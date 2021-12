Meilleurs étuis de voyage pour Nintendo Switch Lite 2021

Meilleur

Parce que c’est un petit système de jeu génial que vous pouvez emporter à peu près n’importe où, il est logique que vous souhaitiez avoir l’un des meilleurs étuis de voyage Switch Lite pour protéger votre appareil lors de n’importe quel voyage. Pour ce faire, vous aurez besoin d’un étui de transport fiable qui offre beaucoup de rangement ainsi qu’une durabilité contre les chocs ou les chutes potentiels. J’ai parcouru Internet pour trouver les meilleures options, alors voyez laquelle attire votre attention.

Oui, oui ! : Étui de protection PowerA pour Nintendo Switch et Nintendo Switch Lite – Animal Crossing



Choix du personnel

Nintendo a officiellement autorisé ce boîtier et présente toute la bonté pastel d’Animal Crossing: New Horizons. Avec six emplacements pour cartouches et une pochette en filet, cet étui vous permet d’emporter vos titres préférés et vos accessoires Nintendo Switch lors de vos déplacements. L’étui s’adapte également à votre Switch Lite avec un accessoire en mousse supplémentaire pour le garder bien au chaud.

16 $ sur Amazon

Appelez-moi mince : Hori Slim Tough Pouch



Hori est connu pour créer des produits Nintendo Switch sous licence de qualité. Cet étui particulier a une coque semi-dure, peut contenir 10 cartouches et dispose d’un petit compartiment de rangement idéal pour les écouteurs, les câbles ou d’autres petits accessoires. Vous pouvez obtenir ce cas en noir ou en bleu.

À partir de 23 $ sur Amazon

Incognito : Étui de transport ProCase



Cet étui élégant ressemble plus à un sac folio ou à un petit sac à main. Il n’est pas aussi protecteur que certains autres étuis, mais il a une doublure intérieure douce pour protéger l’écran du Switch Lite des rayures. Il y a des emplacements pour cinq cartouches, mais vous ne trouverez pas de place pour les accessoires. Vous pouvez facilement le glisser dans un sac à main ou un sac et l’emporter avec vous lors de n’importe quel voyage. Il y aura une certaine marge de manœuvre sur le côté car cela a été conçu pour un commutateur de taille normale.

À partir de 13 $ sur Amazon

Double usage : étui de voyage PDP Gaming Deluxe | Édition Élite : Noir



Ce joli étui offre 14 emplacements pour cartouches, un porte-sangle Joy-Con désigné et une section de stockage. Il peut être utilisé pour le Switch d’origine ou le Switch Lite. Vous voudrez simplement utiliser les inserts en mousse inclus si vous utilisez le système plus petit. Il existe trois designs élégants, dont deux sur le thème des Pokémon.

28 $ sur Amazon

Chic lite : étui ACdream



Vous cherchez une affaire qui a un peu plus de piquant ? Découvrez ce cas. Il transporte jusqu’à six jeux Switch, possède une dragonne et ressemble à un petit sac à main ou à un portefeuille. Il est conçu avec du cuir PU pour mieux protéger votre Switch Lite des coups et des chocs. Il existe de nombreuses couleurs différentes, y compris des options pailletées.

À partir de 10 $ sur Amazon

Étuis premium : Étui de transport premium ButterFox



Si vous aimez la fonctionnalité de notre choix numéro un mais préférez quelque chose avec plus de couleur, vous devriez jeter un coup d’œil à cet étui premium. Il peut contenir jusqu’à 19 cartouches, dispose d’une poignée de transport et d’une pochette de rangement qui se ferme à glissière. Il a également une coque dure pour éviter les dommages causés par les coups et les chutes. Il y a beaucoup de couleurs à choisir.

À partir de 13 $ sur Amazon

Portage à l’épaule : étui de voyage HEATFUN pour Nintendo Switch Lite



Si vous cherchez un moyen de transporter votre Switch Lite et plusieurs accessoires en mains libres, alors c’est le cas à considérer. La polyvalence offerte par une bandoulière amovible ainsi qu’une poignée pour que vous puissiez la transporter comme vous le souhaitez est ce qui la place sur notre liste des meilleurs étuis de voyage Switch Lite. Il dispose également d’emplacements pour cinq cartouches Switch et vous permet de stocker des câbles ou un jeu supplémentaire de Joy-Cons.

25 $ sur Amazon

Sous licence Nintendo : RDS Industries – Game Traveler Deluxe Travel Case



Pas trop sûr des options tierces ? Nintendo licencie officiellement ce boîtier pour la Nintendo Switch Lite ! Bien qu’il n’y ait pas de stockage de jeu à l’intérieur du boîtier, il est livré avec un étui pour cartes de jeu externe pour quatre jeux. C’est une bonne option pour quelqu’un qui n’utilise pas beaucoup d’accessoires et qui veut juste protéger sa console de base sans prendre beaucoup de place. Vous pouvez trouver des designs sympas et spécifiques au jeu si vous regardez sur Amazon.

Lorsque vous voyagez, vous voulez vous assurer que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour une expérience de jeu pratique. Lorsque vous recherchez les meilleurs étuis de voyage Switch Lite pour vous, vous voudrez quelque chose qui puisse contenir un nombre décent de cartouches. Il doit également offrir une protection contre les dommages, ne pas prendre trop de place, avoir de nombreux rangements pour les accessoires et être facile à transporter. Cela aide si cela ne coûte pas trop cher non plus.

L’étui que nous recommandons le plus est l’étui de transport compact ButterFox. Son prix est incroyablement avantageux étant donné qu’il peut contenir 19 jeux, qu’il possède un compartiment de rangement zippé, qu’il a une coque rigide et qu’il dispose même d’une poignée. ButterFox propose différentes couleurs de fermetures à glissière pour que vous puissiez obtenir le look que vous préférez.

Si vous cherchez à apporter un contrôleur Pro ou des Joy-Cons supplémentaires avec vous, nous vous suggérons de regarder l’étui de voyage PDP Deluxe. Il a un design élégant et est l’option parfaite pour apporter des accessoires supplémentaires. Vous préférez quelque chose de petit et compact ? Alors vous aurez envie de regarder la pochette Hori Slim Tough. Il est beaucoup plus mince que les autres options tout en pouvant contenir 10 cartouches. Vous pouvez choisir entre un design bleu ou noir.

