Meilleurs émulateurs Raspberry Pi 2021

Ce n’est un secret pour personne que le Raspberry Pi est l’une des séries d’ordinateurs les plus polyvalentes disponibles aujourd’hui. Ils ne coûtent pas des centaines de dollars, mais peuvent fournir des heures de plaisir et de divertissement tout en vous aidant à vous renseigner sur le codage et le monde d’Unix. C’est incroyable de se rendre compte de la puissance d’une carte de la taille d’une carte de crédit (ou même plus petite).

À vrai dire, alors que certains peuvent bricoler le Raspberry Pi dans le but de bloquer toutes les publicités sur leur Wi-Fi domestique, de nombreuses personnes voudront se lancer à cause de l’émulation de jeu rétro. Que vous utilisiez le Raspberry Pi 400 ou même quelque chose d’un peu plus petit comme le Raspberry Pi Zero, l’émulation de jeu rétro est extrêmement amusante une fois configurée. Pensez à toutes les heures passées à jouer à ces jeux classiques de votre enfance et maintenant vous pouvez revivre l’excitation avec les meilleurs émulateurs Raspberry Pi.

Offres VPN: licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Les 3 meilleures applications

Certains des meilleurs émulateurs Raspberry Pi autonomes

Ce sont les meilleurs émulateurs Raspberry Pi

En ce qui concerne les meilleurs émulateurs Raspberry Pi, il n’y a rien d’aussi robuste et intuitif que RetroPie. Le processus d’installation est rapide et facile, et vous pouvez facilement télécharger vos ROM et démarrer en un rien de temps.

Bien que RetroPie soit une excellente option, il y en a qui n’ont pas besoin d’autant de fonctionnalités robustes, et c’est là que Lakka entre en jeu. Cet émulateur offre une interface plus simpliste avec un support de fonds d’écran dynamiques pour la plupart des meilleurs contrôleurs.

RetroPie et Lakka utilisent tous les deux RetroArch, mais vous pouvez également installer RetroArch directement sur votre Raspberry Pi. Il y a plus d’émulateurs que vous ne pouvez l’imaginer qui peuvent être implémentés, vous pourrez donc émuler à peu près n’importe quel jeu.

1. RetroPie

Source: Android Central

Si vous cherchez à créer une console de jeu rétro avec l’un des meilleurs contrôleurs Raspberry Pi et un émulateur, le premier endroit où vous vous arrêterez est sans doute RetroPie. C’est un favori des fans pour beaucoup car il a à peu près tous les émulateurs intégrés, grâce au travail en tandem avec RetroArch et d’autres pour fournir des émulateurs. L’interface de RetroPie est personnalisable et il y a plus qu’assez d’ajustements de personnalisation pour rendre votre interface unique.

Installer RetroPie sur votre Raspberry Pi est assez facile, et une fois que vous êtes opérationnel, vous pouvez même utiliser RetroPie Manager sur le Web pour charger vos ROM. Cela vous évite d’avoir à vous soucier de brancher une clé USB chaque fois que vous souhaitez ajouter une ROM à votre console RetroPie. Vous pouvez même “gratter” les informations de la ROM afin d’obtenir la pochette et les descriptions appropriées pour vos jeux.

En ce qui concerne le support du contrôleur, le ciel est la limite. Vous pouvez utiliser l’un des meilleurs contrôleurs Raspberry Pi avec RetroPie. Vous pouvez même personnaliser le graphique et les filtres pour donner l’impression que votre écran est en train de jouer sur un tube cathodique. Vous pouvez même obtenir les graphismes les plus nets possibles pour un jeu de plus de 20 ans.

Le meilleur pour la plupart

RetroPie

Installation facile et grande compatibilité

RetroPie est l’interface la plus robuste pour ceux qui veulent un excellent émulateur Raspberry Pi. Vous pouvez même configurer RetroPie pour charger vos ROM sur votre réseau au lieu d’avoir à brancher une clé USB sur votre Pi chaque fois que vous souhaitez ajouter un nouveau jeu.

