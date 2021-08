Meilleurs endroits pour acheter PolyDoge après une augmentation de 32% au cours des 7 derniers jours

PolyDoge (POLYDOGE), une crypto-monnaie relativement nouvelle, a fait la une des journaux ces derniers jours en raison de sa surprenante hausse haussière qui l’a vu augmenter de plus de 30% au cours des sept derniers jours.

En raison de l’énorme augmentation du prix de PolyDoge (POLYDOGE), les investisseurs se penchent désormais sur la crypto-monnaie et ont du mal à trouver les meilleurs endroits pour l’acheter. En conséquence, Invezz a créé un court article pour aider les investisseurs à comprendre ce qu’est Poly Doge (POLYDOGE) et les aider également à trouver les meilleurs endroits pour l’acheter.

Pour plus d’informations, continuez à lire.

Comment et où acheter PolyDoge (POLYDOGE) en ligne

Si vous vous demandez comment et où acheter PolyDoge (POLYDOGE) en ligne, vous êtes au bon endroit. Tout ce que vous avez à faire est de trouver un échange fiable, d’ouvrir un compte de trading et de déposer des fonds (fiat ou crypto, selon le moyen autorisé) pour acheter le nombre de pièces PolyDoge (POLYDOGE) que vous souhaitez.

Selon notre équipe de professionnels, voici quelques-unes des meilleures plateformes sur lesquelles vous pouvez acheter PolyDoge (POLYDOGE) en ligne :

eToro

eToro est l’une des principales plateformes de trading lorsqu’il s’agit d’investir dans des actifs cryptographiques. La plate-forme eToro regorge de fonctionnalités telles que le trading de copie, des graphiques techniques avancés et une multitude d’outils de trading, et est idéale pour les débutants et les professionnels.

Inscrivez-vous instantanément sur eToro

bitFlyer

Facile à acheter et à vendre Bitcoin, Ethereum, litecoin et autres monnaies virtuelles avec des euros sur la plus grande bourse du monde. Négociez en toute confiance en sachant que bitFlyer est une institution financière agréée en Europe, au Japon et aux États-Unis.

Inscrivez-vous instantanément sur bitFlyer

Qu’est-ce que PolyDoge (POLYDOGE) ?

PolyDoge (POLYDOGE) est la crypto-monnaie native de la blockchain PolyDoge. Vous entendez probablement parler de la blockchain PolyDoge pour la première fois, mais ce n’est pas un problème. Il s’agit d’une DApp construite sur la blockchain Polygon et offre à ses détenteurs une grande variété d’interactions amusantes via NFT, des airdrops et leur permet d’accéder à différentes plateformes DeFi sur Polygon.

Les traders POLYDOGE peuvent l’utiliser pour trader ou accéder à d’autres protocoles DeFi sur la blockchain Polygon.

En outre, les utilisateurs obtiennent des Airdrops pour avoir des pièces POLYDOGE.

Dois-je acheter PolyDoge (POLYDOGE) aujourd’hui ?

PolyDoge (POLYDOGE) pourrait être un bon investissement compte tenu de ses récents mouvements de prix et du fait qu’il est lié aux protocoles NFT et DeFi, dont la popularité est actuellement en hausse exponentielle dans le monde.

Cependant, vous devez être conscient du fait que les achats sur le marché des crypto-monnaies sont extrêmement volatils ; ce qui signifie que le sentiment peut passer de haussier à baissier en quelques secondes.

Prédiction de prix PolyDoge

PolyDoge est un nouveau crypto et en tant que tel, il pourrait être difficile de faire une prédiction de prix décisive car il n’y a pas assez de données historiques à utiliser. Cependant, la pièce POLYDOGE a montré une certaine résistance et pourrait encore augmenter dans les prochains jours.

Couverture de Poly Doge sur les réseaux sociaux

PolyDoge🐶🚀fam! N’oubliez pas que chaque jeu joué à @FarmHeroIO brûle 100% du PolyDoge utilisé. Pas de si, pas de mais. Jouez ici : https://t.co/DErdN1Eig9 Laissez-le brûler… .🔥 ↘️↘️⬇️⬇️⬇️⬇️↙️↙️ Voici un autre 200 MILLIARDS de PolyDoge🐶🚀 en fumée: https://t.co/HOKDYRVw2M pic.twitter.com/GVJxIMJXYo – PolyDoge (@PolyDoge) 10 août 2021

PolyDoge🐶🚀fam! Les gens demandent “qu’est-ce que PolyDoge ?” ❌ Nous disons “qu’est-ce que PolyDoge n’est pas ?” ?? Rejoignez-nous : https://t.co/kVzXqHMQpk 📈📈📈📈📈 #esports #P2E #defi #gaming #NFTs #metaverse #airdrops #community #Polygon #matic #noroomforthehashtags pic.twitter.com/ju5LEh7z0d – PolyDoge (@PolyDoge) 9 août 2021

La publication Les meilleurs endroits pour acheter PolyDoge après une augmentation de 32% au cours des 7 derniers jours est apparue en premier sur Invezz.