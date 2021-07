Meilleurs endroits pour acheter des pièces FLOW après votre inscription sur Binance

Flow (FLOW) est l’une des crypto-monnaies les plus performantes aujourd’hui. Après son inscription sur Binance, le prix de la pièce FLOW a grimpé de 50 % au cours des dernières 24 heures pour atteindre environ 28 $, et son volume de transactions a grimpé de 1,050 % à près de 1,2 milliard de dollars.

Ces chiffres accrocheurs ont attiré l’attention de nombreux investisseurs et commerçants de crypto-monnaie, bien que trouver des informations sur le projet en ligne soit un peu plus compliqué que prévu. C’est là qu’intervient cet article.

Lisez la suite pour découvrir tout ce que vous devez savoir avant d’investir dans la crypto Flow, y compris ce que c’est, comment cela fonctionne et quelles sont vos perspectives d’investissement futures. De plus, vous pouvez consulter les prévisions de prix FLOW de nos analystes pour avoir une idée de la croissance potentielle proposée.

Si vous souhaitez acheter des tokens FLOW immédiatement, consultez la section directement ci-dessous. Cliquer sur l’un des liens vous permet de vous inscrire rapidement, de déposer des fonds et d’acheter des jetons Flow sur une plate-forme qui les propose avec un minimum de tracas.

Comment et où acheter des jetons Flow en ligne

Comme mentionné ci-dessus, cliquez simplement sur l’un des liens pour vous inscrire à l’une des meilleures plateformes de trading Flow. Ensuite, financez votre compte via une source acceptée et achetez le nombre de pièces que vous souhaitez. Vous pouvez également les stocker dans un portefeuille crypto si vous prévoyez de les conserver à long terme.

Voici les meilleures plateformes pour acheter, vendre et échanger des jetons FLOW aujourd’hui :

Qu’est-ce que la crypto-monnaie Flow ?

Flow est un projet de crypto-monnaie / blockchain, et son jeton natif a la dénomination de marché, FLOW.

Flow prétend être une ” blockchain rapide, décentralisée et conviviale pour les développeurs, conçue comme la base d’une nouvelle génération de jeux, d’applications et des actifs numériques qui les alimentent “.

Les développeurs affirment également que Flow est la seule blockchain de couche un créée par une équipe avec une expérience aussi solide ; Ils ont déjà fourni de solides expériences de blockchain aux consommateurs sous la forme de CryptoKitties, Dapper Wallet, NBA Top Shot.

La vision à long terme de la blockchain Flow est de créer une nouvelle économie numérique inclusive et sans frontières, alimentée par le token $ FLOW.

Devriez-vous acheter la pièce FLOW aujourd’hui ?

Si vous avez examiné le projet à la fois au niveau fondamental et technique et que vous pensez qu’il est sur le point de connaître une croissance soutenue dans les années à venir, acheter quelques pièces maintenant et les conserver à long terme pourrait être un bon moyen de spéculer sur leur valeur future. .

Cependant, alors que les investisseurs de FLOW se sentent plus encouragés après la cotation de la pièce sur Binance, la volatilité est extrêmement probable, comme pour tout autre actif numérique. Par conséquent, vous pouvez négocier avec succès avec Flow pour en profiter ou, si vous êtes toujours engagé dans l’avenir à long terme du projet, envisager de couvrir votre investissement pour atténuer les risques.

Prévision de prix de flux 2021

Notre prévision du prix du jeton FLOW pour 2021 et au-delà est la suivante : 41$ cette année, 48$ en 2022, et jusqu’à 98$ dans 5 ans.

Couverture des médias sociaux $ FLOW

#Binance listera @flow_blockchain $ FLOWhttps : //t.co/zhNp2810Jv – Binance (@binance) 30 juillet 2021

$ QNT et $ FLOW ont été d’incroyables choix d’annonces par @binance cette semaine. Pouvons-nous obtenir $ MINA la prochaine @cz_binance 😉 -Chris Atlas | Crypto Trades (@imChrisAtlas) 30 juillet 2021

$ FLOW sur @binance 🔥 – Crypto Yıldo (@cryptoyildoo) 30 juillet 2021

#Flow surpasse toutes les crypto-monnaies aujourd’hui. Son prix était de 18 $ à 12h00 IST. Maintenant, après 5 heures, son prix est de 29 $. Quelqu’un achète des millions de jetons depuis que le plus grand échange de crypto-monnaie au monde #Binance a annoncé qu’il répertorierait $ FLOW sur son site Web / application. pic.twitter.com/2gVggsTxPK – Tejan Shrivastava (@BeingTeJan) 30 juillet 2021