2. Lakka

Source: Android Central

Bien qu’il ne soit pas aussi connu que RetroPie, Lakka est une excellente alternative. L’interface elle-même est un peu différente, mais facilite toujours la mise en route de vos ROM. Il utilise également RetroArch pour apporter une compatibilité et plus de fonctionnalités à votre Raspberry Pi pour vos besoins de jeu rétro.

Lakka fonctionne avec à peu près toutes les consoles rétro auxquelles vous pouvez penser, allant de la NES et même prenant en charge les jeux Sony PSP. Il est compatible avec presque tous les modèles de Raspberry Pi sur le marché, et comme il utilise RetroArch, vous trouverez des fonctionnalités très intéressantes telles que le multijoueur, les shaders, les états de sauvegarde et bien plus encore. Dès la sortie de la boîte, vous trouverez un support pour certains des meilleurs contrôleurs Raspberry Pi, y compris le contrôleur Xbox 360 et pratiquement tout ce qui vient de 8Bitdo.

Bien qu’il n’ait pas autant d’options de personnalisation que RetroPie, Lakka fait toujours le travail et constitue une excellente option de sauvegarde pour beaucoup. Il est entièrement gratuit à télécharger et facile à installer, comme tout ce que vous trouverez dans cette liste des meilleurs émulateurs Raspberry Pi.

Le prochain meilleur

Lakka

Une interface plus simpliste à émuler

Si vous ne voulez pas tous les fioritures supplémentaires offertes par RetroPie, alors Lakka est la voie à suivre. Il fonctionne presque aussi bien que les autres émulateurs et peut être personnalisé si vous souhaitez changer son apparence.

3. RetroArch

Alors que RetroPie et Lakka utilisent RetroArch pour leurs ensembles de fonctionnalités et offrent des interfaces plus élégantes, il y a une raison pour laquelle RetroArch n’est pas seulement en haut de la liste. Ce n’est pas le plus simple à installer, en particulier pour les débutants, car il peut y avoir beaucoup de lignes de code à saisir pour que les choses fonctionnent correctement.

Cependant, si vous ne voulez pas jouer avec l’une des deux premières options, il est possible d’installer RetroArch directement sur votre Raspberry Pi. Il fonctionnera comme le même émulateur sur votre Mac ou PC, vous permettant de démarrer vos jeux rapidement. Nous vous recommandons simplement d’essayer quelques jeux et ROM différents, puis de bricoler les différents paramètres d’affichage et de performances pour vous assurer que vous obtenez la meilleure expérience possible.

Tous les émulateurs

RetroArch

L’option la plus robuste pour les émulateurs

Il n’a peut-être pas l’interface la plus élégante, mais si vous voulez avoir autant d’émulateurs que possible, RetroArch est la solution.

Quelques excellents émulateurs Raspberry Pi autonomes

Si vous recherchez un émulateur Raspberry Pi spécifique à installer pour pouvoir jouer à vos jeux, voici quelques-uns de nos favoris.

PPSSPP

Il semble que Sony ne sache pas exactement quoi faire lorsqu’il s’agit de continuer à fournir un support pour la PSP et son magasin de jeux. La société a annoncé que le magasin serait fermé, avant d’inverser récemment son cours. Mais si vous avez déjà rempli votre bibliothèque de jeux PSP et que vous souhaitez jouer à ces jeux sur le Raspberry Pi, vous voudrez vérifier PPSSPP. Cet émulateur est également considéré comme l’un des meilleurs émulateurs pour Android, donc pouvoir l’utiliser sur le Raspberry Pi peut être une seconde nature pour vous.

