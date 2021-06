Meilleurs endroits pour acheter des crypto-monnaies Klaytn – La valeur des pièces KLAY augmente

Klaytn, un projet de crypto-monnaie de plus en plus populaire, a augmenté de plus de 30% au cours des dernières 24 heures et sa hausse ne montre aucun signe de ralentissement. En outre, certaines des recherches les plus populaires de la veille incluent « comment acheter des pièces Klaytn » et « quelles sont les meilleures plates-formes pour acheter des crypto-monnaies KLAY ».

Donc, pour aider les investisseurs après cet intérêt accru, cet article explique ce qu’est Klaytn, son fonctionnement et quelles sont vos perspectives d’investissement pour l’avenir. Nous discutons également du récent mouvement des prix des jetons KLAY et explorons ce qui est susceptible de se produire dans les semaines à venir.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Pour commencer, notre équipe d’analystes a sélectionné les deux meilleurs endroits pour acheter des pièces Klayton au Royaume-Uni et ailleurs.

Où acheter des pièces KLAY en ligne

Alors que certains investisseurs et commerçants de crypto-monnaie aiment utiliser des bourses décentralisées (DEX) pour acheter et vendre leurs pièces, les courtiers de crypto-monnaie en ligne offrent une plate-forme plus fiable et moins chère avec une interface plus conviviale.

Nous avons choisi ces deux-là comme nos meilleures options :

eToro

eToro est l’une des principales plateformes de trading lorsqu’il s’agit d’investir dans des actifs cryptographiques. La plate-forme eToro regorge de fonctionnalités telles que le trading de copie, des graphiques techniques avancés et une multitude d’outils de trading, et est idéale pour les débutants et les professionnels.

Inscrivez-vous instantanément sur eToro

AVACommerce

Ava Financial Ltd exploite les marques AvaFX et AvaTrade Forex et toutes les entreprises qui leur sont associées. La société possède une succursale à Dublin, en Irlande, ce qui lui a permis d’obtenir une licence d’exploitation auprès des autorités irlandaises.

Inscrivez-vous instantanément avec AVATrade

Qu’est-ce que la cryptographie Klaytn ?

Lancée en juin 2019 et fondée par Jaesun Han, il s’agit d’une plate-forme publique de blockchain qui vise à fournir une expérience utilisateur et un environnement de développement accessibles pour transmettre la valeur de la technologie blockchain à l’échelle mondiale.

Cela signifie combiner certaines des meilleures caractéristiques des blockchains publiques, telles que la décentralisation et la gouvernance distribuée, et les blockchains privées, une évolutivité élevée et une faible latence. Klaytn essaie de trouver un équilibre entre les deux, servant d’hybride de caractéristiques publiques et privées.

Les ambitions de l’équipe de développement sont claires : apporter la microtechnologie au plus grand nombre, des petites startups aux grandes entreprises établies. Vous n’avez pas besoin d’être un expert en cryptographie ou d’avoir une connaissance approfondie de la technologie blockchain pour implémenter votre propre chaîne ou rejoindre d’autres chaînes sur Klaytn. Absolument tout le monde peut créer son propre écosystème basé sur des jetons sur la plate-forme, et Klaytn propose une multitude de cas d’utilisation, tels que la gestion des actifs numériques, DEX, la collection d’art / le commerce et même le développement de jeux.

Compte tenu de ses solides références, il n’est pas surprenant d’avoir constaté un intérêt croissant de la part des investisseurs institutionnels, notamment Piction Network, Humanspace et Wemade Tree. Maintenant, avec l’annonce d’aujourd’hui d’une cotation sur Binance, Klaytn semble prêt pour sa prochaine phase de croissance.

Dois-je acheter des crypto-monnaies Klaytn ?

Si vous croyez aux références techniques de ce projet et avez un revenu disponible que vous pouvez risquer, investir dans Klaytn pourrait être une décision intelligente. Le sentiment du marché semble être très positif au moment après l’annonce de Binance, donc une augmentation continue des prix pourrait être attendue.

Cependant, avant d’investir dans des crypto-monnaies, assurez-vous d’être conscient de la volatilité accrue, des inconnues et des risques associés à l’industrie.

Prévision de prix KLAY

Nous souhaitons vivement éviter de fournir des prévisions de prix ou des objectifs pour les altcoins à un stade précoce, car il est difficile de projeter avec précision leur valeur potentielle. Quiconque prétend être capable de prédire de manière cumulative le prix des projets de crypto-monnaie le fait en grande partie sur la base d’un sentiment subjectif plutôt que d’une analyse objective des données limitées dont ils disposent.

Cependant, ce que nous pouvons dire, c’est qu’à court terme, nous nous attendons à ce que le prix Klaytn se comporte assez bien.

Les réseaux sociaux donnent leur avis sur la pièce $ KLAY

Pour les dernières nouvelles sur les crypto-monnaies Klaytn et d’autres projets liés aux crypto-monnaies, consultez notre page d’actualités.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent