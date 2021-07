Meilleurs endroits pour acheter Ethereum aujourd’hui – Lisez notre prévision de prix ETH

Le taureau courir sur crypto pourrait-il être de retour en jeu? C’est ce que certains commentateurs crypto spéculent après une large remontée des prix des crypto-monnaies. Alors que Bitcoin a augmenté de 10%, Ethereum a augmenté de 8% et beaucoup pensent que ce n’est que le début d’une renaissance de la découverte des prix.

Cet article détaille tout ce que vous devez savoir avant d’investir dans Ethereum cette semaine. Nous couvrons ce qu’est la crypto-monnaie et ses principales fonctions, les dernières nouvelles sur le projet et ce que les prochaines semaines pourraient apporter à Ether.

De plus, nous fournissons une prévision du prix d’Ethereum afin que vous puissiez avoir une idée du prix d’Ethereum en 2021 et au-delà. Pour commencer, faites défiler jusqu’à la section immédiatement ci-dessous pour découvrir les meilleurs endroits pour acheter Ethereum au Royaume-Uni et dans le monde aux frais les plus bas.

Comment et où acheter Ethereum en ligne

Pour acheter Ethereum aujourd’hui instantanément et avec un service de pointe, consultez les deux options ci-dessous. Grâce à leurs frais peu élevés, leur support client 24h/24 et leurs interfaces faciles à utiliser, ce sont les meilleures plateformes pour acheter, vendre et échanger Ethereum aujourd’hui :

eToro

eToro est l’une des principales plateformes de trading lorsqu’il s’agit d’investir dans des actifs cryptographiques. La plate-forme eToro regorge de fonctionnalités telles que le trading de copie, des graphiques techniques avancés et une multitude d’outils de trading, et est idéale pour les débutants et les professionnels.

Inscrivez-vous instantanément sur eToro

bitFlyer

Facile à acheter et à vendre Bitcoin, Ethereum, litecoin et autres monnaies virtuelles avec des euros sur la plus grande bourse du monde. Négociez en toute confiance en sachant que bitFlyer est une institution financière agréée en Europe, au Japon et aux États-Unis.

Inscrivez-vous instantanément sur bitFlyer

Qu’est-ce qu’Ethereum ?

Fondé en 2015 par Vitalik Buterin, Ethereum est une crypto-monnaie et Ether, ou ETH, est sa dénomination de marché.

Plus précisément, Ethereum est une forme de blockchain conçue pour transformer le fonctionnement actuel des applications sur Internet. Il permet aux développeurs de créer et d’exploiter des applications décentralisées qui ne nécessitent pas d’autorité centrale.

De la finance décentralisée (DeFi) aux jeux basés sur la blockchain en passant par la collecte de données en temps réel, l’écosystème Ethereum est rempli de certaines des dApps les plus populaires et les plus innovantes de toute la sphère cryptographique.

Quand Ethereum 2.0 est-il publié ?

Ethereum contournera bientôt complètement le consensus controversé sur la preuve de travail (PoW) utilisé par la preuve de participation (PoS) de Bitcoin, qui, selon certains, rendra la plate-forme plus économe en énergie, meilleure pour l’environnement, plus évolutive et plus efficace. .donnera des tarifs / transactions de gaz moins chers.

Ce lancement est prévu en trois phases. La phase 1 de la version Eth2 a eu lieu début décembre 2020, mais il reste encore deux phases, alors ne vous attendez pas à une version complète avant 2022. Cette segmentation en trois étapes de The Beacon Change, The merge et The Shard Chains est similaire à la feuille de route de mise à niveau de Cardano.

Quand est le hard fork Ethereum?

Cette mise à jour est prévue pour le 4 août et pourrait entraîner une augmentation significative des prix.

Faut-il acheter Ethereum maintenant ?

Si vous avez fait preuve de diligence raisonnable et que vous êtes optimiste quant aux perspectives de croissance de l’ETH et que vous savez comment acheter des pièces d’ETH après avoir lu cet article, le moment est peut-être venu d’anticiper une action de prix plus positive, le hard fork. et le lancement échelonné d’Eth2.

Ethereum me rendra-t-il riche ?

Certains ont émis l’hypothèse qu’Ethereum pourrait un jour dépasser Bitcoin et devenir le projet de crypto-monnaie privé le plus précieux au monde. Si cela se produit, les détenteurs de jetons qui achètent aujourd’hui pourraient recevoir d’énormes récompenses. Cependant, ne vous attendez pas à ce que le chemin vers l’accumulation des prix soit simple.

Prévision de prix Ethereum 2021

Notre prévision de prix ETH est la suivante : 3 300 $ d’ici la fin de 2021, 4 100 $ en 2022 et jusqu’à 8 200 $ dans 5 ans.

$ ETH Couverture des médias sociaux

Vous savez si $ AMZN construit un jeton, ils vont le construire sur $ ETH, n’est-ce pas ? 😉 Commencez la polémique ici… – Ne suivez pas Shardi B si vous détestez l’argent (@ ShardiB2) 26 juillet 2021

si $ eth ne monte pas d’ici $ eth monte d’ici – RookieXBT 🧲 (@RookieXBT) 25 juillet 2021

Mes prévisions de prix 2021 : $ btc : $ 90k à $ 120k $ eth : $ 6k à $ 9k $ ada : $ 3- $ 6 $ dot : $ 100- $ 200 $ srm : $ 25- $ 50 $ matic : $ 5 – 10 $ rampe $ : 2- $ 6 $ tél : 1 $ – 2 $ $ bnb : 1300 $- 1600 $ luna : 25 $- 40 $ haches : 100 $- 200 $ slp : 1 $- $ 2 – Prakash Chand (@askthedr) 25 juillet 2021

Amazon se prépare à accepter #Bitcoin, Ethereum, Cardano et Bitcoin Cash, selon Insider https://t.co/BtVZd57PC2 $ BTC et $ ETH —- 🔥 – David Gokhshtein (@davidgokhshtein) 25 juillet 2021

Pour les dernières nouvelles sur Ether et d’autres crypto-monnaies qui sont à l’honneur, visitez le site Web d’Invezz.

L’article Meilleurs endroits pour acheter Ethereum aujourd’hui – Lisez notre prévision de prix ETH est apparu en premier sur Invezz.