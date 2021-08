Meilleurs endroits pour acheter du mimosa (MIMO) après une augmentation de 400% la semaine dernière

Le mimosa (MIMO), une crypto-monnaie relativement nouvelle, a fait la une des journaux ces derniers jours en raison de sa hausse haussière de 400% au cours de la semaine dernière.

En raison de l’énorme augmentation du prix du Mimosa (MIMO), les investisseurs se penchent désormais sur la crypto-monnaie et ont du mal à trouver les meilleurs endroits pour l’acheter. En conséquence, Invezz a créé un court article pour aider les investisseurs à comprendre ce qu’est le Mimosa (MIMO) et les aider également à trouver les meilleurs endroits pour l’acheter.

Comment et où acheter du Mimosa (MIMO) en ligne

Si vous vous demandez comment et où acheter du Mimosa (MIMO) en ligne, vous êtes au bon endroit. Tout ce que vous avez à faire est de trouver un échange digne de confiance, d’ouvrir un compte de trading et de déposer des fonds (fiat ou crypto, selon le moyen autorisé) pour acheter le montant de pièces Mimosa (MIMO) que vous souhaitez.

Selon notre équipe de professionnels, voici quelques-unes des meilleures plateformes où vous pouvez acheter du Mimosa (MIMO) en ligne :

eToro

eToro est l’une des principales plateformes de trading lorsqu’il s’agit d’investir dans des actifs cryptographiques. La plate-forme eToro regorge de fonctionnalités telles que le trading de copie, des graphiques techniques avancés et une multitude d’outils de trading, et est idéale pour les débutants et les professionnels.

bitFlyer

Facile à acheter et à vendre Bitcoin, Ethereum, litecoin et autres monnaies virtuelles avec des euros sur la plus grande bourse du monde. Négociez en toute confiance en sachant que bitFlyer est une institution financière agréée en Europe, au Japon et aux États-Unis.

Qu’est-ce que le Mimosa (MIMO) ?

Mimosa (MIMO) est la crypto-monnaie native de la blockchain Mimosa. Si vous entendez parler de la blockchain PolyDoge pour la première fois, il s’agit d’un réseau de blockchain nommé d’après la célèbre plante Mimosa.

La blockchain Mimosa est basée sur Ethereum et vise à utiliser une nouvelle génération de mécanisme de consensus sur la déflation pour répondre à l’inflation causée par la perte de la politique monétaire et l’extraction de liquidités dans l’industrie de la crypto-monnaie.

Mimosa vise à s’aventurer dans les prêts de crypto-monnaie, l’extraction de liquidités, la participation à des jetons et le commerce à terme de produits dérivés.

Faut-il acheter du Mimosa (MIMO) aujourd’hui ?

Le mimosa (MIMO) pourrait être un bon investissement compte tenu de ses récents mouvements de prix et du fait qu’il est lié aux protocoles NFT et DeFi, dont la popularité est actuellement en hausse exponentielle dans le monde.

Cependant, vous devez être conscient du fait que les achats sur le marché des crypto-monnaies sont extrêmement volatils ; ce qui signifie que le sentiment peut passer de haussier à baissier en quelques secondes.

Prévision du prix du mimosa

Mimosa (MIMO) est un nouveau crypto et en tant que tel, il pourrait être difficile de faire une prédiction de prix décisive car il n’y a pas assez de données historiques à utiliser. Cependant, le prix du Mimosa (MIMO) a montré une certaine résistance et pourrait finir par augmenter encore dans les prochains jours.

Couverture sur les réseaux sociaux de Mimosa

Plans MIMO 📍Le #mining devrait être lancé dans deux semaines, prenant en charge le minage liquide et le jalonnement à jeton unique. 📍MIMO prévoit de lancer un échange de premier plan vers juin. 📍L’équipe prévoit de combiner MIMO & #NFT pour développer plus de scénarios d’application🔥 – Mimosa (@MimosaOfficial) 11 mars 2021

$ MIMO sera listé sur CoinTiger 🔥🔥 #BTC https://t.co/wp3roQXxkg – Mimosa (@MimosaOfficial) 16 mars 2021

