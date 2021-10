Meilleurs endroits pour acheter des ARV : retour à la tendance haussière

Le prix Ariva (ARV) est de retour dans une forte tendance haussière après un léger recul entre le 11 et le 19 octobre. Au cours des dernières 24 heures, la pièce a grimpé de plus de 6%.

Pour aider les nouveaux investisseurs et commerçants qui étudient les pièces ARV, Invezz a créé un court article pour aider les commerçants et les investisseurs en crypto-monnaie à comprendre ce qu’est Hamster Coin et les meilleurs endroits pour l’acheter.

Qu’est-ce qu’Ariva (ARV) ?

Ariva (ARV) est le jeton natif de la blockchain Ariva.

Ariva blockchain est une plate-forme blockchain qui a été lancée pour être utilisée dans les réseaux mondiaux et locaux de voyages et de tourisme. Son objectif principal est d’éliminer les coûts de transaction coûteux dans l’industrie du voyage et du tourisme.

Les utilisateurs utilisent l’ARV pour effectuer des réservations et acquérir des informations sur les expériences passées des voyageurs, et dans le processus, obtenir plus de cryptos à partir des réservations et partager du contenu.

Dois-je acheter le token ARV aujourd’hui ?

Si vous cherchez à investir dans une crypto-monnaie dont le prix a le potentiel d’augmenter de façon exponentielle, alors l’ARV est une option particulièrement intéressante.

Cependant, vous devez être conscient du fait que les achats sur le marché des crypto-monnaies sont extrêmement volatils.

Prévision de prix Ariva

Le prix Ariva (ARV) devrait continuer à gagner du terrain, d’autant plus que l’industrie du voyage et du tourisme reprend vie après la pandémie de COVID-19.

La couverture des médias sociaux d’Ariva