Étant donné que l’écran que vous utilisez est probablement une résolution un peu plus élevée que celle de la PSP, vous vous demandez peut-être comment la mise à l’échelle fonctionne avec PPSSPP. Eh bien, les développeurs ont ajouté une fonction de mise à l’échelle 2x qui vous offre une résolution un peu meilleure, et cela fonctionne avec la plupart des jeux PSP les plus populaires lorsqu’ils sont émulés. Vous pourriez rencontrer quelques problèmes ici et là avec les jeux à forte intensité graphique, mais ces problèmes sont rares.

Pour les fans de Sony

PPSSPP

Le meilleur émulateur PSP pour toutes les plateformes

PPSSPP n’est pas seulement l’un des meilleurs émulateurs pour Android, mais c’est aussi l’un des meilleurs pour le Raspberry Pi. Il peut être installé en tant qu’application distincte sur Raspberry Pi, et vous pourrez passer à l’échelle jusqu’à 2x sur de nombreux jeux PSP pour une meilleure qualité de lecture.

Redream

Sur le papier, il peut sembler que la Sega Dreamcast ne fonctionne vraiment pas aussi bien que les autres consoles à son apogée. Cela était dû au manque de support tiers pour les nouveaux jeux, ce qui a marqué la disparition prématurée d’une console considérée en avance sur son temps. Alors que Dreamcast n’était disponible que pendant quelques années avant d’être retiré, il a gagné un petit culte avec les titres fantastiques disponibles. Avec Redream, vous pouvez revivre la Dreamcast et jouer à certains des meilleurs jeux que nous ayons jamais vus.

Redream permet de mettre à l’échelle ces jeux classiques à une résolution de 1080p ou même de 4K, offrant une expérience de jeu nette alimentée par le Raspberry Pi. Redream dispose également d’un taux de compatibilité de bibliothèque de 85%, ce qui signifie que presque tous les jeux que vous souhaitez émuler à partir de Dreamcast peuvent être réalisés sans trop de problèmes. Les développeurs proposent également un paiement premium unique de 5 $ qui offre un rendu haute définition et la possibilité de créer plusieurs états de sauvegarde par jeu. De plus, vous serez récompensé par un «rôle de serveur Discord personnalisé» si vous effectuez une mise à niveau.

Dreamcast continue de vivre

Redream

Profitez du Sega Dreamcast sur votre Pi

Bien que la Sega Dreamcast n’ait pas eu une longue durée de vie, la console était en avance sur son temps et proposait pas mal de bons jeux. Avec Redream, vous pouvez jouer à tous ces jeux, et plus encore, sur votre Raspberry Pi.

DOSBox

Source: DOSBox

Il existe un émulateur MS-DOS disponible pour à peu près toutes les plates-formes imaginables, y compris le Raspberry Pi. Avec DOSBox, vous pouvez jouer à ces jeux MS-DOS classiques comme Doom, Oregon Treail, Quake et bien d’autres classiques. L’interface est un peu difficile à gérer après son installation, mais le plus gros problème viendra d’essayer de naviguer dans les menus dans une interface classique par rapport à ce à quoi vous êtes probablement habitué.

DOSBox est gratuit à télécharger et peut être installé directement à partir de la fenêtre Terminal de votre Raspberry Pi si vous ne souhaitez pas passer par le processus de téléchargement puis de transfert. Bien que DOSBox fonctionne avec les contrôleurs, vous devrez probablement configurer les raccourcis clavier appropriés. Cependant, nous vous recommandons probablement de vous en tenir au clavier pour profiter de l’expérience de jeu rétro.

Plus vieux que la vieille école

DOSBox

Le clavier et la souris sont probablement les meilleurs

Les jeux MS-DOS ne sont peut-être pas la première idée que vous rencontrez lorsque vous essayez d’émuler des jeux rétro, mais avec DOSBox, vous pouvez jouer à ces jeux sur votre Raspberry Pi. Bien que vous trouviez une certaine compatibilité de contrôleur, il est probablement préférable d’utiliser simplement un clavier et une souris pour obtenir l’expérience classique.