour écouter de la musique depuis votre mobile sur les anciennes radios est cet adaptateur Cocoda.

Il est livré dans un format de connexion allume-cigare et dispose de deux ports USB et d’un émetteur radio FM à courte portée afin que seule votre voiture puisse capter le signal et ne pas déranger les autres conducteurs.

Il prend également en charge les cartes microSD ou une clé USB pour lire de la musique directement à partir de sa mémoire.

La meilleure chose est qu’il est très bon marché. Il ne vous coûtera que 17,99 euros.

Émetteur et récepteur Bluetooth UGREEN

Émetteur et récepteur Bluetooth UGREEN

Parmi les récepteurs Bluetooth qui se connectent directement à une prise jack 3,5 mm, ou à un port casque, est-ce UGREEN petit adaptateur Bluetooth.

Il vous suffit de le connecter au port casque et de le rechercher dans les paramètres Bluetooth de votre mobile. Ils s’apparieront instantanément et vous pourrez envoyer n’importe quel son directement aux haut-parleurs de la voiture.

Vous avez la possibilité d’activer un mode pour connecter un seul appareil ou en utiliser deux, comme par exemple deux écouteurs.

Il nécessite de charger sa petite batterie, ce qui lui donne une autonomie d’environ 8 heures d’utilisation.

Son prix n’est que de 24,99 euros, mais sur Amazon vous pouvez le trouver avec un bon de réduction de 10%.

Transmetteur Bluetooth et FM Sonru

Transmetteur Bluetooth et FM Sonru sur Amazon

est Adaptateur Bluetooth avec émetteur FM Sonru Il est conçu pour être utilisé avec le connecteur allume-cigare de la voiture et pour placer son panneau de commande dans un endroit où vous pouvez l’avoir le plus près possible pour éviter les distractions.

Il dispose du Bluetooth 5.0 et est capable d’émettre un signal radio FM. L’adaptateur allume-cigare dispose de 2 ports USB afin que vous puissiez l’utiliser en même temps pour recharger votre mobile ou votre téléphone portable.

Il peut être utilisé comme un kit mains libres ou pour jouer de la musique directement à partir de cartes microSD ou avec un câble de 3,5 mm.

Émetteur FM à écran Clydek

Clydek Display Bluetooth et émetteur FM sur Amazon

Un émetteur Bluetooth et FM qui a tout pour plaire, même un écran. c’est de la marque Clydek et il a tout ce dont vous avez besoin pour éviter d’avoir à acheter un autre autoradio.

Il se branche directement sur la prise allume cigare de la voiture, il dispose d’un écran LCD qui affiche des informations telles que la fréquence radio pour laquelle il émet, un égaliseur ou encore des informations sur ce qu’il joue.

En plus du Bluetooth pour une utilisation avec votre mobile, il dispose de 2 ports USB qui peuvent être utilisés pour recharger votre mobile ou pour connecter une clé USB. De plus, il dispose d’un lecteur de carte microSD et d’une prise jack 3,5 mm.

Vous le trouverez sur Amazon pour 25,99 euros.

Émetteur Bluetooth Sytech

Transmetteur FM mains libres Sytech sur composants PC

Si vous souhaitez un émetteur FM avec Bluetooth simple d’utilisation et que vous puissiez régler en position, ce produit de la marque Sytech C’est une bonne solution.

Il dispose d’une connexion allume cigare et de deux ports UBS, un sur le connecteur et un sur l’écran pour connecter, en plus d’un câble USB du mobile, une clé USB puisqu’il peut lire directement les MP3.

Vous pouvez régler la fréquence FM à partir de son écran, ainsi que l’utiliser comme un kit mains libres pour éviter les distractions.

Vous pouvez le trouver dans PcComponentes pour 22,90 euros et avec la livraison gratuite.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.