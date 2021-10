Meilleurs endroits pour acheter des pièces Solana (SOL) – C’est à la hausse à l’approche de la conférence Breakpoint à Lisbonne

La pièce Solana (SOL) a fait les gros titres ces derniers mois suite à la popularité croissante de Solana parmi les développeurs dApp au sein de l’industrie de la finance décentralisée (DeFi). La pièce SOL est à la hausse depuis le début de 2021 avec un léger recul observé en septembre après avoir atteint un sommet historique de 214,96 $.

Le repli s’est terminé fin septembre et la devise devrait casser son plus haut historique avant la fin de l’année ; quelque chose qui a attiré l’attention de nombreux investisseurs en crypto.

Pour aider les nouveaux investisseurs et commerçants qui examinent la pièce SOL, Invezz a créé un court article pour aider les commerçants et les investisseurs en crypto-monnaie à comprendre ce qu’est Hamster Coin et les meilleurs endroits pour l’acheter.

Pour plus d’informations, continuez à lire.

Meilleurs endroits pour acheter SOL Coin

eToro

eToro est l’une des principales plateformes de trading lorsqu’il s’agit d’investir dans des actifs cryptographiques. La plate-forme eToro regorge de fonctionnalités telles que le trading de copie, des graphiques techniques avancés et une multitude d’outils de trading, et est idéale pour les débutants et les professionnels.

Investissez dans SOL avec eToro maintenant ! Clause de non-responsabilité

Commerçant de Coin Kong

Coin Kong facilite l’achat et la vente rapide de crypto-monnaies. Sa grande sécurité, la transparence des commissions et son excellent service client en font une excellente option pour les nouveaux arrivants.

Investissez dans SOL avec Coin Kong Trader maintenant !

Qu’est-ce que Solana (SOL) ?

Solana (SOL) est le jeton natif du protocole blockchain Solana et est principalement connu sous le nom de SOL.

Le protocole blockchain de Solana est conçu pour fournir aux développeurs dApp une plate-forme pour créer et lancer leurs applications. C’est un concurrent majeur de la blockchain Ethereum car il offre une meilleure évolutivité et des performances de transaction plus élevées qu’Ethereum.

Solana utilise le mécanisme de consensus de preuve d’histoire (PoH) combiné au consensus de preuve d’enjeu (PoS), ce qui est meilleur par rapport au mécanisme de consensus de preuve de travail utilisé par Ethereum et Bitcoin.

Faut-il acheter le token SOL aujourd’hui ?

Si vous cherchez à investir dans une crypto-monnaie dont le prix a le potentiel d’augmenter de façon exponentielle, SOL est une option particulièrement intéressante.

Cependant, vous devez être conscient du fait que les achats sur le marché des crypto-monnaies sont extrêmement volatils.

Prévision de prix Solana

Le prix de Solana devrait continuer à gagner du terrain, notamment en raison de la popularité croissante des applications décentralisées (dApps) au sein de l’industrie Defi.

De plus, les développeurs recherchent une plate-forme blockchain qui leur permet de développer des dApps évolutives et Solana offre une meilleure solution par rapport à Ethereum, qui dans le passé dominait l’industrie.

Couverture des réseaux sociaux SOL

L’intégralité du Solanaverse viendra à #BreakpointLisbon ! Et vous ne voulez rien manquer. Voir toutes les fêtes, les repas et les extras dans le calendrier des événements parallèles Breakpoint. https://t.co/RrR8JxPdGn – Point d’arrêt Solana 2021 (@SolanaConf) 20 octobre 2021

$ SOL La structure haussière demeure. pic.twitter.com/kCzkBnx9he – pleure-moi un $ COIN (@crymeaCOIN) 20 octobre 2021

Le poste Meilleurs endroits pour acheter Solana Coin (SOL): C’est à la hausse à l’approche de la conférence Breakpoint à Lisbonne est apparu en premier sur Invezz.