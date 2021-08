Meilleurs endroits pour acheter NEAR Protocol Coin après sa croissance exponentielle de 155% en 30 jours

La pièce NEAR Protocol (NEAR) est dans une tendance haussière soutenue depuis le 20 juillet, ce qui a fait grimper les prix de 155,5 %. À son prix actuel de 4,42 $, il est à seulement 40 % inférieur à son sommet historique de 7,57 $ qu’il a enregistré plus tôt cette année. En raison de la hausse des prix, les investisseurs se bousculent pour l’obtenir de peur d’être laissés de côté.

En raison de la demande croissante de NEAR Protocol (NEAR) parmi les investisseurs, Invezz a créé un court article pour aider les investisseurs à comprendre ce qu’est la pièce NEAR Protocol (NEAR) et les aider également à trouver les meilleurs endroits pour l’acheter.

Comment et où acheter des pièces NEAR Protocol en ligne

Si vous vous demandez comment et où acheter des pièces NEAR Protocol (NEAR) en ligne, vous êtes au bon endroit. Tout ce que vous avez à faire est de trouver un échange fiable, d’ouvrir un compte de trading et de déposer des fonds (fiat ou crypto selon ce qui est autorisé) pour acheter la quantité de pièces NEAR Protocol (NEAR) que vous souhaitez.

Selon notre équipe de professionnels, voici quelques-unes des meilleures plateformes sur lesquelles vous pouvez acheter NEAR Protocol (NEAR) en ligne :

eToro

eToro est l'une des principales plateformes de trading lorsqu'il s'agit d'investir dans des actifs cryptographiques. La plate-forme eToro regorge de fonctionnalités telles que le trading de copie, des graphiques techniques avancés et une multitude d'outils de trading, et est idéale pour les débutants et les professionnels.

bitFlyer

Facile à acheter et à vendre Bitcoin, Ethereum, litecoin et autres monnaies virtuelles avec des euros sur la plus grande bourse du monde. Négociez en toute confiance en sachant que bitFlyer est une institution financière agréée en Europe, au Japon et aux États-Unis.

Qu’est-ce que le protocole NEAR (NEAR) ?

NEAR Protocol (NEAR) est la crypto-monnaie utilitaire native utilisée dans le protocole NEAR blockchain.

Le protocole NEAR est une plate-forme de blockchain décentralisée pour créer des applications pouvant être utilisées sur le Web. Il fonctionne sur un mécanisme de consensus de preuve de participation connu sous le nom de Nightshade qui lui permet de rester évolutif tout en offrant des tarifs stables à ses utilisateurs.

Le jeton NEAR est utilisé pour payer les frais nécessaires pour valider les transactions et stocker les données, exécuter les nœuds de validation dans le protocole en jalonnant les jetons NEAR, et également pour la gouvernance.

Dois-je acheter des pièces NEAR Protocol aujourd’hui ?

Suite aux récents mouvements de prix, la pièce NEAR Protocol pourrait être un bon investissement. Coinmarketcap place son ROI à 274,79%.

Cependant, vous devez être conscient du fait que les achats sur le marché des crypto-monnaies sont extrêmement volatils.

Prévision de prix du protocole NEAR

Suite aux récents mouvements de prix, le prix du protocole NEAR (NEAR) devrait poursuivre sa tendance haussière et atteindra probablement son précédent record historique dans quelques semaines. Cependant, il est toujours important de garder à l’esprit que le marché des crypto-monnaies est extrêmement volatil et peut déclencher des mouvements surprenants.

NEAR Protocol couverture sur les réseaux sociaux

Le premier concours officiel #MetaBUIDL Hackathon #NFT ! ?? Participer

🔳 Aimez et citez Tweetez avec #MetaBUIDL

Suivre @NEARProtocol

Identifiez 3 amis

Likez & RT les posts de ce fil 🧵 Gagnez de l’art #NFT par l’artiste @mintbase @realorrin 🔥 🧵 Plus d’infos dans le fil ci-dessous 1/6 🔽 pic.twitter.com/yKWJz6NTJR – Protocole NEAR (@NEARProtocol) 18 août 2021

Near Games Guild a commencé aujourd’hui, @NearGamesGuild veut résoudre les problèmes associés aux jeux construits sur Near Protocol. La guilde fournira une assistance aux développeurs de jeux Web2 qui souhaitent créer des jeux Web3. Cela aidera les jeux à trouver un public et les joueurs à trouver des jeux. pic.twitter.com/bsmri65ZfR – haenko.near (@haenko21) 18 août 2021

