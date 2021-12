Meilleurs étuis Apple Watch 2021

Meilleur

Coques Apple Watch

Les meilleurs étuis Apple Watch peuvent protéger votre investissement. J’adore porter mon Apple Watch Series 7 sans étui. Il a l’air bien et est facilement identifiable comme une Apple Watch, ce qui me donne l’impression de faire partie d’un club exclusif. Cela est vrai quelle que soit la génération d’Apple Watch que vous possédez, ou que vous ayez l’Apple Watch plus petite ou plus grande (ou 38 mm ou 42 mm.) Cependant, je garde toujours un étui ou une coque à proximité si je veux faire une randonnée dans la nature ou si je fais de la peinture en bâtiment pour pouvoir porter mon Apple Watch sans craindre de l’abîmer. Si vous ressentez la même chose, jetez un œil à ces étuis de protection pour Apple Watch. Assurez-vous de vérifier attentivement la liste et assurez-vous que vous achetez un boîtier pour la bonne génération ; ils ne sont pas tous interchangeables.

Apple Watch série 7

Apple Watch série 4, série 5, série 6 et SE

Super confortable : boîtier étanche Catalyst 330ft conçu pour Apple Watch Series 6/SE/5/4 44mm



Choix du personnel

Le boîtier étanche Catalyst est, de loin, le boîtier de montre le plus confortable que j’aie jamais porté. Les bandes sont reliées par des charnières au lieu d’un moule monobloc. Bien que cela agrandisse légèrement l’apparence générale de votre Apple Watch, ce n’est pas encombrant. J’ai porté le Catalyst sur mon poignet pendant des semaines sans avoir l’impression qu’il était trop gros ou inconfortable. Il est.

70 $ pour 44 mm sur Amazon 70 $ pour 44 mm chez Best Buy

Couverture ultime : étui pour montre SPIDERCASE pour Apple Watch



Protégez chaque recoin de votre Apple Watch avec cette coque et ce bracelet ultra-robustes pour iPhone. L’étui est en plastique dur très résistant et le bracelet est en silicone flexible, qui a même des trous pour le rendre plus respirant, de sorte que votre peau ne devrait pas transpirer autant en le portant. De plus, il dispose également d’un protecteur d’écran intégré pour garder votre écran brillant et neuf. Il n’existe que dans la taille de 44 mm.

19 $ pour 44 mm sur Amazon

Ce char ultime : Catalyst Impact



Cet ensemble boîtier et bracelet tout-en-un robuste est conçu pour résister aux impacts majeurs et a été testé contre des chutes jusqu’à 9,9 pieds. Une découpe à l’arrière garantit que votre Apple Watch conserve la capacité de surveiller votre activité cardiaque. Si vous voulez toujours un protecteur d’écran, il y a de la place pour cela aussi. Le groupe inclus est un groupe de sport respirant. Il est disponible dans les tailles 40 mm et 44 mm.

50 $ pour 44 mm chez Best Buy 50 $ pour 40 mm chez Target

Pare-chocs lisse : OtterBox Apple Watch Series 6/SE/5/4 EXO EDGE Case



Ce pare-chocs élégant mais solide protège votre Apple Watch des dommages pendant que vous êtes occupé à vivre les aventures de la vie. Il est disponible en plusieurs couleurs et dans les deux tailles Apple Watch.

30 $ pour 40 mm chez OtterBox 30 $ pour 44 mm chez OtterBox

Verre trempé : étui rigide Misxi pour PC avec protecteur d’écran en verre trempé pour Apple Watch



Considérez cette option en verre trempé si vous aimez la sensation de rien d’autre que du verre sur le visage de votre Apple Watch. Il n’est pas incassable, bien sûr, mais il vous offre une couche de protection supplémentaire. Il existe deux options de couleur : Noir et Transparent.

