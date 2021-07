Meilleurs endroits pour acheter des crypto-enzymes – La pièce MLN augmente de 40%

Enzyme Finance (MLN), anciennement connu sous le nom de Melon Protocol, est l’un des projets de crypto-monnaie les plus performants aujourd’hui. Avec une augmentation des prix de 40% et un volume de transactions qui a explosé de 1000% à plus de 91 millions de dollars US, un nombre croissant d’investisseurs crypto expriment leur intérêt pour la pièce MLN.

Dans cet esprit, nous avons pensé qu’il serait utile de publier un article détaillant les éléments clés que vous devez savoir sur la pièce Enzyme. Lisez la suite pour savoir quel est le projet, comment il fonctionne et quelle est notre prévision de prix.

Pour ceux d’entre vous qui souhaitent acheter des pièces MLN maintenant, consultez le paragraphe ci-dessous pour notre liste des deux meilleurs endroits pour acheter des pièces enzymatiques au Royaume-Uni et ailleurs.

Comment et où acheter des pièces enzymatiques en ligne

Le meilleur endroit pour acheter des crypto-monnaies MLN est un courtier de crypto-monnaie en ligne. Ce sont des centres de trading et d’investissement fiables et discrets pour les principales crypto-monnaies et altcoins. Alors que certaines personnes aiment utiliser les échanges décentralisés (DEX), nous pensons que la facilité d’utilisation générale et le support utilisateur des courtiers en crypto en font la meilleure option pour la plupart des investisseurs.

Voici les deux meilleures plateformes pour acheter, vendre et échanger des pièces MLN :

eToro

eToro est l’une des principales plateformes de trading lorsqu’il s’agit d’investir dans des actifs cryptographiques. La plate-forme eToro regorge de fonctionnalités telles que le trading de copie, des graphiques techniques avancés et une multitude d’outils de trading, et est idéale pour les débutants et les professionnels.

AVACommerce

Ava Financial Ltd exploite les marques AvaFX et AvaTrade Forex et toutes les entreprises qui leur sont associées. La société possède une succursale à Dublin, en Irlande, ce qui lui a permis d’obtenir une licence d’exploitation auprès des autorités irlandaises.

Qu’est-ce qu’Enyzme Finance (Melon Protocol) ?

Construit sur la blockchain Ethereum, Enzyme Finance est un protocole qui permet aux utilisateurs de créer, gérer et investir dans des véhicules de gestion d’actifs cryptographiques personnalisés.

L’objectif à long terme du projet est de déplacer la gestion des actifs de traction vers un domaine décentralisé. Pendant des décennies, la gestion d’actifs a été un domaine monopolisé par les conseillers financiers et les institutions avec de fortes barrières à l’entrée. Alimenté par le jeton MLN natif, Enzyme a l’intention d’abaisser ces barrières, en donnant accès à davantage d’investisseurs à travers le monde.

Au lieu d’avoir du mal à payer les frais de gestion et les montants d’investissement minimum qui sont standard avec les fonds gérés archétypiques, les utilisateurs peuvent se connecter à un simple portail Web et investir dans des fonds et des portefeuilles lancés par d’autres utilisateurs, ainsi que dans vos propres créations.

Dois-je acheter des pièces enzymatiques ?

Que vous deviez ou non acheter la pièce MKLN se résume à une question simple : quelle est votre stratégie d’investissement ?

Par conséquent, si vous recherchez un actif à haut risque avec le potentiel de rentabiliser un multiple de votre investissement, MLN crypto peut être le bon candidat pour occuper une partie de votre portefeuille.

Au contraire, si vous recherchez quelque chose de plus stable et prévisible sans les risques communs associés à l’espace des crypto-monnaies, Enzyme Finance n’est peut-être pas le bon choix.

Est-ce que la crypto Enzyme me rendra riche?

Bien que cela soit peu probable, il n’est pas impossible pour une crypto comme Enzyme de retourner un multiple important de votre investissement. Cependant, vous ne devriez jamais faire un investissement en le traitant comme une sorte de plan pour « devenir riche rapidement », car cela peut rapidement conduire à des décisions irréfléchies et impulsives qui vous coûteront de l’argent.

Prédiction du prix de la crypto-monnaie enzymatique

Notre prévision de prix MLN est floue pour le moment. S’il est possible de regarder les indicateurs techniques entourant les performances du marché MLN, il est encore difficile de se faire une idée de la véritable valeur fondamentale de la crypto-monnaie. Les inconnues, les variables et la volatilité générale qui accompagnent les altcoins signifient que toute prévision de prix est vraiment une conjecture.

À l’heure actuelle, au moins, la pièce MLN est à la hausse, donc si vous croyez aux références techniques du projet et sentez que vous pouvez lire le sentiment du marché mieux que quiconque, cela pourrait être un investissement rentable.

Couverture des médias sociaux en $ MLN

#Binance listera @Barn_Bridge $ BOND et @enzymefinance $ MLNhttps : //t.co/GeW3iynsei – Binance (@binance) 5 juillet 2021

Enzyme (MLN) sur @binance bientôt !!!! Le trading sera ouvert pour les paires MLN / BTC, MLN / BNB, MLN / BUSD et MLN / USDT le 2021-07-05 06:00 AM (UTC). pic.twitter.com/f15TbwkWwg – Enzyme Finance (@enzymefinance) 5 juillet 2021

BarnBridge $ BOND et Enzyme Finance $ MLN seront cotés sur Binance https://t.co/R5HR2XgptB pic.twitter.com/x3JYjBGkB1 – Cryptolaxie (@Cryptolaxie) 5 juillet 2021

