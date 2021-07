Meilleurs endroits pour acheter des pièces FLOW | Invezz

Cet article explique tout ce que vous devez savoir sur le projet de crypto-monnaie, Flow, et son jeton natif, FLOW. La valeur de la pièce a augmenté de 55% cette semaine, et l’intérêt des investisseurs a atteint de nouveaux sommets avec le volume des échanges de pièces FLOW augmentant de 300% à 600 millions de dollars aujourd’hui.

Cet article vous dit tout ce que vous devez savoir avant d’investir dans la crypto-monnaie Flow, y compris quel est le projet, comment il fonctionne et ce que l’avenir réserve à la crypto-monnaie.

Pour aider ceux d’entre vous qui souhaitent acheter des tokens FLOW immédiatement, faites défiler jusqu’au paragraphe suivant pour trouver nos recommandations sur les meilleurs endroits pour acheter et vendre des tokens FLOW au Royaume-Uni et ailleurs.

Comment et où acheter FLOW Coin

Si vous recherchez les meilleures plateformes pour acheter, vendre et échanger des cryptos Flow, ne cherchez pas plus loin que les options ci-dessous. Ils ont été sélectionnés par notre équipe d’analystes grâce à leurs frais peu élevés et leurs interfaces utilisateur de haute qualité.

Cliquez simplement sur l’un des liens, inscrivez-vous, déposez des fonds et achetez toutes les pièces que vous voulez :

Qu’est-ce que la cryptographie de flux ?

Flow est une blockchain et FLOW est son jeton natif. Les développeurs affirment qu’il est rapide, décentralisé et facile à utiliser, ce qui signifie qu’il peut être utilisé comme base pour une nouvelle génération de jeux, d’applications et les actifs numériques qui les alimentent.

L’équipe de développement prétend également avoir de solides antécédents, ce qui signifie que Flow est sans doute la seule blockchain de couche un qui a été fournie par une équipe possédant une vaste expérience dans la fourniture d’expériences de blockchain solides comme NBA Top Shot. , Dapper Wallet et CryptoKitties. .

Les meilleurs développeurs et certaines des plus grandes marques mondiales seraient déjà en train de créer des dApps sur Flow, notamment des marques de divertissement, des studios de développement et des startups soutenues par des entreprises. Certains des principaux partenaires mondiaux du projet incluent Warner Music, Ubisoft, NBA et UFC, tandis que les partenaires de jeux incluent Animoca Brands, Sumo Digital et nWay. De plus, Flow entretient des liens de collaboration étroits avec Circle, Binance et la startup OpenSea.

Les jetons FLOW alimentent le réseau et servent de crypto-monnaie nécessaire pour que toutes les applications au-dessus de la blockchain Flow fonctionnent. Il est utilisable comme unité d’échange et comme avoir de réserve à long terme pour l’ensemble du système économique Flow. Il peut être utilisé par les validateurs, les développeurs et les utilisateurs pour participer au réseau et gagner des récompenses, et il est également mis en œuvre pour payer les frais de réseau et attribuer les droits de vote au gouvernement.

Dois-je acheter Flow Coin ?

Si vous croyez en l’écosystème Flow et que vous vous y connectez, il deviendra un projet majeur dans un avenir proche, investir maintenant avant la hausse des prix pourrait être une bonne chose.

Cependant, avant d’investir, assurez-vous d’être conscient de la volatilité générale et des risques que comportent les crypto-monnaies. Tant que vous effectuez votre propre diligence raisonnable, investir dans Flow peut être une bonne décision.

La crypto-monnaie Flow me rendra-t-elle riche ?

Il est totalement peu probable qu’un seul investissement vous rende riche, mais si Flow devient la nouvelle blockchain de référence et se démarque, les tokens FLOW pourraient générer d’énormes profits pour les détenteurs de tokens.

Prévision de prix FLOW 2021

Notre équipe d’analystes propose les prévisions de prix suivantes en fonction de leurs recherches : La pièce FLOW pourrait atteindre jusqu’à 55 $ dans les 5 prochaines années. Cela entraînerait des gains importants pour les investisseurs.

Couverture des médias sociaux de crypto $ FLOW

Consultez nos actualités crypto pour les dernières nouvelles sur FLOW et d’autres pièces DeFi.

