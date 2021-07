Meilleurs endroits pour acheter KuCoin: le prix des pièces KCS double en une semaine

Cet article examine la proposition de valeur présentée par KuCoin (KCS). La crypto-monnaie est l’une des plus performantes aujourd’hui, doublant de valeur en moins d’une semaine, ce qui a conduit de plus en plus d’investisseurs et de commerçants en crypto-monnaie à affluer vers la pièce. Avec un volume de transactions désormais de 133 millions de dollars US, en hausse de 29% par rapport à hier, l’élan derrière KuCoin semble encore s’intensifier.

Cet article détaille les éléments clés que vous devez savoir avant d’investir dans la crypto KuCoin. Nous expliquons en quoi consiste le projet, comment il fonctionne, si vous devez ou non acheter la pièce KCS aujourd’hui et quelle est notre prévision de prix KCS.

Pour ceux d’entre vous qui souhaitent acheter des pièces, consultez les deux options dans la section ci-dessous ; Ce sont les deux meilleurs endroits pour acheter et vendre des crypto-monnaies KuCoin au Royaume-Uni et ailleurs.

Qu’est-ce que le KuCoin ?

Lancé en septembre 2017, il s’agit d’un projet d’échange de crypto-monnaie basé à Singapour. Le jeton KSC, qui s’exécute sur la blockchain Ethereum, est natif de KuCoin Exchange.

Le jeton KCS lui-même est connu sous le nom de « jeton de partage des bénéfices », car il permet aux commerçants d’extraire de la valeur de l’échange, générant des revenus passifs. Les utilisateurs qui ont plus de 6 KuCoin peuvent être récompensés par un dividende quotidien provenant de 50% des revenus quotidiens des frais de négociation de KuCoin. De plus, KCS est utilisé comme jeton utilitaire à diverses fins, telles que le paiement de frais de négociation sur le KuCoin Exchange, permettant aux utilisateurs de bénéficier de remises allant jusqu’à 80%.

L’approvisionnement initial de KuCoin était de 200 millions, et un rachat et une combustion planifiés réduiront finalement ce nombre à 100 millions à l’avenir. Le nombre de pièces KCS en circulation diminuera chaque trimestre à mesure que l’équipe de développement poursuivra cette stratégie d’achat et de combustion.

Devriez-vous acheter KuCoin maintenant ?

Si vous aimez les principes fondamentaux du projet et prévoyez de le maintenir à long terme, KuCoin pourrait être un moyen lucratif de gagner un revenu passif tout en spéculant sur l’accumulation future des prix grâce à une offre en baisse constante.

Au contraire, si vous cherchez à trader pour gagner de l’argent rapidement, vous feriez mieux de rechercher un projet de cryptographie davantage motivé par le sentiment.

À l’heure actuelle, l’ensemble du marché des crypto-monnaies a perdu de la valeur, ce qui signifie que faire une entrée maintenant pourrait entraîner une énorme remise sur le prix futur du KCS. Tant que vous faites vos propres recherches et que vous êtes conscient des risques, vous devriez être prêt.

KuCoin me rendra-t-il riche ?

C’est extrêmement improbable, mais cela pourrait quand même générer des rendements vraiment solides et cohérents au fil du temps. De plus, cette année, des choses plus étranges se sont produites dans la sphère crypto; il suffit de regarder Dogecoin.

Prévision de prix KuCoin

Notre prévision de prix KCS n’est pas claire pour le moment. La devise est tout simplement trop volatile pour que nous puissions offrir un objectif de cours avec un quelconque degré de confiance. Logiquement, la barre des 15 $ devrait fournir le prochain point de résistance significatif. Si KuCoin progresse ici, nous ne serions pas surpris de le voir revenir à un sommet annuel d’environ 19 $. Une chose est sûre; Les jetons KuCoin ne montrent aucun signe de ralentissement pour le moment.

