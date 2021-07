Meilleurs endroits pour acheter une petite potion d’amour (SLP) – Les crypto-monnaies les plus populaires d’aujourd’hui

La pièce Small Love Potion (SLP) a augmenté en valeur de 30% aujourd’hui, tandis que son volume de transactions a également augmenté de 260% pour atteindre près de 270 millions de dollars. C’est sans aucun doute l’une des histoires de cryptographie les plus populaires sur le marché en ce moment, et par conséquent, les investisseurs et les commerçants de l’industrie ont montré un intérêt accru pour les jetons SLP.

Cet article explique tout ce que vous devez savoir sur la crypto Small Love Potion et la pièce SLP. Nous analysons en quoi consiste le projet, comment il fonctionne et si vous devez acheter des pièces à ce moment-là.

Tout d’abord, pour ceux d’entre vous qui souhaitent investir dans Small Love Potion au Royaume-Uni et ailleurs en ce moment, nous avons répertorié les meilleurs endroits pour acheter et vendre des pièces SLP dans la section ci-dessous.

Comment et où acheter des jetons SLP en ligne

La meilleure plate-forme pour acheter, vendre et échanger des jetons Small Love Potion est un courtier de crypto-monnaie fiable et à faible coût. Alors que certains investisseurs et commerçants aiment utiliser les échanges décentralisés (DEX), nous pensons que les courtiers en crypto offrent la meilleure expérience complète pour la plupart des gens.

Voici nos deux principales recommandations :

eToro

eToro est l’une des principales plateformes de trading multi-actifs au monde offrant certains des frais et commissions les plus bas du secteur. Ses fonctionnalités de trading de copie commerciale en font une excellente option pour les utilisateurs novices.

AVACommerce

Ava Financial Ltd exploite les marques AvaFX et AvaTrade Forex et toutes les entreprises qui leur sont associées. La société possède une succursale à Dublin, en Irlande, ce qui lui a permis d’obtenir une licence d’exploitation auprès des autorités irlandaises.

Qu’est-ce que la Petite Potion d’Amour (SLP) ?

C’est une crypto-monnaie qui fonctionne sur la blockchain Ethereum. Les jetons SLP peuvent être gagnés en jouant à Axie Infinity, qui est un jeu en ligne communautaire. Au lieu d’accumuler des points d’expérience que vous gagneriez normalement avec un MMORPG, les joueurs gagnent des pièces SLP.

Une fois que les joueurs ont accumulé suffisamment de SLP, ils peuvent les dépenser pour des animaux de compagnie numériques appelés « Axies ». Le coût d’élevage de ces compagnons numérisés commence à 100 SLP, bien que cela augmente progressivement avec chaque animal de compagnie, passant à 200 SLP pour le deuxième, 300 pour le troisième, 500 pour le quatrième, 800 pour le cinquième, 1 300 pour le sixième et 2 100 pour le septième, qui est le nombre maximum de fois que les utilisateurs peuvent élever des animaux de compagnie. En mettant en œuvre ces coûts d’escalade, les développeurs peuvent aider à éviter l’hyperinflation dans l’économie d’Axie Infinity.

Vous devrez gagner environ 15 compétitions pour gagner suffisamment de SLP pour organiser votre première course, mais si vous voulez prendre une longueur d’avance avec moins de temps de jeu, acheter des jetons SLP sur le marché libre pourrait être la meilleure voie à suivre.

Dois-je acheter des jetons SLP ?

Si vous voulez vous lancer dans le jeu et engendrer des Axies, ou si vous voulez simplement garder SLP pour spéculer sur le succès futur possible du jeu, en acheter quelques-uns maintenant pourrait être une bonne idée.

Cependant, la crypto-monnaie est généralement un domaine d’investissement volatil et risqué, alors assurez-vous de faire preuve de diligence raisonnable pour éviter de vous impliquer dans quelque chose qui vous coûte de l’argent.

La petite pièce de potion d’amour me rendra-t-elle riche ?

Il est peu probable que la crypto SLP vous rende riche, mais il n’est en fait pas impossible qu’un seul atlcoin apporte une valeur exponentielle aux détenteurs de jetons ; il suffit de regarder Dogecoin …

Prévision de prix SLP 2021

Voici notre prévision de prix Small Love Token :

Sur la base d’une analyse complète de nos analystes, nous prévoyons que les jetons SLP pourraient valoir jusqu’à :

0,54 $ cette année0,64 $ d’ici 20221,28 $ Dans 5 ans

$ Couverture SLP sur les médias sociaux

Aux prix actuels, l’agriculture SLP en $ est encore plus lucrative que les salaires des nouveaux diplômés en Malaisie

200 SLP @ 0,2 = 40 $ par jour

(Prend 2 à 8 heures)

40 $ * 5 * 4 = 800 $ par mois = 3 200 RM Jouer pour gagner perturbe les économies MONDIALES et il est encore assez tôt h/t @nansen_ai pic.twitter.com/pUlQG7U051 – Darren Lau (@Darrenlautf) 7 juillet 2021

2021 $ SLP plus de 1 $ Facile – lynn (@ Lynn97YL) 8 juillet 2021

Nous aimons cette communauté ! Tu es le meilleur! ♥ ️🔥 Nous voulons que vous soyez le plus nombreux possible dans notre équipe APPLIQUEZ POUR REJOINDRE MAINTENANT :

– Suivez-nous sur Twitter

– Retweetez et aimez ce tweet Nous avons encore plus de 15+ places de bourses CETTE SEMAINE $ AXS $ SLP #AxieScholarship #AxieInfinity – Réseau Axie (@axie_network) 13 juillet 2021

Je viens de gagner 50 $ en $ SLP en regardant le baseball, en buvant du whisky et bien sûr en jouant à #AxieInfinity a couru jusqu’à 13 victoires consécutives 🔥 #NFT pic.twitter.com/2pKcXjAGme – Anorak (@Anorak_NFT) 10 juillet 2021

L’article Meilleurs endroits pour acheter une petite potion d’amour (SLP) : les crypto-monnaies les plus populaires du jour sont apparues en premier sur Invezz.