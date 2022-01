Meilleurs ensembles LEGO Mario 2022

Classique rétro : Super Mario Nintendo Entertainment System 71374



S’il n’y a qu’un seul ensemble Mario LEGO que vous recherchez, ce devrait être celui-ci. Vous pouvez construire cette console NES classique avec un contrôleur, un téléviseur et une cartouche. Il y a même une manivelle sur le côté du téléviseur qui fait bouger Mario sur un fond changeant. C’est une construction difficile, mais que vous pouvez vraiment montrer. Il amène les ensembles Mario LEGO à un nouveau niveau et constitue l’ensemble de collection ultime.

Joueur 1 : LEGO Super Mario Adventures avec Mario Starter Course 71360



Afin de vraiment profiter de la plupart des ensembles Mario LEGO, vous avez besoin de Mario ou de Luigi. Cependant, ils ne viennent que dans les cours de démarrage. Celui de Mario comprend également Bowser Jr., un Goomba, un mât de drapeau, des plates-formes, etc. Mario a un petit ordinateur à l’intérieur et des écrans sur ses yeux et sa poitrine qui réagissent à la chose qu’il survole. Par exemple, une pièce de monnaie peut apparaître sur sa poitrine après l’avoir scanné sur le bloc de questions.

Joueur 2 : LEGO Super Mario Adventures avec le cours de démarrage Luigi 71387



SI vous regardez ces ensembles Luigi’s Mansion, vous devrez suivre le cours de démarrage Luigi. Cela vous donne le plombier effrayé avec un Yoshi rose, un ennemi Boom Boom, un Bone Goomba, et plus encore. Luigi a également un petit ordinateur à l’intérieur avec un écran sur sa poitrine et ses yeux, et il peut réagir en fonction des ennemis et des emplacements sur lesquels il a placé. De cette façon, vous pouvez le voir devenir vraiment effrayé ou excité selon ce qu’il fait.

C’est un petit monde après tout: Super Mario 64 Question Mark Block 71395



C’est l’un des jeux Mario LEGO les plus élaborés et les plus créatifs qui soient. Il s’inspire de plusieurs emplacements de Super Mario 64, dont le château de Peach. Plusieurs petites figurines sont incluses comme Bowser, Peach et Mario. Vous pouvez même utiliser la grande figurine Mario (vendue séparément) pour interagir avec cet ensemble et collecter des étoiles.

Enemy airways : LEGO Bowser Airship Expansion Set 71391



Rien n’est aussi cool que le principal moyen de transport du Koopa King, et cet ensemble LEGO en vaut vraiment la peine. Il présente un grand visage Bowser sur le devant et est livré avec un Magikoopa, un Pirate Goomba et un Monty Mole. Sans oublier que de nombreuses parties du vaisseau bougent ou comportent des trappes avec lesquelles vous pouvez interagir.

Bump in the night : LEGO Super Mario Luigi’s Mansion Haunt-and-Seek Expansion Set 71401



Luigi’s Mansion est l’une de mes franchises préférées depuis un certain temps, et cet ensemble amusant rend justice aux jeux. Il se présente comme différentes pièces dans un manoir, avec le roi Boo et ses serviteurs fantomatiques prêts à causer des ennuis. Il y a même un cadre photo où vous pouvez placer d’autres personnages et donner l’impression que King Boo les a capturés.

Ride and Stomp : LEGO Super Mario Mario’s House & Yoshi Expansion Set 71367



Aucun set Nintendo n’est complet sans Yoshi, et heureusement, ce kit vous le donne, ainsi que la charmante maison de Mario et un ennemi Goomba. Que Mario se détende dans son hamac ou se promène avec son ami dinosaure, il y a beaucoup à faire. De plus, c’est l’un des ensembles les moins chers que vous pouvez obtenir.

Chasse aux spectres : Ensemble d’extension d’entrée du manoir LEGO Super Mario Luigi 71399



Cette entrée amusante d’un manoir hanté se marie parfaitement avec l’ensemble d’extension Haunt-and-Seek ou constitue une alternative moins chère. Il est accompagné de l’ami fantomatique de Luigi, le Polterpup, et d’un fantôme violet connu sous le nom de Bogmire. Interagissez avec la porte, battez le fantôme et récupérez des os dorés pour le chien fantomatique à l’aide de la figurine Luigi vendue séparément.

Voyage au château : Ensemble d’extension LEGO Super Mario Guarded Fortress 71362



Avec son château emblématique, Koopa, Bob-omb et Piranha Plant, cet ensemble fait partie des incontournables. C’est parfait comme kit autonome car il offre plusieurs voies et l’emplacement principal, ou vous pouvez le connecter avec d’autres ensembles Super Mario LEGO pour une image plus complète du Royaume Champignon. Scannez les tuiles interactives sur les côtés des ennemis pour faire réagir la figurine de Mario. N’oubliez pas que Mario est vendu séparément.

Terminez-le ! : Ensemble d’extension LEGO Super Mario Desert Pokey 71363



Cet ensemble astucieux vous permet de vaincre le grand ennemi Pokey un bloc à la fois. Placez la figurine Mario vendue séparément sur la plate-forme grise, puis faites-la pivoter pour claquer le marteau gris sur le côté du grand Pokey. Si vous visez juste, vous pourriez simplement frapper le Monty Mole sur la droite avec l’un des morceaux cassés. En ce qui concerne la construction d’un parcours, cet ensemble est peu coûteux tout en pouvant ajouter un élément vraiment amusant à votre collection.