10 $ pour 44 mm sur Amazon

TPU souple : étui de protection souple en TPU LATSKGN Apple Watch 5-Pack



Obtenez cinq coques souples en TPU pour Apple Watch : or, rose, argent, noir et transparent pour que vous puissiez changer l’apparence de votre Apple Watch tout en la protégeant. L’écran et le boîtier sont tous couverts. Choisissez n’importe quelle taille Apple Watch dans cette liste.

9 $ sur Amazon

Apple Watch série 2 et série 3

Choix confortable : étui étanche Catalyst de 330 pieds pour Apple Watch



Choix du personnel

Le boîtier étanche Catalyst est, de loin, le boîtier de montre le plus confortable que j’aie jamais porté. Les bandes sont reliées par des charnières au lieu d’un moule monobloc. Bien que cela agrandisse légèrement l’apparence générale de votre Apple Watch, ce n’est pas encombrant. J’ai porté le Catalyst sur mon poignet pendant des semaines sans avoir l’impression qu’il était trop gros ou inconfortable. Il est disponible en tailles 38 mm et 42 mm.

70 $ pour 42 mm chez Best Buy

Ajustement super ajusté : Spigen Rugged Armor Pro conçu pour Apple Watch



Nommez le téléphone ou l’accessoire et, il y a de fortes chances que Spigen en fasse un argument – ​​et un excellent en plus. Il s’enfile facilement et tient bien; vous ne le sentirez pas se tortiller sur votre Apple Watch. La couronne numérique est laissée entièrement ouverte et est entièrement libre, grâce à l’ajustement parfait de l’armure robuste. Un bouton en métal recouvre le bouton latéral de votre Apple Watch mais n’interfère pas avec la fonctionnalité, ce qui signifie que les surfaces grattables sont recouvertes tout autour. Il est disponible en tailles 38 mm et 42 mm.

20 $ pour 42 mm sur Amazon 20 $ pour 38 mm sur Amazon

Style de pare-chocs: étui OtterBox Apple Watch Series 3 EXO EDGE



Ce pare-chocs de protection du fabricant de confiance OtterBox s’adapte comme un gant et protège votre Apple Watch des chocs et des coups. Choisissez parmi une poignée de couleurs et les deux tailles Apple Watch.

30 $ pour 38 mm chez OtterBox 30 $ pour 42 mm chez OtterBox

Offre de quatre packs : étui pour montre Tranesca Apple – différentes tailles et couleurs



Ce pack de quatre étuis protecteurs d’écran en TPU de Tranesca est parfait pour les personnes qui aiment la variété. Dans le pack de quatre, vous recevrez un de chaque : transparent, noir, or et or rose. Vous pouvez obtenir ce package pour n’importe quelle taille d’Apple Watch.

9 $ sur Amazon

Nos sélections personnelles

Malgré sa protection robuste, le boîtier étanche Catalyst est si confortable que vous oublierez presque que vous portez un gros boîtier. Néanmoins, sa protection intégrale vous permet de nager, de faire de la moto tout-terrain et même de peindre votre maison avec, et elle gardera votre Apple Watch en parfait état.

L’étui de protection en TPU souple LATSKGN Apple Watch 5-Pack est une option beaucoup moins chère. Vous pouvez choisir l’une ou l’autre taille et plusieurs générations d’Apple Watch dans cette liste, alors assurez-vous de sélectionner la bonne. Vous en obtenez cinq dans un paquet, et ils sont tous de couleurs différentes, vous pouvez donc les partager avec toute la famille ou les garder pour vous pour changer l’apparence de votre Apple Watch. Pour l’Apple Watch Series 7, le pack de 2 étuis de protection Beaucece pour Apple Watch Series 7 vous offre de nombreuses options.

Tous les cas que vous obtenez vous procureront une tranquillité d’esprit lorsque vous effectuerez des activités rigoureuses et potentiellement dangereuses. Assurez-vous simplement que vous obtenez la bonne taille pour le bon modèle avant d’appuyer sur ce bouton d’achat !

Pendant que vous magasinez, n’oubliez pas de vous procurer l’un des meilleurs bracelets Apple Watch. Vous n’êtes en aucun cas limité à ce que propose Apple.

