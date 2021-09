Meilleurs endroits pour diffuser du PPV

Evander Holyfield sort de sa retraite. Pour un combat, en tout cas. “The Real Deal” devrait se battre contre l’ancien champion des poids légers UCF Vitor Belfort, remplaçant Oscar De La Hoya à la dernière minute après que De La Hoya a contracté COVID-19. Intéressé à découvrir le combat Holyfield vs Belfort par vous-même? Nous avons rassemblé tout ce que vous devez savoir.

Le combat très attendu du Triller Fight Club a été surnommé “Legends 2” et pourrait être l’un des combats les plus intéressants de l’histoire récente. Pourquoi? Eh bien, alors qu’Evander Holyfield prévoyait déjà de reprendre le combat, cela n’aurait probablement pas été si tôt. Le diagnostic COVID-19 de De La Hoya a accéléré les plans.

Holyfield est entré pour la dernière fois sur le ring en 2011, remportant la victoire sur l’ancien champion des poids lourds IBO Brian Nielsen. Il y a même eu des rumeurs d’un match revanche entre Holyfield et Mike Tyson, bien que cela reste à voir.

Dans ce match, Holyfield affrontera le champion brésilien de MMA Vitor “The Phenom” Belfort, qui n’a qu’un seul match de boxe professionnelle à son actif.

Voici tout ce que vous devez savoir pour regarder le match par vous-même.

Diffusez Holyfield vs Belfort sur Fite.TV

Malheureusement, vous ne pourrez pas diffuser gratuitement le match Holyfield vs Belfort. Mais il existe encore des moyens de le regarder si vous êtes prêt à payer.

Le match sera disponible aux États-Unis sur Fite.TV au prix de 49,99 $ PPV. Cela donne accès à la carte principale – qui comprend le flux Evander Holyfield vs Vitor Belfort.

Fite.TV est disponible dans le monde entier, mais vous pouvez payer des frais différents en fonction de votre emplacement. Par exemple, si vous résidez au Royaume-Uni, vous avez de la chance – le match est un peu moins cher pour vous. Vous pourrez accéder à la carte principale moyennant des frais PPV de 10 £, soit environ 14 $.

L’application Fite.TV est disponible sur l’App Store, le Google Play Store et plus encore. Vous pouvez également accéder simplement au service via le Web.

Regardez le combat Holyfield vs Belfort en utilisant un VPN

Même si vous payez les frais appropriés pour votre région, vous pouvez toujours vous retrouver bloqué géographiquement hors de votre pays. Si cela vous arrive, cela vaut la peine de chercher un VPN. Si vous êtes à la recherche d’un VPN, nous vous recommandons ExpressVPN.

Un VPN, ou réseau privé virtuel, crée une connexion entre vos appareils et Internet, de sorte que les serveurs auxquels vous accédez ne peuvent pas voir ce que vous faites. Il existe de nombreux VPN, et ils ne sont pas tous créés égaux. Nous vous recommandons d’opter pour ExpressVPN. L’installation et l’utilisation d’ExpressVPN sont faciles – il suffit de l’installer, de vous connecter ou de créer un compte, et de choisir l’emplacement à partir duquel vous souhaitez sembler utiliser Internet.

Heure de début du combat Holyfield vs Vitor Belfort

À l’origine, le combat Holyfield vs Belfort devait avoir lieu au Staples Center de Los Angeles, la ville natale de De La Hoya. En raison du fait que la California State Athletic Commission a refusé d’engager le combat, il a été transféré au Hard Rock Hotel & Casino à Hollywood, en Floride.

Le match débutera à 19 h HE/16 h HP le samedi 11 septembre.