Meilleurs endroits pour acheter des pièces VIDT Datalink après son augmentation de 40% en 24 heures

La pièce VIDT Datalink est sur un rallye haussier implacable depuis le 1er septembre, affichant une augmentation de 105% au cours des 7 derniers jours et une augmentation de 40% au cours des dernières 24 heures. Ces mouvements de prix ont attiré l’attention de nombreux investisseurs qui ont maintenant du mal à ajouter la pièce à leurs portefeuilles de crypto-monnaie.

En raison de la demande accrue pour la pièce VIDT Datalink parmi les investisseurs, Invezz a créé un court article pour aider les investisseurs à comprendre ce qu’est VIDT Datalink (VIDT) et à trouver les meilleurs endroits pour l’acheter.

Comment et où acheter VIDT Datalink (VIDT) en ligne

Si vous vous demandez comment et où acheter des pièces VIDT Datalink en ligne, vous êtes au bon endroit. Tout ce que vous avez à faire est de trouver un échange digne de confiance, d’ouvrir un compte de trading et de déposer des fonds (fiat ou crypto, selon le moyen autorisé) pour acheter le nombre de pièces VIDT que vous souhaitez.

Selon notre équipe de professionnels, voici quelques-unes des meilleures plateformes sur lesquelles vous pouvez acheter VIDT Datalink (VIDT) en ligne :

eToro

eToro est l’une des principales plateformes de trading lorsqu’il s’agit d’investir dans des actifs cryptographiques. La plate-forme eToro regorge de fonctionnalités telles que le trading de copie, des graphiques techniques avancés et une multitude d’outils de trading, et est idéale pour les débutants et les professionnels.

Compétence

Skilling est un courtier CFD et Forex réglementé qui permet aux investisseurs d’accéder à plus de 800 instruments financiers, dont 10 CFD de crypto-monnaie populaires avec des prix compétitifs et un temps d’exécution rapide. Skilling propose une sélection de plateformes de trading, y compris le propre Skilling Trader du courtier et les plateformes populaires et renommées cTrader et MetaTrader 4, qui peuvent répondre aux besoins des clients avec différents niveaux d’expérience.

Qu’est-ce que la liaison de données VIDT (VIDT) ?

VIDT Datalink (VIDT) est le jeton natif de la plateforme blockchain VIDT Datalink.

Si vous entendez parler de la plate-forme VIDT Datalink pour la première fois, il s’agit d’une plate-forme de blockchain hybride conçue pour la création et la validation de jetons non fongibles (NFT) et d’autres actifs numériques tels que des certificats, des micrologiciels et des données de capteurs. Il est utilisé par des organisations telles qu’IBM, AmSpec et NFT Claim pour vérifier et protéger les documents numériques.

En plus de négocier sur des échanges cryptographiques, le jeton VIDT est utilisé pour faciliter les frais de transaction au sein de l’écosystème VIDT Datalink.

Dois-je acheter la pièce VIDT Datalink aujourd’hui ?

Suite aux récents mouvements de prix, VIDT Datalink pourrait être un investissement qui apporterait de bons rendements à l’avenir, d’autant plus qu’il existe une liste croissante d’entreprises et d’organisations qui utilisent la plateforme VIDT Datalink pour protéger les données numériques.

Cependant, vous devez être conscient du fait que les achats sur le marché des crypto-monnaies sont extrêmement volatils.

Prévision de prix VIDT Datalink

Suite aux récents mouvements de prix, le prix de la pièce VIDT devrait poursuivre sa tendance haussière. Cependant, il est toujours important de garder à l’esprit que le marché des crypto-monnaies est extrêmement volatil et peut déclencher des mouvements surprenants.

Couverture des médias sociaux de VIDT Datalink

Nous sommes fiers de présenter le VIDT Datalink Awareness Board ! Avec cette excellente équipe, nous augmenterons l’adoption de la technologie et du support #blockchain + #dataintegrity en général. Restez à l’écoute pour la présentation des membres du conseil d’administration dans les semaines à venir : 👉 https://t.co/ooTWFa4sgR $ VIDT $ DGB pic.twitter.com/J6PhPXnx9W – Équipe de sensibilisation VIDT Datalink (@VIDT_Datalink) 9 juin 2021

Grande reconnaissance pour la technologie $ VIDT d’être là-haut avec des projets géniaux comme @FantomFDN $ ftm et @Solana $ sol 💪🚀 Plus d’infos sur VIDT Datalink sur @LunarCRUSH : https://t.co/qmIOZBAXur@BinanceChain # BEP20 https://t.co/LxA8dkqu5s – Équipe de sensibilisation VIDT Datalink (@VIDT_Datalink) 7 septembre 2021

