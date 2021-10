Meilleurs endroits pour acheter des pièces de hamster – À la hausse alors que vous enregistrez les jetons les plus brûlés de tous les temps

La pièce de monnaie hamster est à la hausse depuis le 28 septembre de cette année, et l’élan se renforce au fil du temps. Les dernières 24 heures ont vu la pièce dépasser une capitalisation boursière de 200 millions de dollars ; quelque chose qui a attiré l’attention de la plupart des investisseurs qui ne veulent pas être laissés de côté pendant que les devises montent en flèche.

Pour aider les nouveaux investisseurs et commerçants qui examinent la pièce HAM, Invezz a créé un court article pour aider les commerçants et les investisseurs en crypto-monnaie à comprendre ce qu’est la pièce Hamster et les meilleurs endroits pour l’acheter.

Pour plus d’informations, continuez à lire.

Meilleurs endroits pour acheter des pièces de hamster

Qu’est-ce que la pièce Hamster ?

Hamster Coin est un jeton communautaire qui a été introduit au début de 2021.

Il est décentralisé et soutenu par une communauté de passionnés, dont Musk, qui a tweeté à ce sujet.

50% des jetons mis en circulation sont brûlés pour le PDG de Twitter, Jack. Les 50% restants sont distribués à PancakeSwap pour la vente.

Devriez-vous acheter le jeton HAM aujourd’hui ?

Si vous cherchez à investir dans un jeton communautaire abordable dont la valeur a bientôt des perspectives de croissance, le jeton HAM est une bonne option.

Cependant, vous devez être conscient du fait que les achats sur le marché des crypto-monnaies sont extrêmement volatils.

Prédiction du prix du hamster

Hamster Coin a connu une tendance à la hausse constante qui devrait continuer à prendre de l’ampleur à mesure que la communauté continue de croître et que sa popularité continue de croître en ligne.

Couverture des médias sociaux de Hamster Coin

Prochainement HamsterSwap @ elonmusk Emmenez-nous sur Mars 🐹 Hodl #HAMSTER Gagnez #BTC Contrat : 0x679d5b2d94f454c950d683d159b87aa8eae37c9e https://t.co/P5awmr4HpV – HAMSTER COIN (@_hamster_coin) 28 septembre 2021

Le plus gros jeton brûlé de l’histoire. Montant brûlé : 1 000 000 000 000 000 #Ham (21 200 000,00 $) #Hamstercoin #Bitcoin @jack https://t.co/jvEQlpKaef pic.twitter.com/nYkXSHXCuX – HAMSTER COIN (@_hamster_coin) 18 octobre 2021

