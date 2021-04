Meilleurs émulateurs Game Boy et Game Boy Advance pour Android 2021

En dehors de la NES et de la SNES, la Game Boy fait partie des autres consoles les plus populaires à émuler. Compte tenu de la popularité de la Game Boy, de la Game Boy Color et de la Game Boy Advance, il est logique d’utiliser la puissance new-age de votre smartphone pour jouer à ces classiques.

Le problème pour trouver les meilleurs émulateurs Game Boy et Game Boy Advance pour Android est qu’il y a tellement d’options différentes à choisir, ce qui n’est pas le pire problème à avoir. Heureusement, certains développeurs ont permis à nos favoris de se démarquer facilement.

Les 3 meilleures applications

Plus d’options

Les meilleurs émulateurs Game Boy et Game Boy Advance pour Android

Il n’est pas surprenant que notre sélection des meilleurs émulateurs pour Android soit également le meilleur émulateur Game Boy et Game Boy Advance pour Android. ClassicBoy permet de jouer à des jeux à partir d’un éventail de consoles classiques, mais les diverses fonctionnalités intégrées à l’application en font un premier choix facile.

Lorsque vous essayez de trouver des émulateurs pour certains jeux et ROM, vous vous retrouverez probablement à télécharger plusieurs applications en fonction de ce que vous jouez. Avec John GBAC, vous n’avez pas à vous en occuper. Cet émulateur combine les émulateurs Game Boy Color et Game Boy Advance en un seul package.

Si vous cherchez vraiment ce coup de pied dans l’os de la nostalgie, alors Garçon de pizza va être la voie à suivre. Il existe différents thèmes intégrés à ces applications qui peuvent donner à votre téléphone l’apparence et le son de la Game Boy que vous transportez partout.

1. ClassicBoy

Que vous recherchiez le meilleur émulateur Game Boy ou que vous souhaitiez simplement profiter des classiques d’autres consoles, ClassicBoy est un excellent choix. L’application vous permet de lire des ROM à partir d’une myriade d’anciennes consoles, notamment Game Boy, GBC et GBA.

Lors de votre premier démarrage, ClassicBoy présente une liste de modules de console préinstallés parmi lesquels choisir. Game Boy, Game Boy Color et Advance sont tous regroupés, vous devrez donc sélectionner celui-ci. À partir de là, vous entrerez dans la section Game Chooser et localiserez la ROM que vous essayez de charger.

Comme c’est le cas avec de nombreux autres émulateurs, vous pouvez personnaliser la disposition des boutons à l’écran ou vous pouvez utiliser un contrôleur Bluetooth pour lire ces classiques. L’une des meilleures choses à propos de ClassicBoy est que vous n’avez pas à payer pour beaucoup de fonctionnalités supplémentaires. Seules quelques fonctionnalités sélectionnées sont verrouillées derrière l’achat intégré de ClassicBoy Gold, y compris la possibilité de charger et de démarrer automatiquement une partie à partir d’un état de jeu précédemment enregistré.

Plutôt robuste

ClassicBoy

Le meilleur émulateur pour Android

Après avoir téléchargé ClassicBoy pour la première fois, il est facile de comprendre pourquoi c’est l’un des meilleurs émulateurs pour Android. L’application prend en charge un éventail d’autres consoles, en plus de la gamme Game Boy, et vous permet de personnaliser l’interface.

2. John GBAC

Source: Andrew Myrick / Android Central

Si vous avez déjà été intéressé par l’émulation de jeux sur Android dans le passé, il y a de fortes chances que vous ayez rencontré des émulateurs John. Ce sont quelques-uns des meilleurs émulateurs Game Boy et Game Boy Advance pour Android, mais vous n’avez plus besoin de télécharger deux applications distinctes. Maintenant, il y a John GBAC, qui combine le meilleur de John GBC et John GBA dans une seule application.

Après avoir donné à John GBAC la permission d’afficher votre dossier d’émulateurs, une liste de jeux compatibles vous sera présentée. Au début, l’application n’affichera que des arrière-plans noirs pour chaque jeu, mais dès que vous commencez à en jouer et que vous enregistrez votre progression, un instantané de votre dernière position remplira la case.

John GBAC comprend également une variété de thèmes différents, dont certains correspondent aux options de couleurs classiques GBA et GBC, ainsi qu’une option de couleur NES et SNES. Vous pouvez même personnaliser votre interface. Si vous ne voulez jouer qu’à des jeux Game Boy, GBC ou GBA, cela ne va pas beaucoup mieux.

Deux en un

John GBAC

Combiner le meilleur dans une seule application

Au lieu de compter sur deux applications distinctes pour vos jeux Game Boy et Game Boy Advance, John GBAC combine les deux dans une superbe application.

3. Émulateurs Pizza Boy (GBA / GBC)

Source: Andrew Myrick / Android Central

Un autre ensemble d’émulateurs populaires provient des émulateurs de pizza avec la série d’applications Pizza Boy. Cependant, contrairement aux autres options de cette liste, Pizza Emulators se concentre uniquement sur les émulateurs Game Boy Advance et Game Boy Color pour Android. Il existe deux versions de l’application disponibles, l’une conçue pour la Game Boy Advance et l’autre pour la Game Boy Color. Ensuite, il existe des versions Pro également disponibles qui débloquent encore plus de fonctionnalités à partir des applications gratuites.

Ce qui aide Pizza Boy à se démarquer de la foule, c’est la conception de l’application et les différents thèmes disponibles. Au lieu de simplement lancer des commandes sans inspiration et sans thème sur votre écran, Pizza Boy essaie de vous faire sentir comme si vous teniez réellement l’une de ces vieilles consoles. Il fonctionne parfaitement avec les contrôleurs tiers, vous permettant de remapper facilement certains boutons en fonction des jeux auxquels vous jouez.

