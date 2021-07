Meilleurs endroits pour acheter des pièces BMON en ligne : Binamon jusqu’à 300%

L’une des crypto-monnaies les plus performantes aujourd’hui est Binamon (BMON). Le prix de BMON a absolument monté en flèche, augmentant de plus de 300% à plus de 0,26 $, tandis que son volume de transactions a emboîté le pas, augmentant de 570% à plus de 27 millions de dollars.

Cet élan ne montre aucun signe de ralentissement, donc pour aider ceux d’entre vous qui souhaitent investir dans des jetons Binamon, nous avons pensé qu’il serait utile de publier un article détaillant la crypto-monnaie. Lisez cet article pour connaître toutes les informations clés que vous devez savoir sur Binamon et son jeton natif, BMON.

Pour commencer, faites défiler jusqu’à la section immédiatement ci-dessous pour découvrir les meilleurs endroits pour acheter, vendre et échanger des crypto-monnaies BMON au Royaume-Uni et ailleurs.

Comment et où acheter des pièces Binamon en ligne

Si vous souhaitez acheter et vendre des crypto-monnaies Binamon rapidement, facilement et à moindre coût, consultez les deux courtiers en crypto-monnaie répertoriés ci-dessous. Ce sont des plateformes fiables et peu coûteuses qui, selon nous, offrent une meilleure expérience globale que les échanges décentralisés (DEX) pour la plupart des investisseurs.

Cliquez simplement sur l’un des liens, inscrivez-vous, déposez des fonds et achetez autant de pièces BMON que vous le souhaitez. Alors sans plus tarder, voici les deux meilleures plateformes pour acheter des jetons Binamon en ce moment :

eToro

eToro est l’une des principales plateformes de trading lorsqu’il s’agit d’investir dans des actifs cryptographiques. La plate-forme eToro regorge de fonctionnalités telles que le trading de copie, des graphiques techniques avancés et une multitude d’outils de trading, et est idéale pour les débutants et les professionnels.

Inscrivez-vous instantanément sur eToro

AVACommerce

Ava Financial Ltd exploite les marques AvaFX et AvaTrade Forex et toutes les entreprises qui leur sont associées. La société possède une succursale à Dublin, en Irlande, ce qui lui a permis d’obtenir une licence d’exploitation auprès des autorités irlandaises.

Inscrivez-vous instantanément avec AVATrade

Qu’est-ce que Binamon (BMON) ?

Binamon est un projet de crypto-monnaie. Il fonctionne sur Binance Smart Chain et son jeton natif est BMON.

Le projet se présente sous le nom Infinite AXIe suivant, qui est un jeu en ligne populaire basé sur la blockchain qui utilise des éléments de DeFi et d’ONF pour créer un écosystème de jeu cohérent et une économie pour les joueurs.

SOURCE : @binamonok

Le « métaverse de monstres entièrement numérique » de Binamon est rempli de créatures connues sous le nom de Binamons, qui ont diverses caractéristiques, notamment la classe, l’attaque, la puissance de la corne et l’élément.

L’objectif à long terme du projet est de permettre à des millions de joueurs, d’investisseurs et de commerçants de s’impliquer dans la révolution NFT / DeFi d’une manière “facile, créative et amusante”.

Devriez-vous acheter des pièces BMON aujourd’hui ?

Si vous voulez simplement jouer au jeu Binamon, ou si vous croyez aux vertus du jeu basé sur la blockchain et que vous voulez spéculer sur cette révolution décentralisée, acheter des jetons BMON et les conserver à long terme, potentiellement dans un portefeuille, pourrait être un bon coup.

Cependant, tout investissement comporte un certain degré de risque, et cela est particulièrement vrai dans le cas des crypto-monnaies. Si vous recherchez un actif moins volatil et risqué, vous feriez mieux de chercher ailleurs les jetons Binamon.

Binamon Coin pourrait-il me rendre riche?

Bien que cela soit hautement improbable, ce n’est pas nécessairement impossible. Il suffit de regarder Bitcoin, Ethereum et Dogecoin pour des exemples de crypto-monnaies connaissant une croissance exponentielle.

Prévision de prix Binamon 2021

Si vous vous demandez « quel sera le prix du Binamon en 2021 », notre équipe d’analystes peut vous aider. Consultez nos prévisions de prix BMON ci-dessous :

0,40 dollar à la fin de l’année.

$ BMON Couverture des médias sociaux

Notre plateforme NFT va changer la vie de nombreuses personnes.$ BMON, un cadeau qui ne cesse de donner ? Avez-vous déjà essayé le mode combat ? #binamon #bmon – Binamon ™ GameJeu NFT 🦄 #BINAMON $ BMON (@binamonok) 15 juillet 2021

Le meilleur sentiment est de faire partie d’un projet en plein essor, de collaborer avec les membres de la communauté sur des efforts partageant les mêmes idées et de récolter les fruits de tous les FOMO ! #BINAMON pic.twitter.com/mLQ1qWgjrl – SMORETOKENZ🤑🚀👨‍🚀 (@SMORETOKENSPLZ) 15 juillet 2021

$ BMON est sur le point d’abandonner le mode bataille dans quelques heures. Je ne dirais pas que c’est trop tard, mais… Peu importe, cela ne ralentit pas. LOL, je ne suis pas un conseiller financier, mais j’adore les jeux. Et… J’ai plus de 100 cartes #Binamon, et je les ai reçues le premier jour. Grand projet. # ProudBinamonHolder ✊ pic.twitter.com/5orOf1Nlxm – BinaMoon 🚀🌕 (@CoinJester) 10 juillet 2021

Souvenez-vous de moi disant que $ Bmon va être énorme, eh bien ce moment arrive .. J’ai préparé mes cartes binamon et mes jetons bmon! Ils mettent de gros budgets dans une campagne de marketing durable et le produit a un excellent cas d’utilisation ! Quand vous avez un bon produit, vous n’avez pas besoin de frais de taxe stupides de 20% – Defi Boss (@CryptoDefiBoss) 13 juillet 2021

Pour les dernières nouvelles sur la cryptographie, visitez le site Web d’Invezz.

L’article Meilleurs endroits pour acheter des pièces BMON en ligne : Binamon Up 300% est apparu en premier sur Invezz.