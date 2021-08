Meilleurs endroits pour acheter Arcblock (ABT) après avoir gagné 118% au cours des dernières 24 heures

Le prix d’Arcblock (ABT) a connu une augmentation de 118% au cours des dernières 24 heures après une tendance haussière soutenue au cours des 30 derniers jours. Ce récent mouvement de prix incite les investisseurs à se tourner vers Arcblock (ABT) et la plupart recherchent les meilleurs endroits pour l’acheter.

Suite à une demande accrue, Invezz a rédigé le court article suivant pour aider les investisseurs à répondre à la question de savoir où acheter des pièces Arcblock (ABT) et également savoir de quoi il s’agit.

Meilleurs endroits pour acheter des jetons Arcblock

Notre équipe de professionnels a mené des recherches approfondies et identifié les éléments suivants comme les meilleures plates-formes pour acheter Arcblock (ABT) en ligne :

eToro

eToro est l’une des principales plateformes de trading lorsqu’il s’agit d’investir dans des actifs cryptographiques. La plate-forme eToro regorge de fonctionnalités telles que le trading de copie, des graphiques techniques avancés et une multitude d’outils de trading, et est idéale pour les débutants et les professionnels.

bitFlyer

Facile à acheter et à vendre Bitcoin, Ethereum, litecoin et autres monnaies virtuelles avec des euros sur la plus grande bourse du monde. Négociez en toute confiance en sachant que bitFlyer est une institution financière agréée en Europe, au Japon et aux États-Unis.

Qu’est-ce que la devise Arcblock ?

Arcblock (ABT) est le jeton natif de la plate-forme de blockchain ArcBlock, une plate-forme conçue pour aider les développeurs à créer et à mettre en œuvre des applications de blockchain décentralisées (DApps).

ArcBlosk est une plate-forme blockchain 3.0 complète où les utilisateurs peuvent créer, implémenter et gérer facilement des DApps.

L’Arcblock (ABT) est un jeton ERC20 ; ce qui signifie qu’il est compatible avec les portefeuilles crypto ETH. Il est utilisé pour effectuer des paiements au sein de l’écosystème ArcBlock.

Devriez-vous acheter de la devise Arcblock aujourd’hui ?

Après une longue période sans mouvements de prix majeurs, la récente flambée du prix d’Arcblock indique que la pièce Arcblock pourrait être une excellente opportunité d’investissement. Si vous êtes convaincu que vous devriez acheter la pièce, inscrivez-vous simplement sur l’une des plateformes que nous avons décrites dans les «Meilleurs endroits pour acheter des tokens Arcblock».

Cependant, il est important de noter qu’investir dans des crypto-monnaies est extrêmement risqué en raison de la volatilité de leurs prix.

Prévision de prix Arcblock

Il est difficile de fournir une prévision de prix décisive des meilleurs endroits pour acheter des jetons Arcblock, d’autant plus que le marché des crypto-monnaies est extrêmement volatil et que de grandes fluctuations du marché peuvent se produire à tout moment. Néanmoins, la récente tendance haussière peut être une indication d’une tendance haussière à long terme qui pourrait amener la pièce à tester son plus haut historique avant la fin de 2021.

Réactions Arcblock sur les réseaux sociaux

Après près de deux mois de 20 itérations internes et des dizaines de mises à jour de produits, ArcBlock Block Explorer version 2.0 est sorti, qui est la première version externe de l’explorateur de blocs de deuxième génération de @ArcBlock_io. https://t.co/hTvdntHSm4 pic.twitter.com/RfxH7d1Kue – ArcBlock (@ArcBlock_io) 26 juillet 2021

#DID_Wallet pour Android sorti en version 3.2.0 https://t.co/XFza7c8TrI pic.twitter.com/qg2h273rn4 – ArcBlock (@ArcBlock_io) 19 juillet 2021

