Meilleurs endroits pour acheter des téléphones déverrouillés 2021

Nous entendons beaucoup parler des avantages d’acheter un téléphone déverrouillé. Vous pouvez l’utiliser sur n’importe quel réseau, vous n’avez pas d’opérateur qui décide quelles applications sont préinstallées ou quand vous obtenez des mises à jour, et vous n’avez généralement pas à payer plus pour le privilège. Alors que les téléphones déverrouillés deviennent de plus en plus populaires aux États-Unis, le nombre de choix d’endroits où vous en achetez un a explosé – et comme toujours, certains sont meilleurs que d’autres.

Si vous êtes sur le marché pour acheter l’un des meilleurs téléphones Android et que vous voulez vous assurer d’acheter déverrouillé, voici les meilleurs endroits où acheter en 2021 !

Amazon

Amazon a révolutionné la façon dont nous achetons à peu près n’importe quoi, y compris les smartphones. Vous trouverez des téléphones provenant directement des entreprises qui les fabriquent ainsi que des téléphones d’importateurs spécialisés et d’acheteurs en gros, qui peuvent offrir des économies supplémentaires si vous faites vos recherches.

À partir de la page des téléphones portables d’Amazon, vous pouvez rapidement affiner votre recherche selon toutes sortes de critères, y compris si l’appareil est déverrouillé ou non. La plupart des téléphones disposent également d’un contrôle de compatibilité de l’opérateur afin que vous puissiez savoir qu’il fonctionnera correctement à son arrivée. Donc, que vous recherchiez le produit phare Galaxy S21 Ultra ou le Pixel 4a plus abordable, Amazon est là pour vous.

Acheter sur Amazon est facile (presque trop facile) et sûr ; leur protection des acheteurs et leurs politiques sans tracas sont légendaires. L’expédition est rapide et complète avec suivi, vous saurez donc où se trouvent vos affaires pendant le voyage, et vous trouverez également tous les accessoires dont vous pourriez avoir besoin pour votre nouveau téléphone. Il y a une raison pour laquelle Amazon est devenu le marché en ligne le plus connu et le plus fiable d’Internet : tous les clients satisfaits.

Énorme sélection

Vous pouvez trouver des téléphones déverrouillés auprès de presque tous les fabricants auxquels vous pouvez penser sur Amazon. Triez par fabricant, prix, note, etc.

Photo B&H

Les photographes savent que B&H est l’endroit où aller pour tout et n’importe quoi en matière de matériel photo, mais ils ont également une grande sélection de produits mobiles.

B&H a des téléphones de la plupart des fabricants, et ils peuvent être l’endroit où aller si vous recherchez les appareils qui ont eu une version limitée, tels que les appareils haut de gamme de Sony ou même des produits dont vous ignoriez l’existence. Les outils de recherche sur le site sont une chose que B&H a perfectionnée qui rend les achats faciles et intéressants. Le fait de restreindre les choses par prix ou par marque, ou même par couleur, simplifie les achats.

Photo B&H

Attention au détail

B&H possède non seulement certains des meilleurs équipements photo disponibles, mais il possède également la plupart des meilleurs téléphones photo disponibles déverrouillés et à des prix avantageux.

Meilleur achat

Best Buy est plus connu pour ses ventes d’appareils de support groupés avec des forfaits, mais s’est également ouvert à la vente de nombreux téléphones déverrouillés. Best Buy a débloqué des versions de nombreux modèles différents aux côtés des versions de l’opérateur, bien que lorsque vous effectuez une recherche sur le site, il peut être un peu difficile de les différencier.

Assurez-vous que lorsque vous achetez, vous obtenez à coup sûr un modèle déverrouillé et non un modèle avec un lien avec un transporteur qui doit être activé. La plupart des offres promotionnelles et des ventes effectuées par Best Buy sont en collaboration avec les opérateurs, vous pouvez donc acheter accidentellement un téléphone qui nécessite un plan d’opérateur pour respecter le prix.

Meilleur achat

Obtenez l’aide dont vous avez besoin

Non seulement vous pouvez trouver presque tous les smartphones les mieux déverrouillés chez Best Buy, mais vous pouvez également demander à une personne réelle de vous aider à les configurer.

Newegg

Chaque fois que vous avez besoin de quelque chose d’électronique, vous devriez vérifier ce que Newegg a avant de retirer la carte de crédit. Et cela inclut les smartphones !

Vous verrez une liste de téléphones déverrouillés de toutes les grandes marques, des appareils qui viennent de sortir aux vendeurs populaires qui ne sont peut-être pas les derniers. De plus, vous verrez des équipements dont vous ignoriez l’existence, car Newegg importe également des téléphones déverrouillés du monde entier. Pour ce dernier, assurez-vous simplement de vérifier la compatibilité du réseau et de lire les petits caractères de la garantie avant d’acheter.

Peut-être que la meilleure partie du shopping chez Newegg est ses offres de boîtes ouvertes, remises à neuf et de liquidation. Vous pourrez trouver des prix incroyables sur des produits avec une garantie complète, y compris tous les accessoires dont vous pourriez avoir besoin pour l’achat d’un nouveau téléphone.

Newegg

Options d’œufs

Vous ne connaissez peut-être Newegg que pour les besoins en électronique d’entreprise, mais c’est aussi un endroit fantastique pour acheter du matériel grand public comme un nouveau smartphone déverrouillé.

Swappa

Parfois, lorsque vous recherchez une offre de téléphone déverrouillée, il est logique de regarder les appareils d’occasion. Swappa est les endroit pour commencer votre recherche lorsque vous voulez économiser de l’argent en achetant un téléphone déverrouillé d’occasion.

Ce n’est pas non plus un marché louche. Au contraire, les ventes entièrement protégées par l’intermédiaire de l’entreprise rendent l’achat (et la vente !) d’utilisateur à utilisateur aussi sûr que facile, et les téléphones répertoriés sont garantis pour être utilisés en douceur et en excellent état de fonctionnement. Et il est extrêmement clair si vous regardez un appareil de support ou un qui a été déverrouillé.

Si vous êtes à la recherche d’un téléphone déverrouillé d’occasion, Swappa devrait être votre premier arrêt. C’est incroyable de voir combien d’argent vous pouvez économiser lorsque votre “nouveau” téléphone vient d’être doucement utilisé par un passionné de smartphones pendant quelques mois.

Swappa

Aussi bon que neuf

Vous pouvez économiser encore plus d’argent sur un smartphone légèrement utilisé chez Swappa. Le processus d’achat est fiable et sécurisé, et vous pouvez utiliser vos économies pour acheter des accessoires sympas.

Walmart

Avant Amazon, Walmart était le véritable magasin « tout », et c’est toujours l’endroit où des millions de personnes se rendent chaque jour pour acheter des articles essentiels et électroniques, y compris des smartphones abordables et des accessoires connexes. C’est également un bon endroit pour souscrire à des forfaits mobiles abordables, comme Straight Talk Wireless de Walmart.

Le site Web de Walmart propose également une large sélection de téléphones déverrouillés, allant des options économiques comme le Moto G Power aux combinés plus haut de gamme comme le Samsung Galaxy Note 20 Ultra.

Walmart

Économiseur d'argent

Il est bon de savoir que vous pouvez trouver un excellent smartphone déverrouillé au même endroit où vous achetez des serviettes en papier et des collations. Et si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un service plus tard via Straight Talk MVNO de Walmart.