C’est formidable d’avoir un émulateur qui fonctionne bien et gère facilement vos ROM, mais les thèmes ajoutés sont une excellente touche. La seule considération à garder à l’esprit est que si vous choisissez d’utiliser les versions gratuites, vous devrez faire face à des publicités occasionnelles apparaissant entre les menus de paramètres. Mais vous n’aurez jamais à vous soucier d’une publicité vous interrompant au milieu de cette bataille de boss.

Personnalisez tout

Pizza Boy GBA

Amusez-vous avec la personnalisation

Pour avoir le sentiment nostalgique de jouer à ces jeux classiques de Game Boy, pourquoi ne pas obtenir un émulateur qui ressemble aux consoles portables? C’est là que PizzaBoy excelle.

Autres excellentes options

Bien qu’ils ne figurent pas tout à fait dans notre top trois, voici d’autres excellents émulateurs Game Boy et Game Boy Advance à essayer.

GBA.emu et GBC.emu

Source: Andrew Myrick / Android Central

C’est vraiment génial lorsque vous trouvez un développeur (ou une équipe de développeurs) dédié à fournir une expérience fantastique sur plusieurs applications. C’est ce que vous trouverez à la fois avec GBA.emu et GBC.emu de Robert Broglia. Le développeur propose 11 émulateurs différents à télécharger et à utiliser, mis en évidence par GBC.emu et GBA.emu, qui prennent en charge les codes de triche, les commandes à l’écran configurables et les contrôleurs externes.

Cependant, contrairement aux autres émulateurs de cette liste, vous ne pourrez pas essayer l’application avant de décider de franchir le pas. Ces deux émulateurs sont payés à l’avance, mais nous vous recommandons de leur donner une chance. Les applications sont régulièrement mises à jour et vous pouvez même suivre la progression du développement sur GitHub.

Suivez le développement

GBA.emu

Gardez une trace des changements à venir

GBA.emu et GBC.emu sont d’excellents émulateurs pour Android qui incluent des palettes de couleurs personnalisables et des commandes à l’écran configurables.

RetroArch

RetroArch est l’un de ces émulateurs de couteau suisse que vous pouvez utiliser pour émuler jusqu’à près de 127 consoles différentes des années passées. Il existe deux versions de RetroArch, la version standard étant conçue et optimisée pour les appareils 32 bits, tandis que RetroArch Plus est développé spécifiquement pour les appareils 64 bits.

L’application est open-source et basée sur la populaire interface Libretro, offrant de très bonnes fonctionnalités. Bien que la conception de la version Android puisse avoir un peu de courbe d’apprentissage, une fois que vous avez tout compris, il y a beaucoup à aimer. De plus, en plus de jouer à vos jeux Game Boy préférés, vous pourrez utiliser une seule application pour plonger dans d’autres consoles des années passées.

couteau suisse

RetroArch

Jouez à tout et n’importe quoi

RetroArch est l’un de ces émulateurs qui vous permettent de jouer à des jeux à partir d’une multitude de consoles. Et ce n’est pas parce qu’il n’a pas la meilleure interface utilisateur que vous ne devriez pas essayer.

Lémuroïde

Source: Andrew Myrick / Android Central

Si vous prenez RetroArch et lui donnez une meilleure interface utilisateur sans perdre trop de fonctionnalités, vous vous retrouvez avec Lemuroid. L’application est relativement nouvelle sur le Play Store, mais est basée sur le même cadre que RetroArch, ce qui en fait une excellente alternative. Lemuroid facilite également le jumelage de l’un des meilleurs contrôleurs de jeu à utiliser avec les émulateurs Android, de sorte que vous n’êtes pas obligé d’utiliser les commandes à l’écran.

Vous pourrez jouer à vos ROM classiques Game Boy préférées, ainsi qu’à d’autres consoles sélectionnées. Lemuroid peut être configuré pour enregistrer et restaurer automatiquement les états de votre jeu, tout en prenant en charge le multijoueur local et bien plus encore. Tout cela est fait sans masquer les fonctionnalités derrière un achat intégré ou vous lancer un tas de publicités.

Oubliez les publicités

Lémuroïde

Entièrement gratuit pour jouer et profiter

Alors que RetroArch est arrivé en premier sur le Play Store, Lemuroid est là pour fournir une interface utilisateur plus agréable. L’application facilite la localisation de vos ROM et de vos jeux, ainsi que la personnalisation des commandes à l’écran.

Mon garçon! Émulateurs (GBA / GBC)

Source: Andrew Myrick / Android Central

Tout comme nous l’avons vu avec Pizza Boy, le My Boy! La série d’émulateurs n’est disponible que pour ceux qui veulent jouer aux jeux Game Boy Color ou Game Boy Advance. Il existe des versions gratuites disponibles pour chaque application, ainsi que des versions payantes qui débloquent quelques fonctionnalités supplémentaires et suppriment les publicités des applications gratuites.

Le seul hic avec My Boy! Les émulateurs, c’est qu’ils n’ont pas été activement développés depuis quelques années. Nous n’avons rencontré aucun problème avec les ROM que nous avons utilisées avec les émulateurs, mais ne vous attendez pas à une interface ou à une expérience aussi élaborée que les autres de cette liste.

Fonctionne toujours très bien

Mon garçon! Émulateurs GBA

Un choix classique pour les classiques

Le My Boy! Les émulateurs existent depuis des années, mais ils n’ont pas non plus été activement mis à jour depuis un certain temps. Quoi qu’il en soit, ces deux fonctionnent toujours assez bien, même si vous voudrez peut-être vous en tenir aux versions gratuites.

Un nouveau challenger apparaît!

