Meilleurs endroits pour acheter des pièces Catge après leur augmentation de 300%

L’une des plus fortes augmentations du marché des crypto-monnaies est la pièce Catge (CATGE). Le projet de crypto-monnaie a explosé en valeur alors qu’il cherche à rétablir sa flambée des prix après son pic dramatique le 18 juin.

En raison de cette évolution des prix, de plus en plus de personnes recherchent plus régulièrement des choses comme «comment acheter des pièces Catge» et «où acheter des crypto-monnaies Catge». En conséquence, nous avons écrit cet article dans l’espoir qu’il puisse aider les investisseurs et les commerçants en cryptographie à comprendre les éléments clés qu’ils doivent savoir sur CATGE avant d’investir.

Où acheter des pièces CATGE en ligne

Le meilleur endroit pour acheter des crypto-monnaies CATGE est un échange de crypto-monnaie fiable avec des frais peu élevés. Alors que certaines personnes aiment acheter des pièces via un échange décentralisé (DEX), nous sommes d’avis que les courtiers en crypto-monnaie en ligne offrent la meilleure expérience et le meilleur sentiment de fiabilité lors de l’achat et de la vente de crypto-monnaies telles que CATGE.

Il vous suffit de vous inscrire, de déposer des fonds et d’acheter le nombre de jetons CATGE que vous souhaitez avoir. Voici nos deux meilleurs choix :

Qu’est-ce que la pièce Catge ?

Fonctionnant sur la Binance Smart Chain, la pièce Catge est essentiellement l'”alter-ego” de Dogecoin (DOGE), une autre crypto-monnaie mème. Le projet prétend être une «rébellion» contre les élites qui manipulent les actifs cryptographiques dans le dos des investisseurs de détail.

Les détenteurs de CATGE sont considérés comme faisant partie d’une « armée révolutionnaire » avec une seule mission : prouver que les crypto-monnaies appartiennent à la communauté et à personne d’autre.

Alors que DOGE a conquis les crypto-monnaies, Catge vise à conquérir l’ensemble d’Internet. Il est piloté par la communauté sans propriétaire de contrat et est entièrement open source, ce qui rend la plate-forme plus fiable.

De plus, les récompenses pour les titres diminuent avec le temps. Jusqu’au 15 juin, une taxe sur les transactions était redistribuée : 7 % aux détenteurs de jetons et 5 % au fonds de liquidité. Le 15 juin, cela a été réduit à 4 % et 3 % respectivement, puis il sera réduit le 15 juillet. Bien que cela récompense les détenteurs de jetons fidèles pour leur longévité, cela rend également la pièce Catge plus adaptée à une cotation en bourse majeure car elle n’est pas entièrement axée sur la détention, et il y a une valeur inhérente à la négocier.

L’objectif de CATGEO est de lancer une plate-forme NFT d’ici le troisième trimestre et d’obtenir une cotation Binance et Coinbase d’ici le quatrième trimestre de 21, en lançant le « chat le plus célèbre du Web » à la célébrité.

Dois-je acheter la pièce CATGE aujourd’hui ?

En partenariat avec la plate-forme turque d’intelligence artificielle et avec une feuille de route marketing claire, CATGE coin pourrait être sur la voie du succès. Si cette récente action sur les prix doit monter en flèche, la croissance du projet pourrait ne faire que commencer et ce pourrait être la prochaine crypto-monnaie sur le thème des mèmes à «aller sur la lune».

Donc, si vous recherchez une opportunité d’investissement à haut risque/rémunération élevée, CATGE pourrait être fait pour vous. Soyez simplement conscient de la volatilité potentielle et de la perte de capital qui peuvent survenir lorsque vous investissez dans une crypto-monnaie en mettant davantage l’accent sur le sentiment du marché que sur la valeur fondamentale.

CATGE me rendra-t-il riche ?

C’est hautement improbable mais pas impossible. Comme nous l’avons vu sur les marchés des crypto-monnaies cette année, tout peut arriver si vous êtes au bon endroit au bon moment.

Prévision de prix CATGE

Nous ne sommes pas en mesure de fournir une prévision du prix des pièces Catge pour le moment car il y a trop d’inconnues et de variables. Il est impossible d’établir avec précision la valeur fondamentale du projet et c’est le cas pour la plupart des altcoins.

Alors que nous pensons que la symbolique et l’image de marque du projet assureront son succès à court terme, des questions subsistent quant à sa valeur à long terme.

Les médias sociaux réagissent à l’augmentation des prix de $ CATGE

