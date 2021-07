Meilleurs endroits pour acheter des jetons DPET: Mon DeFi Pet Up 60%

L’un des projets de crypto-monnaie les plus encourageants cette semaine est My DeFi Pet. Le jeton natif de la plate-forme, DPET, a augmenté en valeur de 60% à plus de 5,20 $, et son volume de transactions a également augmenté de 270% pour atteindre près de 28 millions de dollars. Certains commentateurs crypto spéculent que cela pourrait n’être que le début d’une pièce qui a connu un succès fulgurant depuis son lancement en mai.

En raison de cet intérêt accru, nous avons pensé qu’il serait utile de fournir un guide d’introduction à la cryptographie MyDeFiPet, expliquant toutes les informations clés que vous devez connaître avant d’investir dans la pièce DPET. Lisez cet article pour découvrir en quoi consiste le projet, quelles sont vos perspectives d’investissement futur et quelles sont nos prévisions de prix DPET.

Si vous souhaitez acheter des pièces dès maintenant, faites défiler jusqu’à la section immédiatement ci-dessous pour voir notre liste des deux meilleurs endroits pour acheter, vendre et échanger des cryptos DPET au Royaume-Uni et ailleurs.

Comment et où acheter des jetons My DeFi Pet en ligne

Les meilleures plateformes pour acheter et vendre des jetons DPET sont les courtiers en crypto-monnaie en ligne. Alors que certains investisseurs et commerçants de crypto-monnaie choisissent d’utiliser des échanges décentralisés (DEX), nous pensons que les courtiers de crypto-monnaie offrent un service plus convivial, souvent avec des frais moins élevés.

Cliquez simplement sur l’un des liens, inscrivez-vous, déposez des fonds et achetez le montant de pièces My DeFi Pet que vous souhaitez conserver. Voici nos deux meilleurs choix :

Qu’est-ce que mon Pet DeFi (DPET) ?

Il s’agit d’un jeu vidéo basé sur la blockchain qui a été développé par Topebox, l’un des principaux studios de jeux au Vietnam. Il permet aux joueurs de collecter leurs propres animaux de compagnie numériques, de combattre d’autres joueurs et d’échanger des objets de jeu.

Le jeu tire parti de la technologie blockchain, en utilisant divers éléments de la finance décentralisée (DeFi) et de la NFT pour rendre son jeu exploitable. Du côté procédural de DeFi se trouve l’économie de MyDeFiPet, qui est alimenté par des jetons DPET. Cette crypto-monnaie permet aux utilisateurs d’enchérir sur des animaux de compagnie numériques, d’acheter des œufs et même de mettre à niveau leurs propres animaux existants.

Quant aux NFT, ils trouvent leur rôle dans la validation de la propriété numérique ; Les joueurs peuvent prouver qu’ils possèdent leurs animaux de compagnie et leurs objets car ils sont représentés comme des jetons uniques et non duplicables sur la blockchain.

Si vous voulez penser à des jeux existants similaires à des fins de comparaison, pensez à Axie Infinity, Pokémon et même Tamagotchi. My DeFi Pet semble avoir révolutionné la façon dont ces jeux de longue durée sont joués et expérimentés, offrant des niveaux de propriété numérique sans précédent, ainsi que la sécurité de la blockchain et la détention lucrative de jetons DPET.

Faut-il acheter des tokens DPET ?

Cela dépend entièrement de votre stratégie d’investissement individuelle, de vos objectifs financiers et de vos besoins en matière de jeu.

Si vous souhaitez simplement jouer à My DeFi Pet, l’achat de jetons pourrait vous aider à accélérer votre progression dans le jeu tout en offrant l’avantage supplémentaire d’une éventuelle accumulation de prix MyDeFiPet.

En outre, il existe d’autres raisons d’être optimiste. Pour commencer, plusieurs grands studios ont soutenu le projet, prouvant la promesse de la plateforme. De plus, les récits crypto et NFT sont extrêmement chauds en ce moment, ce qui pourrait contribuer à donner de l’élan et de la croissance à cette histoire.

Cependant, tout investissement comporte un certain degré de risque, et celui-ci est élevé en ce qui concerne les crypto-monnaies. Ils sont naturellement volatils et pas aussi transparents que les actions, alors assurez-vous de faire votre propre analyse fondamentale et technique avant de mettre votre capital en jeu.

Mon animal DeFi va-t-il me rendre riche ?

Bien que cela soit totalement improbable, ce n’est pas impossible. Les projets avec une valeur moins fondamentale, comme Dogecoin, ont déjà connu des augmentations de prix exponentielles cette année.

Prévision du prix des animaux DeFi 2021

Notre prévision de prix DEPT est la suivante :

8 dollars d’ici la fin de l’année9,75 $ d’ici 2022Jusqu’à 19 $ dans 5 ans

$ DPET Couverture des médias sociaux

FTW, MyDefiPet Bientôt le token $ DPET concurrencera le token $ AXS 😁🙏🏻 Faisons la promotion de tous les jeux pour gagner des jeux ! ️ pic.twitter.com/64TYDh20wd – Kim Joshua Guzman (@ KimJoshuaGuzma1) 10 juillet 2021

j’ai besoin de je veux

économiser de l’argent investir tôt

pour Axie Infinity dans My Defi Pet (• _ •) (• _ •)

(ง) ง ୧ (୧)

/ / ︶ – archiloche ; (@archilochus_) 9 juillet 2021

